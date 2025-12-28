Hindustan Hindi News
affordable 40 inch led tv on amazon priced under rupees 12000

नए साल पर खरीदें नया टीवी, 12 हजार रुपये से कम में मिल रहे 40 इंच वाले फ्रेमलेस मॉडल, तगड़े हैं फीचर

संक्षेप:

यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे 40 इंच के कुछ बेहद किफायती टीवी की बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले मिलेगा। इन टीवी में तगड़ा साउंड भी दिया गया है।

Dec 28, 2025 02:11 pm IST
नया टीवी लेने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन न लें। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे 40 इंच के कुछ बेहद किफायती टीवी की बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले मिलेगा। इन टीवी में तगड़ा साउंड भी दिया गया है। खास बात है कि आप इन टीवी को कैशबैक और बैंक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

नए साल पर खरीदें नया टीवी, 12 हजार रुपये से कम में मिल रहे 40 इंच वाले फ्रेमलेस मॉडल, तगड़े हैं फीचर

VW ( Vision World 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

इस टीवी की कीमत 11299 रुपये है। टीवी पर 564 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी QLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो साउंड के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी का एजसेल डिजाइन काफी प्रीमियन लगता है। टीवी ऐंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

Kodak QLED SE 100 cm (40 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (40QSE5009)

अमेजन पर यह टीवी MRP से 31 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। अब यह टीवी 12499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 12 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। टीवी पर 624 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 1920 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी में दमदार ऑडियो के लिए सराउंड साउंड के साथ 36 वॉट का आउटपुट दिया गया है। यह टीवी Amlogic Processor पर काम करता है। टीवी में आपको इन-बिल्ट वाई-फाई और स्क्रीन मिररिंग का फीचर भी मिलेगा।

इन टीवी पर भी धाकड़ डील

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
