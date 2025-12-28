नए साल पर खरीदें नया टीवी, 12 हजार रुपये से कम में मिल रहे 40 इंच वाले फ्रेमलेस मॉडल, तगड़े हैं फीचर

संक्षेप: यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे 40 इंच के कुछ बेहद किफायती टीवी की बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले मिलेगा। इन टीवी में तगड़ा साउंड भी दिया गया है।

नया टीवी लेने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन न लें। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे 40 इंच के कुछ बेहद किफायती टीवी की बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले मिलेगा। इन टीवी में तगड़ा साउंड भी दिया गया है। खास बात है कि आप इन टीवी को कैशबैक और बैंक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

VW ( Vision World 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black) इस टीवी की कीमत 11299 रुपये है। टीवी पर 564 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी QLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो साउंड के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी का एजसेल डिजाइन काफी प्रीमियन लगता है। टीवी ऐंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

Kodak QLED SE 100 cm (40 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (40QSE5009) अमेजन पर यह टीवी MRP से 31 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। अब यह टीवी 12499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 12 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। टीवी पर 624 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 1920 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी में दमदार ऑडियो के लिए सराउंड साउंड के साथ 36 वॉट का आउटपुट दिया गया है। यह टीवी Amlogic Processor पर काम करता है। टीवी में आपको इन-बिल्ट वाई-फाई और स्क्रीन मिररिंग का फीचर भी मिलेगा।

इन टीवी पर भी धाकड़ डील