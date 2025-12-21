घर की गंदी हवा को साफ करने का पूरा जिम्मा उठाएंगे ये एयर प्यूरिफायर, कीमत हो गई धड़ाम से कम

संक्षेप: इस समय की हवा कितनी खराब है ये तो आप जानते ही हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे एयर प्यूरिफायर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 5000 रुपये से कम है। इन्हें आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Dec 21, 2025 08:10 pm IST

अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक किफायती एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं, तो ₹5000 के अंदर मिलने वाले एयर प्यूरीफायर्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये डिवाइस घर, ऑफिस या छोटे कमरे में हवा को साफ करने में सक्षम होते हैं, जिससे धूल, एलर्जी और बदबू जैसी समस्याएं कम होती हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान ऑपरेशन इसे कई जगह रखकर इस्तेमाल करना बेहद आसान बनाता है। कई मॉडलों में HEPA या प्री-फिल्टर तकनीक मिलती है, जो पॉल्यूटेंट्स को प्रभावी रूप से फिल्टर करती है। कम बजट में बेहतर एयर क्वालिटी पाना अब आसान और सस्ता हो गया है। इसके कई ऑप्शन अमेजन पर उपलब्ध है।

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हवा में मौजूद धूल, धुआं, पॉलन्स, पालतू जानवरों से होने वाली एलर्जी और अन्य हानिकारक पार्टिकल्स को प्रभावी तरीके से हटाने में मदद करता है। इसमें 3-इन-1 एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं।

Specifications फिल्ट्रेशन सिस्टम 3-इन-1 (प्री-फिल्टर, H13 HEPA, एक्टिवेटेड कार्बन) प्यूरिफिकेशन क्षमता 99.99% तक हानिकारक पार्टिकल हटाने में सक्षम एलर्जी धूल, पॉलन्स और पालतू जानवरों के एलर्जन्स से राहत क्यों खरीदें हवा को तेजी से साफ एलर्जी और बदबू में असरदार क्यों खोजें विकल्प फिल्टर बदलने की लागत बड़े कमरे के लिए सीमित क्षमता

इसकी कीमत 7,000 रुपये है। इसे 57% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.99% तक प्रदूषक, माइक्रो एलर्जन्स, धूल, धुआं और पॉलॉन्स को हटाने में मदद करता है। इसका सिंपल और कॉम्पैक्ट डिजाइन रोजाना इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक है।

Specifications फिल्टर टाइप H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन कवरेज एरिया 300 स्क्वायर फुट तक प्यूरिफिकेशन क्षमता 99.99% प्रदूषक हटाने में सक्षम क्यों खरीदें एलर्जी और धूल से राहत कम जगह में आसानी से फिट क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फिल्टर रिप्लेसमेंट खर्च

इसकी कीमत 4,500 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टाइप-सी यूएसबी पावर सपोर्ट के साथ यह कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कार, वर्क डेस्क या ट्रैवल के दौरान। इसमें HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद धूल, धुआं, परागकण और हल्के एलर्जन्स को कम करने में मदद करता है। लो नॉइज ऑपरेशन के कारण यह बिना परेशानी के लगातार चल सकता है।

Specifications पावर सप्लाई टाइप-सी यूएसबी फिल्टर टाइप HEPA फिल्टर नॉइस लेवल कम शोर के साथ ऑपरेशन क्यों खरीदें कहीं भी आसानी से ले जाने योग्य कम शोर यूएसबी पावर से आसान उपयोग क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए प्रभावी नहीं सीमित एयर क्लीनिंग क्षमता

इसकी कीमत 9,000 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 4,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3-इन-1 HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल, धुआं, पालतू जानवरों के बाल, डैंडर और बदबू को इफेक्टिव रूप से कम करता है। स्लीप मोड के कारण यह रात में बेहद कम शोर के साथ चलता है, जिससे नींद में कोई परेशानी नहीं आती। अरोमाथेरेपी फीचर कमरे में हल्की खुशबू फैलाने में मदद करता है।

Specifications फिल्टर सिस्टम 3-इन-1 हेपा फिल्टर स्लीप मोड कम शोर में शांत ऑपरेशन अरोमाथेरेपी हल्की खुशबू के लिए सपोर्ट अतिरिक्त फीचर्स टाइमर और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खरीदें नींद के दौरान इस्तेमाल के लिए सही बदबू और पालतू जानवरों के डैंडर में असरदार क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सीमित क्षमता फिल्टर बदलने की आवश्यकता

इसकी कीमत 10,000 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हवा में मौजूद 99.99% तक प्रदूषक, माइक्रो एलर्जन्स, धूल, धुआं और पॉलन्स को हटाने में सक्षम हैं। यह बेहतर एयर क्वालिटी प्रदान करता है और एलर्जी या अस्थमा जैसी समस्याओं वाले लोगों के लिए फायदेमंद है।

Specifications फिल्टर टाइप H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन कवरेज एरिया 600 स्क्वायर फुट तक प्यूरिफिकेशन क्षमता 99.99% प्रदूषक हटाने में सक्षम क्यों खरीदें बड़े कमरे के लिए सही एलर्जी और धूल से राहत बेहतर एयर क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प फिल्टर रिप्लेसमेंट खर्च बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 6,990 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 3,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है – प्री-फिल्टर, HEPA13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक पार्टिकल्स को प्रभावी रूप से हटाता है। नेगेटिव आयन तकनीक के कारण यह हवा को फ्रेश बनाती है।

Specifications फिल्टर सिस्टम 3-लेयर (प्री-फिल्टर, HEPA13, एक्टिवेटेड कार्बन) टेक्नोलॉजी नेगेटिव आयन तकनीक पार्टिकल्स हटाने की क्षमता PM 2.5 और PM 10 क्यों खरीदें कार में फ्रेश और साफ हवा PM 2.5 और PM 10 से सुरक्षा कॉम्पैक्ट और आसानी से फिट होने वाला क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए इस्तेमाल नहीं फिल्टर रिप्लेसमेंट खर्च

इसकी कीमत 6,590 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 4,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ आयोनाइजर तकनीक है, जो हवा में मौजूद धूल, धुआं, पॉलन्स और बदबू को इफेक्टिव तौर से हटाता है। 220 m³/hr की CADR क्षमता के कारण यह छोटे और मीडियम साइज के कमरे के लिए सही है। इसमें 3 स्पीड सेटिंग, स्लीप मोड और टाइमर जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications फिल्टर सिस्टम HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन + आयोनाइजर CADR 220 m³/hr कवरेज एरिया 150 स्क्वायर फुट तक स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड, स्लीप मोड क्यों खरीदें छोटे कमरे के लिए सही एलर्जी और धूल में असरदार स्लीप मोड और टाइमर के साथ आसान इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सीमित कवरेज आयोनाइजर तकनीक की वजह से कुछ को खुशबू या हवा की हल्की गंध महसूस हो सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।