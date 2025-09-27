शादी हो या पार्टी, इन प्रिंटर से निकलेगी शानदार कलर फोटो, मिल रही 40% की बंपर छूट

अब घर की पार्टी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर शादी, सभी की शानदार कलर फोटो को घर पर ही प्रिंट किया जा सकता है..

Sat, 27 Sep 2025 09:17 AM

अब फोटो के लिए लंबा इंतजार करने की जरूर नहीं है। आज के दौर में आप न सिर्फ मोबाइल से हाई क्वॉलिटी फोटो क्लिक कर सकते हैं, बल्कि प्रिंटर से घर पर ही हाई क्वॉलिटी कलर इमेज को भी निकाल सकते हैं। इन कलर प्रिंटर को अमेजन से 40 फीसद छूट पर खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक डिस्काउंट के साथ ही कई अन्य छूट का लुत्फ उठाया जा सकता है। अमेजन जिन प्रिंटर पर छूट दे रहा हैं, उसमें एचपी, कैनन जैसे प्रिंटर ब्रांड शामिल हैं..

यह एक ऑल-इन-वन इंक-टैंक प्रिंटर है जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी हर तरह के काम के लिए बेस्ट है। इसे अमेजन से 39 फीसद डिस्काउंट के बाद 10,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंटर घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर हाई पेज यील्ड, लो कॉस्ट प्रिंटिंग और वाई-फाई WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications टाइप InkTank, ऑल-इन-वन प्रिंट रेजॉल्यूशन 4800 x 1200 dpi कनेक्टिविटी WiFi, USB इनपुट कैपेसिटी 100 शीट्स वजन 6 Kg क्यों खरीदें ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी WiFi + USB कनेक्टिविटी बहुत ही कम प्रिंट कॉस्ट हाई पेज यील्ड मोबाइल प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प मोबाइल प्रिंटिंग प्रिंट स्पीड थोड़ी कम स्कैनर रिजॉल्यूशन सिर्फ 600 x 1200 dpi

एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है। मतलब इस प्रिंटर में प्रिंटिंग, फोटो कॉपी और स्कैनिंग की सुविधा मिलती है। इसकी कीमत 17,828 रुपये है, जिसे 37% डिस्काउंट के साथ 11,290 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही WiFi कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है।

Specifications टाइप InkTank, ऑल-इन-वन कनेक्टिविटी WiFi, USB 2.0 इनपुट कैपेसिटी 100 शीट्स आउटपुट कैपेसिटी 30 शीट्स वजन 5 Kg क्यों खरीदें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी WiFi + USB कनेक्टिविटी लो-इंक सेंसर और गाइडेड बटन कंट्रोल प्रोफेशनल-क्वालिटी प्रिंट्स मल्टीपल मीडिया साइज सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प ऑटो डबल-साइड प्रिंट की सुविधा नहीं आउटपुट ट्रे की क्षमता सिर्फ 30 शीट्स

कैनन का यह कॉम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से करता है। WiFi और USB कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है। कम कीमत में किफायती प्रिंटिंग के लिए यह प्रिंटर बेस्ट ऑप्शन है।

Specifications फंक्शन Print, Scan, Copy प्रिंट टेक्नोलॉजी Inkjet कनेक्टिविटी WiFi, USB इनपुट ट्रे 60 शीट्स वजन 3.5 किग्रा क्यों खरीदें प्रिंट, स्कैन और कॉपी WiFi और USB सपोर्ट, मोबाइल किफायती प्रिंटिंग कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खोजें विकल्प दोनों साइड प्रिंट सपोर्ट नहीं प्रिंट स्पीड धीमी ट्रे कैपेसिटी सिर्फ 60 पेज

यह इंक टैंक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो होम और स्टडी यूज के लिए शानदार है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है, साथ ही रिफिलेबल इंक टैंक टेक्नोलॉजी दी गई है। बॉक्स में ही इतने इंक बॉटल मिलते हैं कि आप लगभग 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं।

Specifications फंक्शन प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटो कॉपी टेक्नोलॉजी इंकजेट कनेक्टिविटी USB इनपुट ट्रे क्षमता 150 शीट वजन 6.4 किग्रा क्यों खरीदें प्रिंट, स्कैन और कॉपी हाई रिजॉल्यूशन स्कैनर 150 शीट पेपर ट्रे रिफिलेबल इंक बॉटल टेक्नोलॉजी फ्लैटबेड स्कैनर क्यों खोजें विकल्प केवल USB कनेक्टिविटी WiFi सपोर्ट नहीं थोड़ा भारी स्पीड एवरेज

यह एक ऑल-इन-वन वाई-फाई प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। इसकी हीट फ्री तेज और कॉस्ट-इफिशिएंट प्रिंटिंग देता है। होम और ऑफिस दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग स्पीड और इंक टैंक कैपेसिटी शानदार है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैनिंग, फोटो कॉपी कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB टेक्नोलॉजी Heat-Free Ink Tank इनपुट ट्रे क्षमता 100 शीट वजन 5.6 किग्रा क्यों खरीदें ऑल-इन-वन – प्रिंट, स्कैन और कॉपी Wi-Fi सपोर्ट + मोबाइल प्रिंटिंग आसान हीट-फ्री टेक्नोलॉजी एनर्जी एफिशिएंट और तेज प्रिंट डुप्लेक्स ऑटोमैटिक नहीं क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स ऑटोमैटिक नहीं ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर नहीं है थोड़ा भारी

एक किफायती इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम करता है। यह खासतौर पर होम और होम-ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लो-कॉस्ट प्रिंटिंग, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी इसे भरोसेमंद बनाते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी USB 2.0 टेक्नोलॉजी Inkjet, Refillable Ink Tank पेपर साइज A4, A5, A6, B5, Legal, इनपुट ट्रे क्षमता 100 शीट वजन 6 किग्रा क्यों खरीदें प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोट कॉपी बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट हाई रिजॉल्यूशन प्रिंट 100 शीट पेपर ट्रे क्षमता 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी रीफिलेबल इंक टैंक क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं डुप्लेक्स ऑटोमैटिक नहीं प्रिंट स्पीड औसत

इस प्रिंटर की कीमत 24,498 है। यह एक 3 इन वन प्रिंटर है, जिसमें ऑटोमेटेक डॉक्यूमेंट फीडर और इथरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए यह एक रिलीएबल और हाई-स्पीड प्रिंटिंग सॉल्यूशन है।

Specifications प्रिंट टेक्नोलॉजी Laser कनेक्टिविटी USB, Network ड्यूटी साइकिल 8,000 पेज/माह तक पेज यील्ड 1,500 पेज क्यों खरीदें LaserJet मोनोक्रोम प्रिंटिंग 20 पेज प्रति मिनट की स्पीड प्रिंट, स्कैन और कॉपी 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल मोनोक्रोम प्रिंटिंग प्रिंटिंग ऑटोमैटिक नहीं पोर्टेबल नहीं है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।