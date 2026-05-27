पैसे की पूरी बचत, Amazon पर मिलने वाले सबसे सस्ते और बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर
अमेजन पर मिल रहे ये बजट-फ्रेंडली रोबोट वैक्यूम क्लीनर भारी छूट के साथ झाड़ू और पोछा दोनों का काम मिनटों में कर देते हैं। कम कीमत में बेहतरीन सफाई देने वाले ये स्मार्ट वैक्यूम आपके समय और पैसे दोनों की पूरी बचत करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की साफ-सफाई के लिए समय निकालना काफी मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में अमेजन पर मिलने वाले बजट-फ्रेंडली रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके लिए एक बेहतरीन और पैसा वसूल विकल्प साबित हो सकते हैं। ये स्मार्ट डिवाइस न केवल घर के कोने-कोने से धूल-मिट्टी को साफ करते हैं, बल्कि इसमें दिया गया वेट मोपिंग फीचर फर्श पर बेहतरीन पोछा भी लगा देता है।
अमेज़न पर कई ऐसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स मौजूद हैं जो कम कीमत में एडवांस फीचर्स जैसे- स्मार्ट नेविगेशन, स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर और मोबाइल ऐप कंट्रोल की सुविधा देते हैं। इन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें आप अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (जैसे Alexa या Google Home) से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
अगर आप भी रोज-रोज के झाड़ू-पोछे की झंझट और कामवाली बाई के खर्च से परमानेंट आजादी चाहते हैं, तो अमेजन पर चल रहे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ये किफायती रोबोट वैक्यूम क्लीनर न सिर्फ आपके घर को शीशे जैसा चमकाएंगे, बल्कि आपके कीमती समय और पैसों की भी पूरी बचत करेंगे।
1. ILIFE A30 Pro Robotic Vacuum Cleaner with Self-Empty Station, 5000Pa Suction, LiDAR Navigation, Vacuum and Mop Combo, Multi-Floor Mapping, Customize Cleaning, Remote Control, App, Alexa & GH
भारतीय घरों में रोज-रोज के झाड़ू-पोछे की झंझट को खत्म करने के लिए ILIFE A30 Pro Robotic Vacuum Cleaner एक बेहतरीन और स्मार्ट विकल्प है। यह एक एडवांस्ड वैक्यूम और मोप कॉम्बो है, जो फर्श की सफाई के साथ-साथ उस पर शानदार पोछा भी लगाता है। इस रोबोटिक वैक्यूम की सबसे बड़ी खासियत इसका Self-Empty Station है, जो सफाई के बाद वैक्यूम के कचरे को अपने आप साफ कर देता है। अमेजन पर 19,900 रुपये की आकर्षक कीमत (72% डिस्काउंट के बाद) पर मिलने वाला यह रोबोटिक वैक्यूम, पारंपरिक झाड़ू के मुकाबले 99.99% तक बारीक धूल-मिट्टी को सीधे सोख लेता है, जिससे घर पूरी तरह साफ रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन
5000Pa की दमदार सक्शन पावर
सटीक LiDAR नेविगेशन
कंट्रोल करने के कई विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन के लिए स्पेस
शुरुआती सेटअप
2. Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control
भारतीय घरों में साफ-सफाई के भरोसेमंद नाम 'यूरेका फोर्ब्स' की तरफ से Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo एक बेहद शक्तिशाली और प्रीमियम रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। यह डिवाइस 7000Pa की हाइपर-सक्शन पावर के साथ आता है, जो भारतीय घरों के फर्श से बारीक से बारीक धूल और कचरे को आसानी से खींच लेता है। इसमें वैक्यूम के साथ वेट मोपिंग की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ आने वाला ऑटो-बिन आपको बार-बार कचरा साफ करने की झंझट से मुक्ति देता है। अमेजन पर 27,499 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह रोबोटिक वैक्यूम बड़े घरों के लिए एक बेहतरीन पैसा वसूल क्लीनिंग पार्टनर है।
Specifications
क्यों खरीदें
7000Pa की सुपर पावरफुल सक्शन
40 दिनों तक हैंड्स-फ्री क्लीनिंग
3 घंटे का लंबा रन-टाइम
LiDAR 3.0 और सुपरफास्ट मैपिंग
