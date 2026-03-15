किचन के लिए बेस्ट डील, अमेजन से खरीदें ये हैवी ड्यूटी 5 जार वाले मिक्सर, देखें फीचर्स और कीमत
अमेजन पर Prestige और Crompton जैसे ब्रांड्स के 5 जार वाले हैवी-ड्यूटी मिक्सर पर शानदार डील्स मिल रही हैं, जो अपनी दमदार मोटर से पिसाई को आसान बनाते हैं। इन मॉडल्स में जूसर और ग्राइंडिंग जार का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है, जो बड़े परिवारों की हर जरूरत के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर उपलब्ध 5 जार वाले जूसर मिक्सर ग्राइंडर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो एक ही मशीन से किचन के सारे काम निपटाना चाहते हैं। इन मॉडल्स में आमतौर पर एक शक्तिशाली 750W से 1000W की मोटर मिलती है, जो हल्दी जैसे सख्त मसालों को पीसने के साथ-साथ इडली-डोसा बैटर बनाने और ताज़ा जूस निकालने में भी सक्षम है। इन सेटों में आपको अक्सर एक बड़ा जूसर जार, एक ड्राई ग्राइंडिंग जार, एक वेट ग्राइंडिंग जार, एक छोटी चटनी जार और एक अतिरिक्त ब्लेंडिंग या सर्विंग जार मिलता है।
Prestige Endura 1000W Mixer Grinder अपनी स्टेनलेस स्टील बॉडी और मजबूत जार के लिए न्यूज़ हेडलाइन्स में छाया रहता है। यह हैवी-ड्यूटी कार्यों के लिए सबसे भरोसेमंद मॉडल्स में से एक है। वहीं, Crompton Ameo 750W अपनी MaxiGrind टेक्नोलॉजी के कारण कम समय में बारीक पिसाई के लिए जाना जाता है।
किफायती रेंज में Bajaj Rex 750W एक शानदार डील है, जो रस्ट-प्रूफ बॉडी और ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स के साथ आता है। इन मिक्सर ग्राइंडर्स को खरीदते समय उनकी मोटर वारंटी (जो अक्सर 5 से 10 साल तक होती है) और एंटी-स्किड फीट जैसे फीचर्स पर गौर करना जरूरी है। अमेज़न पर इन दिनों भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे आप एक प्रीमियम क्वालिटी का 5 जार मिक्सर ग्राइंडर काफी कम कीमत पर घर ला सकते हैं।
1. Cookwell Bullet Mixer Grinder (5 Jars, 3 Blades, Black) - Copper, 600 Watts - 2 Year Warranty
यह Cookwell Bullet Mixer Grinder एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली किचन मशीन है, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। यह साधारण मिक्सर की तुलना में बहुत कम जगह घेरता है और जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर और चॉपर चारों का काम अकेले कर सकता है। अमेजन पर 63% की भारी छूट के साथ यह मात्र 2,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन समाधान
कॉम्पैक्ट डिजाइन
5 जार और 3 ब्लेड
साफ करने में आसान
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों या एक बार में भारी मात्रा में पिसाई के लिए उपयुक्त नहीं
हैवी-ड्यूटी मिक्सर जितनी शक्तिशाली नहीं
2. Butterfly ZieraChrome 750 Watt Mixer Grinder | 5 Jars | Uniform Grinding with Tornado Blade & Lid | Long Lasting Annealed SS Jars | Torx21 Motor| Juicer/Blender Jar | 5 Years Warranty
यह Butterfly ZieraChrome 750 Watt Mixer Grinder एक प्रीमियम और आधुनिक किचन मशीन है, जिसे खाना पकाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें Torx21 मोटर और Tornado Blade तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो भारी पिसाई को भी आसान बना देती है। अमेजन पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 5,650 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली Torx21 मोटर
Tornado Lid और Blades
प्रीमियम स्टील जार
5 साल की लंबी वारंटी
लीक-प्रूफ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
थोड़ा भारी
3. Cello Nutri Maxx Pro 5 Jars ISI Certified Mixer Grinder 500 Watts, Black | 2 x 500ml, 1 x 300ml Multipurpose Blender Jars, 1x500ml, 1x300ml Sipper Bottle with SS Blades |2 Years Manufacturing Warranty
यह Cello Nutri Maxx Pro Mixer Grinder एक आधुनिक और पोर्टेबल किचन गैजेट है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी फिटनेस और व्यस्त जीवनशैली के बीच ताज़ा जूस और स्मूदी पसंद करते हैं। यह ISI प्रमाणित है और इसमें 'ब्लेंड एंड गो' की सुविधा मिलती है। अमेज़न पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 2,198 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपर्पज सिपर बोतलें
ISI सर्टिफाइड
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
कॉपर मोटर
क्यों खोजें विकल्प
बहुत सख्त मसालों (जैसे सूखी हल्दी) को पीसने में समय
जार की क्षमता कम
4. NIPOLIAN Powerful Blender | High-Speed Juicer Mixer 450 W Juicer Mixer Grinder (5 Jars | Black)
