108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच, मोटोरोला भी लिस्ट में

संक्षेप: इन फोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपये के बीच है। इन फोन में आपको 108MP का मेन कैमरा मिलेगा। इन डिवाइसेज का सेल्फी कैमरा 32MP तक का है। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 6000mAh की बैटरी भी मिलेगी।

Jan 03, 2026 02:21 pm IST

कम बजट में धांसू मेन कैमरा वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको दो धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपये के बीच है। इन फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। धांसू मेन कैमरा के साथ कंपनी इन डिवाइसेज में तगड़ा सेल्फी कैमरा भी दे रही है, जो 32 मेगापिक्सल तक का है। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 6000mAh की बैटरी भी मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और पोको के फोन शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

POCO M6 Plus 5G 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 10,999 रुपये है। फोन 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा।

पोको का यह फोन 6.79 इंच के फुल एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 दे रही है। फोन की बैटीर 5030mAh की है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola G60 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 12 हजार रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।