स्मार्ट ऐप और वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल का न होना
बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर
3. AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet
किफायती और बेहतरीन होम अप्लायंसेज के लिए मशहूर ब्रांड अगाश्रो की तरफ से AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner बजट सेगमेंट में एक शानदार विकल्प है। यह अमेजन चॉइस प्रोडक्ट है, जो मात्र 16,999 रुपये की बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत (62% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध है। यह एक 2-इन-1 डिवाइस है जो ड्राई वैक्यूम और वेट मोप दोनों का काम बेहद कुशलता से करता है। एडवांस्ड LiDAR नेविगेशन और Y शेप्ड मोपिंग जैसी प्रीमियम तकनीकों से लैस यह रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक स्मार्ट क्लीनिंग गैजेट की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी
एडवांस्ड SLAM LiDAR नेविगेशन
एडजस्टेबल 3200Pa सक्शन पावर
इंटेलिजेंट फ्लोर डिटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल कचरा सफाई
मीडियम टैंक कैपेसिटी
रिमोट कंट्रोल की अनुपस्थिति
4. DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum and Mop, Self-Emptying with 90-Day Dust Storage, 6,000Pa Suction for Carpets & Pet Hair, LiDAR Smart Navigation, 285-Min Runtime, Multi-Floor Mapping, White
स्मार्ट होम क्लीनिंग की दुनिया में प्रीमियम और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर ब्रांड ड्रीमी की तरफ से DREAME D10 Plus Gen 2 एक बेहद एडवांस और अपग्रेडेड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। यह एक 2-इन-1 वैक्यूम और मोप कॉम्बो है जो 6,000Pa की शक्तिशाली वोर्मेक्स सक्शन पावर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका विशाल Self-Emptying System है जो आपको पूरे 90 दिनों (लगभग 3 महीने) तक की हैंड्स-फ्री क्लीनिंग देता है। अमेजन पर 50% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद यह मॉडल 24,999 रुपये की बेहतरीन डील प्राइस पर उपलब्ध है, जो इसे फीचर्स के मामले में इस बजट का सबसे मजबूत दावेदार बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
90 दिनों तक कचरा साफ करने से आजादी
6,000Pa की वोर्मेक्स सक्शन पावर
एंटी-टेंगल रबर ब्रश
मल्टी-फ्लोर मैपिंग और नो-गो ज़ोन
क्यों खोजें विकल्प
वाटर टैंक को खुद भरना होगा
कलर पूरी तरह व्हाइट
5. Lefant M3 Robot Vacuum Cleaner with Mopping,12,000Pa Suction,Self-Emptying & Refilling,Smart Mop,Hot Air-Drying,Auto-Lift Mop On Carpet,dToF LiDAR Navigation,Editable Map,WiFi App/Alexa/GH Control
यदि आप घर की साफ-सफाई से पूरी तरह हैंड्स-फ्री (बिना हाथ लगाए) आजादी चाहते हैं, तो Lefant M3 Robot Vacuum Cleaner एक अल्टीमेट सुपर-प्रीमियम विकल्प है। यह रोबोटिक वैक्यूम मार्केट में मिलने वाले सबसे एडवांस मॉडल्स में से एक है, जो 12,000Pa की रिकॉर्ड-तोड़ साइक्लोनिक सक्शन पावर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका All-in-One Multi-Station है, जो न सिर्फ वैक्यूम के कचरे को खुद साफ करता है, बल्कि पोछे के गंदे कपड़े को 45°C गर्म पानी से धोता है और उसे गर्म हवा से सुखाता भी है। अमेजन पर यह 50% डिस्काउंट के बाद 49,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्रीमियम बजट में बिना किसी समझौते के बेस्ट-इन-क्लास टेक्नोलॉजी चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
12,000Pa की अभूतपूर्व सक्शन पावर
अल्ट्रा-एडवांस 3-इन-1 क्लीनिंग स्टेशन
200 RPM डुअल रोटरी मोप
ऑटो मॉप लिफ्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
360° dToF लेजर नेविगेशन
महंगा बजट
नियमित पानी बदलना
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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