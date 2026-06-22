सस्ते और टिकाऊ, अमेजन पर मिलने वाले बेस्ट वैल्यू फॉर मनी induction stoves
अमेजन पर प्रेस्टीज और फिलिप्स जैसे ब्रांड्स के 1800W-2100W पावर वाले इंडक्शन स्टोव किफायती और टिकाऊ होते हैं, जो ऑटो शटऑफ और प्रीसेट मेनू जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं। ये मॉडल्स कुकिंग के लिए बजट फ्रेंडली हैं और कम समय में खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इंडक्शन स्टोव की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जिसमें से वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प चुनना समझदारी है। अगर आप कम बजट में टिकाऊ और बेहतरीन फीचर्स वाला इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो प्रेस्टीज, फिलिप्स, पिजन और आईबेल जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स पर विचार करना सबसे अच्छा रहता है।
एक अच्छे इंडक्शन स्टोव की पहचान उसकी पावर क्षमता से होती है। रोजमर्रा की कुकिंग के लिए कम से कम 1800W से 2100W का इंडक्शन स्टोव चुनना चाहिए, ताकि खाना तेज़ी से पके और बिजली की खपत भी नियंत्रित रहे। अमेजन पर अक्सर इन मॉडल्स पर भारी छूट मिलती है, जिससे आप 2,000 रुपए से 3,500 रुपए के बीच बेहतरीन क्वालिटी के कुकटॉप्स खरीद सकते हैं।
महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करें, तो खरीदारी से पहले ऑटो-शटऑफ (जो बर्तन हटाने पर अपने आप बंद हो जाए), ओवरहीट प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूर चेक करें। साथ ही, भारतीय खाना पकाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रीसेट मेन्यू (जैसे- दूध उबालना, डोसा या करी बनाना) वाले मॉडल अधिक सुविधाजनक होते हैं। अंत में, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास इंडक्शन-फ्रेंडली बॉटम वाले बर्तन हों। संक्षेप में, अमेजन पर इन टॉप-रेटेड ब्रांड्स के मॉडल्स आपकी किचन के लिए एक भरोसेमंद, किफायती और लंबे समय तक चलने वाला निवेश साबित हो सकते हैं।
1. IBELL SLIM50 Induction Cooktop, 2000W, BIS Certified, LED Display, 2 Yr Warranty, Auto Shut-Off, Over Heat Protection (Black)
iBELL SLIM50 Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में आधुनिक और भरोसेमंद कुकिंग समाधान की तलाश में हैं। 2000W की पावर क्षमता के साथ आने वाला यह इंडक्शन स्टोव खाना पकाने की प्रक्रिया को न केवल तेज बनाता है, बल्कि यह ऊर्जा की भी काफी बचत करता है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन, ऑफिस या हॉस्टल के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेजन पर अपनी मजबूती और सुरक्षा फीचर्स के कारण यह Amazon's Choice का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जो इसे घर के लिए एक सुरक्षित और किफायती निवेश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ कुकिंग
साफ-सफाई में आसान
पोर्टेबिलिटी
बजट-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
केवल इंडक्शन-फ्रेंडली
आकार की पाबंदी
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Cadlec CookMate 2000W Induction Cooktop with Crystal Glass | 7 Cooking Modes, Auto Shut-Off, Over-Heat Protection, LED Display, BIS Approved, 2-Year Warranty | Black
Cadlec CookMate 2000W इंडक्शन कुकटॉप भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक किफायती और दमदार विकल्प है। 2000W की उच्च क्षमता वाला यह इंडक्शन तेजी से गर्म होता है, जिससे खाना पकाना बेहद आसान और ऊर्जा-कुशल हो जाता है। इसमें 7 कुकिंग मोड्स और स्मार्ट प्रीसेट फंक्शन दिए गए हैं, जो विशेष रूप से भारतीय व्यंजनों जैसे चपाती और डोसा के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। अपनी मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी और सुरक्षा फीचर्स के साथ, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है जो कम बजट में एक भरोसेमंद इंडक्शन चूल्हा तलाश रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भारतीय कुकिंग के लिए बेस्ट
