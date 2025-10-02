फ्री नेटफ्लिक्स और 200Mbps स्पीड, पैसा वसूल है यह ब्रॉडबैंड प्लान, 450 TV चैनल्स भी मुफ्त
ACT Broadband के 1249 रुपये के प्लान में ग्राहकों को 200Mbps की तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को फ्री नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ जियोहोस्टार, जी5, सनएनएक्सटी, यप्पटीवी सब्सक्रिप्शन और 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल का एक्सेस मिलता है।
अगर आप किफायती कीमत में तेजतर्रार स्पीड वाला ब्रॉडबैंड लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो एसीटी के पास आपके लिए धांसू प्लान्स हैं। रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) ACT ब्रॉडबैंड अपने ग्राहकों को अलग-अलग कीमतों में नेटफ्लिक्स बंडल ब्रॉडबैंड प्लान दे रहा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इन प्लान्स में ग्राहकों को फ्री नेटफ्लिक्स मिलेगा। कंपनी अपने हर प्लान के साथ मेश राउटर भी मुफ्त में दे रही है। ACT का कहना है कि वह ग्राहकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड स्मार्ट वाई-फाई दे रहा है। कंपनी के पास फ्री नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो वाला 200Mbps प्लान है। यह बेंगलुरु के साथ-साथ अन्य शहरों में भी उपलब्ध है। अन्य शहरों में, कीमत और नाम अलग हो सकते हैं। आइए बेंगलुरु में उपलब्ध प्लान के बारे में डिटेल में जानते हैं...
ACT ब्रॉडबैंड का 1249 रुपये का प्लान
एसीटी के 1249 रुपये के ब्रॉडबैंड प्लान में ग्राहकों को 200Mbps की तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को फ्री नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ जियोहोस्टार, जी5, सनएनएक्सटी, यप्पटीवी सब्सक्रिप्शन और 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल का एक्सेस मिलता है। OTT के इस पैक को कंपनी ने पावर पैक नाम दिया है। इस पावर पैक को ग्राहक अन्य स्पीड वाले प्लान्स के साथ भी ले सकते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को हर प्लान के साथ मुफ्त हाई-एंड राउटर भी दे रही है।
एसीटी फाइबरनेट अपनी सर्विसेस को पूरी तरह से फाइबर नेटवर्क पर प्रदान करता है। यह 200Mbps प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो घर से काम करना चाहते हैं और साथ ही 4K में मूवी-शो ऑनलाइन देखना चाहते हैं। कंपनी देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में अपनी सर्विसेस प्रदान करती है। एसीटी ब्रॉडबैंड के पास थोड़े कम ओटीटी बेनिफिट वाले कई अन्य प्लान भी हैं। कुछ प्लान ऐसे भी हैं जो ग्राहकों को ओटीटी लाभ नहीं देते, सिर्फ डेटा के साथ फाइबर कनेक्शन देते हैं।
200Mbps प्लान को ग्राहक 1149 रुपये और 1049 रुपये में भी ले सकते हैं, बस इसमें ओटीटी बेनिफिट कम हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी ओटीटी बेनिफिट नहीं चाहते, तो केवल 999 रुपये में 200Mbps प्लान मिल जाएगा।
Airtel के पास 200Mbps प्लान नहीं है, लेकिन 300Mbps प्लान है, जिसकी कीमत 1599 रुपये प्रति माह है। Jio के पास भी 200Mbps प्लान नहीं है।