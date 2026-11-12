ACT Fibernet यूजर्स की मौज! बिना एक्सट्रा पैसे दिए 500Mbps तक बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड
ACT Fibernet ने दिवाली के मौके पर चुनिंदा मौजूदा ग्राहकों के लिए बिना एक्सट्रा फीस के इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का ऑफर पेश किया है। एलिजिबल यूजर्स ऐप के जरिए 100Mbps, 300Mbps या 500Mbps तक की स्पीड का फायदा उठा सकते हैं।
फेस्टिव सीजन में ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों के लिए ACT Fibernet ने खास ऑफर पेश किया है। कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों को बिना किसी एक्सट्रा फीस के इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का मौका दे रही है। इस ऑफर के साथ एलिजिबल ग्राहकों को उनके मौजूदा प्लान के आधार पर 100Mbps, 300Mbps और 500Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। यह विकल्प लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है।
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ACT Fibernet ने इस ऑफर के लिए अलग-अलग स्पीड कैटेगरीज तय की हैं। जिन ग्राहकों के पास 100Mbps से कम स्पीड वाला ब्रॉडबैंड प्लान है, उन्हें 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। वहीं 100Mbps से 299Mbps के बीच वाले प्लान पर 300Mbps तक की स्पीड दी जाएगी।
इसी तरह जिन ग्राहकों के मौजूदा प्लान की स्पीड 300Mbps से 499Mbps के बीच है, उन्हें 500Mbps तक की स्पीड का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस अपग्रेड के लिए ग्राहकों को अपने मौजूदा प्लान के मुकाबले कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
ऐप से ऐसे एक्टिवेट करें ऑफर
ACT Fibernet के एलिजिबल ग्राहकों को इस स्पीड अपग्रेड का फायदा लेने के लिए कंपनी का मोबाइल ऐप खोलना होगा। ऐप में लॉगिन करने के बाद अगर आपके खाते के लिए ऑफर उपलब्ध है तो स्पीड अपग्रेड से जुड़ा बैनर दिखाई देगा। इस बैनर पर जाकर ऑफर को एक्टिवेट किया जा सकता है।
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कंपनी ने इसे मौजूदा ग्राहकों के लिए पेश किया है, लेकिन हर ग्राहक इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जिन खातों पर भुगतान बकाया है, जो कनेक्शन फिलहाल बंद या इनएक्टिव हैं या जो दूसरी एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा नहीं करते, उन्हें इस सुविधा से बाहर रखा जा सकता है। इसलिए यूजर्स को अपने ACT Fibernet ऐप में जाकर उपलब्ध ऑफर जरूर चेक करना चाहिए।
क्यों दिया जा रहा है यह स्पीड अपग्रेड?
फेस्टिव सीजन में घरों में इंटरनेट का इस्तेमाल सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। एक ही समय पर कई लोग वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसे में ज्यादा इंटरनेट स्पीड से एक साथ कई टूल्स पर इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ACT Fibernet का यह अपग्रेड 1Gbps प्लान तक नहीं जाता। कंपनी ने इस ऑफर में अधिकतम 500Mbps की स्पीड रखी है। दिल्ली जैसे शहरों में ACT Fibernet के पास 100Mbps से लेकर 1Gbps तक के कई ब्रॉडबैंड प्लान उपलब्ध हैं। अगर आपके ACT Fibernet ऐप में यह ऑफर दिखाई दे रहा है तो बिना अतिरिक्त पैसे दिए ज्यादा स्पीड का फायदा उठाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।