Google और Anthropic के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल, AI डिवेलपमेंट बंद करने की मांग

AI तेजी से यूजर्स की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। एआई का सही इस्तेमाल होता रहे, तो इस टेक्नोलॉजी से दुनिया को काफी फायदा पहुंचेगा। हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो आजकल थोड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। एआई की बढ़ती काबिलियत और इससे जुड़े खतरे को देखते हुए गूगल डीपमाइंड के लंदन ऑफिस और Anthropic के यूएस ऑफिस के बाहर दो ऐक्टिविस्ट भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि ये दोनों कंपनियां अडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवेलपमेंट को रोक दें।

चिंताओं का समाधान न होने तक जारी रहेगी हड़ताल प्रदर्शनकारियों में से एक 45 साल के Guido Reichstadter ने एक हफ्ते से ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया है। उन्होंने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि जब तक एंथ्रोपिक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करता, तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ऑनलाइन फोरम LessWrong पर एक पोस्ट में उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे 'अपने एआई वाले काम को तुरंत रोकें जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है और जो नुकसान हो चुका है उसे दूर करने के लिए काम करें।'

केवल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन पर ही रहेंगे जीवित Reichstadter एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei को भी फ्रंटियर एआई डिवेलपमेंट को पूरी तरह से बंद करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने विरोध प्रदर्शन के पहले दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से Amodei को एक पत्र दिया था, जिसमें उनसे ऐसी तकनीक को आगे बढ़ाने से रोकने का अनुरोध किया गया था। Reichstadter ने कहा कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलता, वे केवल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन पर ही जीवित रहेंगे।

एक्स एआई सेफ्टी रिसर्चर भी प्रदर्शन में शामिल उनके इस कदम ने और लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। डीपमाइंड के लंदन ऑफिस के बाहर फ्रांस के एक्स एआई सेफ्टी रिसर्चर माइकल ट्रैजी ने भी विरोध प्रदर्शन में भूख हड़ताल कर दिया है। 29 साल के ट्रैजी ने कहा कि वह चाहते हैं कि डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस सार्वजनिक रूप से यह कहें कि अगर दूसरी बड़ी एआई कंपनियां भी इस पर रोक लगाने पर सहमत होती हैं, तो डीपमाइंड नए फ्रंटियर मॉडल नहीं रिलीज करेगा।