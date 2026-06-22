सस्ते और टिकाऊ, अमेजन पर मिलने वाले बेस्ट वैल्यू फॉर मनी induction stoves

अमेजन पर प्रेस्टीज और फिलिप्स जैसे ब्रांड्स के 1800W-2100W पावर वाले इंडक्शन स्टोव किफायती और टिकाऊ होते हैं, जो ऑटो शटऑफ और प्रीसेट मेनू जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं। ये मॉडल्स कुकिंग के लिए बजट फ्रेंडली हैं और कम समय में खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प प्रदान करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन पर इंडक्शन स्टोव की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जिसमें से वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प चुनना समझदारी है। अगर आप कम बजट में टिकाऊ और बेहतरीन फीचर्स वाला इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो प्रेस्टीज, फिलिप्स, पिजन और आईबेल जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स पर विचार करना सबसे अच्छा रहता है।

एक अच्छे इंडक्शन स्टोव की पहचान उसकी पावर क्षमता से होती है। रोजमर्रा की कुकिंग के लिए कम से कम 1800W से 2100W का इंडक्शन स्टोव चुनना चाहिए, ताकि खाना तेज़ी से पके और बिजली की खपत भी नियंत्रित रहे। अमेजन पर अक्सर इन मॉडल्स पर भारी छूट मिलती है, जिससे आप 2,000 रुपए से 3,500 रुपए के बीच बेहतरीन क्वालिटी के कुकटॉप्स खरीद सकते हैं।

महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करें, तो खरीदारी से पहले ऑटो-शटऑफ (जो बर्तन हटाने पर अपने आप बंद हो जाए), ओवरहीट प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूर चेक करें। साथ ही, भारतीय खाना पकाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रीसेट मेन्यू (जैसे- दूध उबालना, डोसा या करी बनाना) वाले मॉडल अधिक सुविधाजनक होते हैं। अंत में, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास इंडक्शन-फ्रेंडली बॉटम वाले बर्तन हों। संक्षेप में, अमेजन पर इन टॉप-रेटेड ब्रांड्स के मॉडल्स आपकी किचन के लिए एक भरोसेमंद, किफायती और लंबे समय तक चलने वाला निवेश साबित हो सकते हैं।

iBELL SLIM50 Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में आधुनिक और भरोसेमंद कुकिंग समाधान की तलाश में हैं। 2000W की पावर क्षमता के साथ आने वाला यह इंडक्शन स्टोव खाना पकाने की प्रक्रिया को न केवल तेज बनाता है, बल्कि यह ऊर्जा की भी काफी बचत करता है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन, ऑफिस या हॉस्टल के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेजन पर अपनी मजबूती और सुरक्षा फीचर्स के कारण यह Amazon's Choice का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जो इसे घर के लिए एक सुरक्षित और किफायती निवेश बनाता है।

Specifications हीटिंग एलीमेंट सिंगल वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड + 1 वर्ष एडिशनल मटेरियल सेरेमिक ग्लास सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें तेज़ कुकिंग साफ-सफाई में आसान पोर्टेबिलिटी बजट-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प केवल इंडक्शन-फ्रेंडली आकार की पाबंदी

अपना अपग्रेड न टालें अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं पात्रता जांचें →

Cadlec CookMate 2000W इंडक्शन कुकटॉप भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक किफायती और दमदार विकल्प है। 2000W की उच्च क्षमता वाला यह इंडक्शन तेजी से गर्म होता है, जिससे खाना पकाना बेहद आसान और ऊर्जा-कुशल हो जाता है। इसमें 7 कुकिंग मोड्स और स्मार्ट प्रीसेट फंक्शन दिए गए हैं, जो विशेष रूप से भारतीय व्यंजनों जैसे चपाती और डोसा के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। अपनी मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी और सुरक्षा फीचर्स के साथ, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है जो कम बजट में एक भरोसेमंद इंडक्शन चूल्हा तलाश रहे हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड + 1 वर्ष एडिशनल सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन डिस्प्ले डिजिटल LED डिस्प्ले मटेरियल क्रिस्टल ग्लास टॉप और टिकाऊ ABS प्लास्टिक बॉडी क्यों खरीदें भारतीय कुकिंग के लिए बेस्ट पोर्टेबल डिज़ाइन तेजी से कुकिंग मजबूत निर्माण क्यों खोजें विकल्प बर्तन की अनिवार्यता वारंटी का लाभ उठाने के लिए 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य

Pigeon Cruise 1800W इंडक्शन कुकटॉप भारतीय बाज़ार में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मॉडल्स में से एक है। अमेज़न पर 75,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ, यह Top Brand की श्रेणी में आता है। 1800W की पावर और 93% तक ऊर्जा बचत करने वाली तकनीक के साथ, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो रोज़ाना की कुकिंग के लिए एक किफायती और टिकाऊ इंडक्शन चूल्हा चाहते हैं। इसका उपयोग करना बेहद सरल है और यह सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है।