पोर्टेबल डिज़ाइन
तेजी से कुकिंग
मजबूत निर्माण
क्यों खोजें विकल्प
बर्तन की अनिवार्यता
वारंटी का लाभ उठाने के लिए 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य
3. Pigeon by Stovekraft Cruise 1800 watt Induction Cooktop With Crystal Glass,7 Segments LED Display, Auto Switch Off - Black
Pigeon Cruise 1800W इंडक्शन कुकटॉप भारतीय बाज़ार में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मॉडल्स में से एक है। अमेज़न पर 75,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ, यह Top Brand की श्रेणी में आता है। 1800W की पावर और 93% तक ऊर्जा बचत करने वाली तकनीक के साथ, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो रोज़ाना की कुकिंग के लिए एक किफायती और टिकाऊ इंडक्शन चूल्हा चाहते हैं। इसका उपयोग करना बेहद सरल है और यह सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टिकाऊ डिज़ाइन
स्मार्ट फीचर्स
बेहतरीन सुरक्षा
ऊर्जा की बचत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी खाना पकाने में थोड़ा अधिक समय
केवल 1 साल की मानक वारंटी
4. Kemajuan Portable Infrared Cooktop, Touch Control Panel, Fast Heating, Energy Efficient for Home Kitchen Cooking | Color - Black+Silver | 2200 W
KEMAJUAN Portable Infrared Cooktop उन आधुनिक किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो इंडक्शन की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। चूंकि यह इन्फ्रारेड तकनीक पर काम करता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार के बर्तन (स्टील, मिट्टी, तांबा, कांच या एल्युमीनियम) के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 2200W की उच्च शक्ति और 11 अलग-अलग पावर लेवल के साथ, यह कुकटॉप तेजी से और सटीक तापमान पर खाना पकाने की सुविधा देता है। इसका स्लीक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि यह छोटे किचन के लिए भी काफी उपयोगी है।
Specifications
क्यों खरीदें
बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं
बेहतर कंट्रोल
सुरक्षा और स्थायित्व
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
सतह का गर्म होना
बिजली की खपत
कीमत थोड़ी अधिक
5. Prestige IRIS ECO 1200 W Induction Cooktop with automatic voltage regulator |Indian Menu option|Power Saver|Timer with User Pre-Set|1 year warranty|Black
Prestige IRIS ECO उन छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक आदर्श इंडक्शन कुकटॉप है, जो कम पावर खपत के साथ टिकाऊपन चाहते हैं। 1200W की पावर क्षमता वाला यह कुकटॉप ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर के साथ आता है, जो वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से इसे सुरक्षा देता है और इसकी उम्र बढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एंटी-मैग्नेटिक वॉल तकनीक है, जो रेडिएशन को सीमित रखकर खाना पकाने को स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। प्रेस्टिज का यह मॉडल भारतीय कुकिंग मेनू विकल्पों के साथ आता है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षित और स्वस्थ
वोल्टेज प्रोटेक्शन
उपयोग में आसान
ऊर्जा की बचत
क्यों खोजें विकल्प
भारी कुकिंग जैसे बहुत बड़े बर्तन में दाल पकाना) के लिए उतना प्रभावी नहीं
6. Philips HD4934/00 1300W Induction Cooktop with Triple MOV for 4kW surge protection with soft touch control | 7 Preset Menus | 3 Years warranty on Coil
फिलिप्स का यह इंडक्शन कुकटॉप अपनी बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा फीचर्स के लिए जाना जाता है। 1300W की पावर क्षमता के साथ आने वाला यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ब्रांडेड और भरोसेमंद उपकरण चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया Triple MOV सर्ज प्रोटेक्शन है, जो इसे बिजली के तेज झटकों से सुरक्षित रखता है। यह न केवल भारतीय रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया है बल्कि इसकी 3 साल की कॉइल वारंटी इसे लंबे समय तक चलने वाला निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपीरियर सुरक्षा
