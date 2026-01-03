Hindustan Hindi News
108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच, मोटोरोला भी लिस्ट में

108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच, मोटोरोला भी लिस्ट में

संक्षेप:

इन फोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपये के बीच है। इन फोन में आपको 108MP का मेन कैमरा मिलेगा। इन डिवाइसेज का सेल्फी कैमरा 32MP तक का है। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 6000mAh की बैटरी भी मिलेगी।

Jan 03, 2026 02:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10799

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12399

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

कम बजट में धांसू मेन कैमरा वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको दो धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपये के बीच है। इन फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। धांसू मेन कैमरा के साथ कंपनी इन डिवाइसेज में तगड़ा सेल्फी कैमरा भी दे रही है, जो 32 मेगापिक्सल तक का है। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 6000mAh की बैटरी भी मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और पोको के फोन शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10799

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12399

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

POCO M6 Plus 5G

6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 10,999 रुपये है। फोन 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा।

पोको का यह फोन 6.79 इंच के फुल एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 दे रही है। फोन की बैटीर 5030mAh की है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola G60

6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 12 हजार रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27994

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.8 इंच का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। फोन दो कलर ऑप्शन- डाइनैमिक ग्रे और फ्रॉस्टेड शैंपेन में आता है।

