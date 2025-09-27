शादी हो या पार्टी, इन प्रिंटर से निकलेगी शानदार कलर फोटो, मिल रही 40% की बंपर छूट
अब घर की पार्टी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर शादी, सभी की शानदार कलर फोटो को घर पर ही प्रिंट किया जा सकता है..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अब फोटो के लिए लंबा इंतजार करने की जरूर नहीं है। आज के दौर में आप न सिर्फ मोबाइल से हाई क्वॉलिटी फोटो क्लिक कर सकते हैं, बल्कि प्रिंटर से घर पर ही हाई क्वॉलिटी कलर इमेज को भी निकाल सकते हैं। इन कलर प्रिंटर को अमेजन से 40 फीसद छूट पर खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक डिस्काउंट के साथ ही कई अन्य छूट का लुत्फ उठाया जा सकता है। अमेजन जिन प्रिंटर पर छूट दे रहा हैं, उसमें एचपी, कैनन जैसे प्रिंटर ब्रांड शामिल हैं..
1. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
यह एक ऑल-इन-वन इंक-टैंक प्रिंटर है जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी हर तरह के काम के लिए बेस्ट है। इसे अमेजन से 39 फीसद डिस्काउंट के बाद 10,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंटर घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर हाई पेज यील्ड, लो कॉस्ट प्रिंटिंग और वाई-फाई WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
WiFi + USB कनेक्टिविटी
बहुत ही कम प्रिंट कॉस्ट
हाई पेज यील्ड
मोबाइल प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड थोड़ी कम
स्कैनर रिजॉल्यूशन सिर्फ 600 x 1200 dpi
2. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer – 30 Ppm Speed, High Capacity Ink Tank, Wireless, Ideal for Home & Office Printing, Magenta
एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है। मतलब इस प्रिंटर में प्रिंटिंग, फोटो कॉपी और स्कैनिंग की सुविधा मिलती है। इसकी कीमत 17,828 रुपये है, जिसे 37% डिस्काउंट के साथ 11,290 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही WiFi कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी
WiFi + USB कनेक्टिविटी
लो-इंक सेंसर और गाइडेड बटन कंट्रोल
प्रोफेशनल-क्वालिटी प्रिंट्स
मल्टीपल मीडिया साइज सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डबल-साइड प्रिंट की सुविधा नहीं
आउटपुट ट्रे की क्षमता सिर्फ 30 शीट्स
3. Canon PIXMA E470 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer for Home
कैनन का यह कॉम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से करता है। WiFi और USB कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है। कम कीमत में किफायती प्रिंटिंग के लिए यह प्रिंटर बेस्ट ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
WiFi और USB सपोर्ट, मोबाइल
किफायती प्रिंटिंग
कॉम्पैक्ट और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
दोनों साइड प्रिंट सपोर्ट नहीं
प्रिंट स्पीड धीमी
ट्रे कैपेसिटी सिर्फ 60 पेज
4. Brother Ink Tank DCP-T226 All in One (Print Scan Copy) Color Printer Best for Home, 64 MB, 150 Sheet Paper Tray, USB, Print Up to 7.5 K Pages in Black and 5 K in Color Each for (CMY),Free Installation
यह इंक टैंक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो होम और स्टडी यूज के लिए शानदार है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है, साथ ही रिफिलेबल इंक टैंक टेक्नोलॉजी दी गई है। बॉक्स में ही इतने इंक बॉटल मिलते हैं कि आप लगभग 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
हाई रिजॉल्यूशन स्कैनर
150 शीट पेपर ट्रे
रिफिलेबल इंक बॉटल टेक्नोलॉजी
फ्लैटबेड स्कैनर
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB कनेक्टिविटी
WiFi सपोर्ट नहीं
थोड़ा भारी
स्पीड एवरेज
5. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
यह एक ऑल-इन-वन वाई-फाई प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। इसकी हीट फ्री तेज और कॉस्ट-इफिशिएंट प्रिंटिंग देता है। होम और ऑफिस दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग स्पीड और इंक टैंक कैपेसिटी शानदार है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन – प्रिंट, स्कैन और कॉपी
Wi-Fi सपोर्ट + मोबाइल प्रिंटिंग आसान
हीट-फ्री टेक्नोलॉजी
एनर्जी एफिशिएंट और तेज प्रिंट
डुप्लेक्स ऑटोमैटिक नहीं
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर नहीं है
थोड़ा भारी
6. Canon PIXMA MegaTank G2730 All-in-One (Print, Scan, Copy) Inktank Colour Printer with 2 Years Standard Warranty
एक किफायती इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम करता है। यह खासतौर पर होम और होम-ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लो-कॉस्ट प्रिंटिंग, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी इसे भरोसेमंद बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोट कॉपी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट
हाई रिजॉल्यूशन प्रिंट
100 शीट पेपर ट्रे क्षमता
2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
रीफिलेबल इंक टैंक
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
डुप्लेक्स ऑटोमैटिक नहीं
प्रिंट स्पीड औसत
7. HP MFP M128Fn Laserjet Monochrome Printer: Print, Copy, Scan, Automatic Document Feeder, Ethernet, Fast Printing Upto 20Ppm, Easy and Secure Setup, 3 Year Warranty, Black
इस प्रिंटर की कीमत 24,498 है। यह एक 3 इन वन प्रिंटर है, जिसमें ऑटोमेटेक डॉक्यूमेंट फीडर और इथरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए यह एक रिलीएबल और हाई-स्पीड प्रिंटिंग सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
LaserJet मोनोक्रोम प्रिंटिंग
20 पेज प्रति मिनट की स्पीड
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंटिंग
प्रिंटिंग ऑटोमैटिक नहीं
पोर्टेबल नहीं है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।