ब्रांड ट्रस्ट
आसान उपयोग
स्थिर प्रदर्शन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज कुकिंग (जैसे भारी मात्रा में खाना पकाना) के लिए 2000W मॉडल्स जितना तेज नहीं
बजट-फ्रेंडली ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी अधिक
7. KENT Diamond Induction Cooktop 2000W|8 Preset Menu|Full Microcrystalline Glass|Feather Touch Buttons & Led Display|Milk Boiling & Keep Warm Function|Overheat Protection & Auto Turn-Off, Radiant,Black
KENT Diamond Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और फीचर-रिच विकल्प है जो किचन में आधुनिकता और सुविधा चाहते हैं। 2000W की उच्च पावर क्षमता के साथ, यह कुकटॉप पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में कहीं अधिक तेज और सुरक्षित खाना पकाने का अनुभव देता है। इसमें मिल्क बॉइलिंग (दूध उबालने) और कीप वॉर्म (भोजन गर्म रखने) जैसे विशेष फंक्शन दिए गए हैं, जो इसे भारतीय घरों के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। इसका माइक्रो-क्रिस्टलाइन ग्लास टॉप न केवल मजबूत है, बल्कि इसे साफ करना भी बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पेशल फंक्शन्स
बेहतरीन कंट्रोल
तेज़ कुकिंग
साफ-सफाई में आसान
क्यों खोजें विकल्प
अन्य इंडक्शन चूल्हों की तुलना में थोड़ा महंगा
फेदर-टच बटन का रिस्पॉन्स समय के साथ धीमा महसूस
1. इंडक्शन स्टोव क्या होता है?
इंडक्शन स्टोव एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण है जो खाना पकाने के लिए आग (फ्लेम) या हीटिंग कॉइल का उपयोग नहीं करता है। यह देखने में एक सपाट, चिकनी कांच की सतह जैसा होता है। यह पारंपरिक गैस स्टोव के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल होता है क्योंकि इसमें सतह खुद गर्म नहीं होती, बल्कि केवल बर्तन गर्म होता है।
2. इंडक्शन स्टोव कैसे काम करते हैं?
- इंडक्शन स्टोव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर काम करता है।
- जब आप स्टोव ऑन करते हैं, तो इसके कांच की सतह के नीचे लगी कॉइल से बिजली गुजरती है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
- यह चुंबकीय ऊर्जा सीधे आपके बर्तन के पेंदे पर असर डालती है।
- बर्तन में मौजूद लोहे के कण आपस में टकराते हैं और गर्मी पैदा करते हैं, जिससे आपका खाना पकता है।
- खास बात: यदि आप कांच की सतह पर हाथ रखेंगे, तो वह ठंडी रहेगी, लेकिन बर्तन के अंदर रखा खाना तेजी से गर्म हो जाएगा।
3. Induction Programme का हिंदी में क्या मतलब होता है?
- Induction Programme का हिंदी में अर्थ परिचय कार्यक्रम या प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है।
- सका उपयोग मुख्य रूप से किसी कंपनी या संस्थान में किया जाता है जब कोई नया कर्मचारी जॉइन करता है। इस कार्यक्रम के दौरान नए व्यक्ति को कंपनी के नियमों, संस्कृति, टीम के सदस्यों और काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह काम में आसानी से ढल सके।
4. पहली बार इंडक्शन स्टोव का उपयोग कैसे करें?
पहली बार इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें,
- सही बर्तन चुनें: हमेशा इंडक्शन-फ्रेंडली (जिस पर इंडक्शन का निशान हो) बर्तनों का ही उपयोग करें। चेक करने के लिए आप बर्तन के नीचे चुंबक लगाकर देखें; यदि चुंबक चिपकता है, तो बर्तन सही है।
- सतह साफ रखें: कुकिंग शुरू करने से पहले इंडक्शन की कांच की सतह को सूखे कपड़े से पोंछ लें।
- बर्तन रखें: बर्तन को हमेशा स्टोव के बीचों-बीच रखें।
- पावर ऑन करें: प्लग को सॉकेट में लगाकर स्टोव ऑन करें। इसके बाद अपने मेनू बटन (जैसे- Fry, Boil, Milk) का चयन करें।
- तापमान कंट्रोल: धीरे-धीरे तापमान बढ़ाएं और देखें कि बर्तन कितनी जल्दी गर्म हो रहा है।
- कुकिंग के तुरंत बाद सतह को न छुएं, क्योंकि बर्तन की गर्मी से कांच की सतह कुछ समय तक गर्म रह सकती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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