Specifications खासियत स्मार्ट टाइमर, 1.3 मीटर लंबी कॉर्ड वारंटी 1 वर्ष सुरक्षा फीचर्स ऑटो स्विच-ऑफ (प्रिसेट टाइमर) और शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन कंट्रोल सॉफ्ट पुश बटन और मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल क्यों खरीदें टिकाऊ डिज़ाइन स्मार्ट फीचर्स बेहतरीन सुरक्षा ऊर्जा की बचत क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी खाना पकाने में थोड़ा अधिक समय केवल 1 साल की मानक वारंटी

KEMAJUAN Portable Infrared Cooktop उन आधुनिक किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो इंडक्शन की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। चूंकि यह इन्फ्रारेड तकनीक पर काम करता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार के बर्तन (स्टील, मिट्टी, तांबा, कांच या एल्युमीनियम) के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 2200W की उच्च शक्ति और 11 अलग-अलग पावर लेवल के साथ, यह कुकटॉप तेजी से और सटीक तापमान पर खाना पकाने की सुविधा देता है। इसका स्लीक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि यह छोटे किचन के लिए भी काफी उपयोगी है।

Specifications कूलिंग सिस्टम हाई-स्पीड BLDC फैन मटेरियल माइक्रो-क्रिस्टलाइन ग्लास सरफेस और मजबूत बॉडी टाइमर 3 घंटे तक का एडजस्टेबल टाइमर पावर/टेम्परेचर लेवल्स 11 लेवल्स क्यों खरीदें बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं बेहतर कंट्रोल सुरक्षा और स्थायित्व आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प सतह का गर्म होना बिजली की खपत कीमत थोड़ी अधिक

Prestige IRIS ECO उन छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक आदर्श इंडक्शन कुकटॉप है, जो कम पावर खपत के साथ टिकाऊपन चाहते हैं। 1200W की पावर क्षमता वाला यह कुकटॉप ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर के साथ आता है, जो वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से इसे सुरक्षा देता है और इसकी उम्र बढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एंटी-मैग्नेटिक वॉल तकनीक है, जो रेडिएशन को सीमित रखकर खाना पकाने को स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। प्रेस्टिज का यह मॉडल भारतीय कुकिंग मेनू विकल्पों के साथ आता है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है।

Specifications हीटिंग डायरेक्ट हीटिंग वारंटी 1 वर्ष मटेरियल सेरेमिक कुकिंग मोड्स प्री-सेट इंडियन मेनू ऑप्शंस खास तकनीक ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर और एंटी-मैग्नेटिक वॉल क्यों खरीदें सुरक्षित और स्वस्थ वोल्टेज प्रोटेक्शन उपयोग में आसान ऊर्जा की बचत क्यों खोजें विकल्प भारी कुकिंग जैसे बहुत बड़े बर्तन में दाल पकाना) के लिए उतना प्रभावी नहीं

फिलिप्स का यह इंडक्शन कुकटॉप अपनी बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा फीचर्स के लिए जाना जाता है। 1300W की पावर क्षमता के साथ आने वाला यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ब्रांडेड और भरोसेमंद उपकरण चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया Triple MOV सर्ज प्रोटेक्शन है, जो इसे बिजली के तेज झटकों से सुरक्षित रखता है। यह न केवल भारतीय रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया है बल्कि इसकी 3 साल की कॉइल वारंटी इसे लंबे समय तक चलने वाला निवेश बनाती है।

Specifications डिज़ाइन कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और स्टाइलिश ब्लैक-ग्रे फिनिश वारंटी 3 साल की कॉइल पर वारंटी + 1 साल की मानक प्रोडक्ट वारंटी कंट्रोल सॉफ्ट टच बटन कुकिंग मोड्स 7 प्री-सेट इंडियन मेनू ऑप्शंस क्यों खरीदें सुपीरियर सुरक्षा ब्रांड ट्रस्ट आसान उपयोग स्थिर प्रदर्शन क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज कुकिंग (जैसे भारी मात्रा में खाना पकाना) के लिए 2000W मॉडल्स जितना तेज नहीं बजट-फ्रेंडली ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी अधिक

KENT Diamond Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और फीचर-रिच विकल्प है जो किचन में आधुनिकता और सुविधा चाहते हैं। 2000W की उच्च पावर क्षमता के साथ, यह कुकटॉप पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में कहीं अधिक तेज और सुरक्षित खाना पकाने का अनुभव देता है। इसमें मिल्क बॉइलिंग (दूध उबालने) और कीप वॉर्म (भोजन गर्म रखने) जैसे विशेष फंक्शन दिए गए हैं, जो इसे भारतीय घरों के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। इसका माइक्रो-क्रिस्टलाइन ग्लास टॉप न केवल मजबूत है, बल्कि इसे साफ करना भी बेहद आसान है।