यह NIPOLIAN High-Speed Juicer Mixer Grinder एक बहुमुखी और बजट-फ्रेंडली किचन मशीन है, जो विशेष रूप से छोटे किचन और आधुनिक जीवनशैली के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एक कॉम्पैक्ट यूनिट है जो जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर तीनों का काम बखूबी निभाती है। अमेज़न पर 58% की भारी छूट के साथ यह 2,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 जार का बड़ा सेट
मल्टी-फंक्शनल
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
स्टेनलेस स्टील ब्लेड
पोर्टेबल सिपर
क्यों खोजें विकल्प
सख्त मसालों की भारी मात्रा में पिसाई के लिए थोड़ा समय
सर्विस नेटवर्क सीमित
5. Prestige Prisma Pro 750W 5 Jars Mixer Grinder|Stainless Steel Jars 3U, Multi Utility Jar 1 U, & Juice Jar 1 U|6 Super-Efficient Blades|Black & Silver
यह Prestige Prisma Pro 750W Mixer Grinder एक ऑल-इन-वन किचन मशीन है जो केवल एक मिक्सर ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली फूड प्रोसेसर की भूमिका भी निभाती है। इसमें आटा गूंथने, सब्जियां काटने और जूस निकालने जैसे कठिन कार्यों के लिए विशेष अटैचमेंट दिए गए हैं। अमेजन पर यह 8,235 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
10-इन-1 कार्यक्षमता
मल्टी-यूटिलिटी (MU) जार
शक्तिशाली मोटर
सुपर एफिशिएंट ब्लेड्स
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
काफी भारी
6. INALSA Blender Mixer Grinder|5 Jar & 600W Copper Motor| Blenders for Smoothies and Juices| Smoothie MakerBlender NutriBlender 3 Blades Including Froth Blade 2Yr Warranty,Jazz 600
Inalsa Jazz 600 एक कॉम्पैक्ट न्यूट्री-ब्लेंडर है जो 'पल्स टेक्नोलॉजी' के साथ आता है। यह न केवल जूस और स्मूदी बनाता है, बल्कि इसमें सूखे मसाले पीसने और कॉफी/मिल्कशेक के लिए 'फ्रॉथिंग' (झाग बनाना) की सुविधा भी मिलती है। इसके 'रेडी-टू-गो' जार इसे फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों के लिए बेहतरीन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
600W कॉपर मोटर
फ्रॉथ ब्लेड
फ्रॉथ ब्लेड
फ्रॉथ ब्लेड
5 जार का बड़ा सेट
BPA-फ्री और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हाई-स्पीड मोटर होने के कारण थोड़ा शोर
क्षमता कम
7. V-Guard Citius Nutri Blender | Bullet Mixer Grinder Juicer | 5 Leakproof Jars | 2 Years Product & Motor Coverage by V-Guard | 400 W Copper Motor | Upto 22,000 RPM | Storage, Seasoning & Sipper Lids
V-Guard Citius एक 'बुलेट' स्टाइल मिक्सर ग्राइंडर है जो कम जगह घेरता है और बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। इसकी 400W की कॉपर मोटर छोटी होने के बावजूद बहुत तेज़ है, जो फलों और सब्जियों से पोषक तत्व निकालने में मदद करती है। इसमें मिलने वाले अलग-अलग ढक्कन इसे स्टोरेज और ट्रैवल के लिए बहुत सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-स्पीड परफॉरमेंस
5 वर्सटाइल जार
स्मार्ट लिड्स
साफ करने में आसान
मजबूत निर्माण
क्यों खोजें विकल्प
750W वाले मिक्सर जितना शक्तिशाली नहीं
केवल एक ही स्पीड और पल्स मोड
1. सुजाता कंपनी का जूसर मिक्सर ग्राइंडर कितने का है?
सुजाता के जूसर मिक्सर ग्राइंडर की कीमत मॉडल और जार की संख्या के आधार पर अलग-अलग होती है,
Sujata Powermatic Plus (बिना ग्राइंडर जार): यह लगभग 5,000 रुपये से 5,500 रुपये के बीच आता है।
Sujata Powermatic Plus (1 या 2 जार के साथ): इसकी कीमत 5,800 रुपये से 6,500 रुपये के बीच होती है।
Sujata Multimix (3 जार वाला सेट): यह लगभग 6,800 रुपये से 7,500 रुपये के बीच उपलब्ध है।
2. सुजाता का कौन सा मिक्सर ग्राइंडर सबसे अच्छा है?
परफॉरमेंस और वैल्यू के मामले में Sujata Powermatic Plus 900 Watts सबसे अच्छा माना जाता है।
कारण: इसमें 900 वॉट की बेहद शक्तिशाली मोटर है जो लगातार 90 मिनट तक चल सकती है। यह जूस निकालने और पिसाई करने दोनों के लिए ऑल-राउंडर मशीन है।
3. किस प्रकार का जूसर बेहतर है?
यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
Centrifugal Juicer (जैसे सुजाता): अगर आपको जल्दी और ज्यादा मात्रा में जूस (जैसे गाजर, सेब या संतरा) निकालना है, तो यह सबसे बेहतर है।
Cold Press/Slow Juicer: अगर आप जूस में अधिकतम पोषण और विटामिन्स बचाकर रखना चाहते हैं, तो यह बेहतर है, लेकिन यह थोड़े महंगे और धीमे होते हैं।
Nutri-Blender (जैसे V-Guard या Inalsa): अगर आप केवल स्मूदी और शेक्स पीना पसंद करते हैं, तो ये छोटे और कॉम्पैक्ट जूसर बेहतर हैं।
4. ओरिजिनल मिक्सी कितने की आती है?
एक अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड मिक्सी की कीमत उसकी पावर पर निर्भर करती है,
बेसिक/घर के लिए (500W - 600W): 2,000 रुपये से 3,500 रुपये के बीच।
हैवी-ड्यूटी (750W - 1000W): 4,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच।
प्रीमियम फूड प्रोसेसर/मिक्सर: 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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