Specifications डिस्प्ले LED डिस्प्ले के साथ फेदर-टच और पुश बटन मटेरियल फुल माइक्रो-क्रिस्टलाइन ग्लास टॉप डिस्प्ले LED डिस्प्ले के साथ फेदर-टच और पुश बटन खास फीचर्स प्री-सेट टाइमर, एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल क्यों खरीदें स्पेशल फंक्शन्स बेहतरीन कंट्रोल तेज़ कुकिंग साफ-सफाई में आसान क्यों खोजें विकल्प अन्य इंडक्शन चूल्हों की तुलना में थोड़ा महंगा फेदर-टच बटन का रिस्पॉन्स समय के साथ धीमा महसूस

1. इंडक्शन स्टोव क्या होता है? इंडक्शन स्टोव एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण है जो खाना पकाने के लिए आग (फ्लेम) या हीटिंग कॉइल का उपयोग नहीं करता है। यह देखने में एक सपाट, चिकनी कांच की सतह जैसा होता है। यह पारंपरिक गैस स्टोव के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल होता है क्योंकि इसमें सतह खुद गर्म नहीं होती, बल्कि केवल बर्तन गर्म होता है।

2. इंडक्शन स्टोव कैसे काम करते हैं? इंडक्शन स्टोव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर काम करता है।

जब आप स्टोव ऑन करते हैं, तो इसके कांच की सतह के नीचे लगी कॉइल से बिजली गुजरती है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।

यह चुंबकीय ऊर्जा सीधे आपके बर्तन के पेंदे पर असर डालती है।

बर्तन में मौजूद लोहे के कण आपस में टकराते हैं और गर्मी पैदा करते हैं, जिससे आपका खाना पकता है।

खास बात: यदि आप कांच की सतह पर हाथ रखेंगे, तो वह ठंडी रहेगी, लेकिन बर्तन के अंदर रखा खाना तेजी से गर्म हो जाएगा। 3. Induction Programme का हिंदी में क्या मतलब होता है? Induction Programme का हिंदी में अर्थ परिचय कार्यक्रम या प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है।

सका उपयोग मुख्य रूप से किसी कंपनी या संस्थान में किया जाता है जब कोई नया कर्मचारी जॉइन करता है। इस कार्यक्रम के दौरान नए व्यक्ति को कंपनी के नियमों, संस्कृति, टीम के सदस्यों और काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह काम में आसानी से ढल सके। 4. पहली बार इंडक्शन स्टोव का उपयोग कैसे करें? पहली बार इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें,

सही बर्तन चुनें: हमेशा इंडक्शन-फ्रेंडली (जिस पर इंडक्शन का निशान हो) बर्तनों का ही उपयोग करें। चेक करने के लिए आप बर्तन के नीचे चुंबक लगाकर देखें; यदि चुंबक चिपकता है, तो बर्तन सही है।

हमेशा इंडक्शन-फ्रेंडली (जिस पर इंडक्शन का निशान हो) बर्तनों का ही उपयोग करें। चेक करने के लिए आप बर्तन के नीचे चुंबक लगाकर देखें; यदि चुंबक चिपकता है, तो बर्तन सही है। सतह साफ रखें: कुकिंग शुरू करने से पहले इंडक्शन की कांच की सतह को सूखे कपड़े से पोंछ लें।

कुकिंग शुरू करने से पहले इंडक्शन की कांच की सतह को सूखे कपड़े से पोंछ लें। बर्तन रखें: बर्तन को हमेशा स्टोव के बीचों-बीच रखें।

बर्तन को हमेशा स्टोव के बीचों-बीच रखें। पावर ऑन करें: प्लग को सॉकेट में लगाकर स्टोव ऑन करें। इसके बाद अपने मेनू बटन (जैसे- Fry, Boil, Milk) का चयन करें।

प्लग को सॉकेट में लगाकर स्टोव ऑन करें। इसके बाद अपने मेनू बटन (जैसे- Fry, Boil, Milk) का चयन करें। तापमान कंट्रोल: धीरे-धीरे तापमान बढ़ाएं और देखें कि बर्तन कितनी जल्दी गर्म हो रहा है।

धीरे-धीरे तापमान बढ़ाएं और देखें कि बर्तन कितनी जल्दी गर्म हो रहा है। कुकिंग के तुरंत बाद सतह को न छुएं, क्योंकि बर्तन की गर्मी से कांच की सतह कुछ समय तक गर्म रह सकती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।