epaperई- पेपर
100 इंच के डिस्प्ले वाला नया QLED टीवी, डॉल्बी ऑडियो के साथ मिलेगा 60W का साउंड

100 इंच के डिस्प्ले वाला नया QLED टीवी, डॉल्बी ऑडियो के साथ मिलेगा 60W का साउंड

संक्षेप: Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV (2025) की भारत में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह टीवी 144Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 03:26 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
इंडियन मार्केट में एक जबर्दस्त टीवी की एंट्री हुई है। यह टीवी Acerpure India ने लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए टीवी का नाम Nitro Z Series 100-inch QLED TV है। कंपनी के इस लेटेस्ट टीवी की कीमत 2,59,999 रुपये है। यह टीवी सेल के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस टीवी में आपको 100 इंच के डिस्प्ले के साथ पावरफुल रैम और दमदार डॉल्बी साउंड मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इस टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

Nitro Z Series 100-inch QLED TV फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

नाइट्रो जेड सीरीज में 100 इंच का QLED पैनल है जिसका नेटिव रिफ्रेश रेट 144Hz है। यह डॉल्बी विजन और HDR10 को सपोर्ट करता है। इसमें फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स का है। ऐप यूज और कॉन्टेंट एक्सेस के लिए यह टीवी 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज ऑफर करता है।

गेमिंग से जुड़े फीचर्स में ALLM (ऑटो लो लेटेंसी मोड), VRR (वेरिएबल रिफ्रेश रेट) और MEMC शामिल हैं, जो लैग और मोशन ब्लर को कम करने में मदद करते हैं। टीवी 60 वॉट के शानदार ऑडियो आउटपुट के साथ आता है। इसमें दिया गया डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट टीवी की साउंट क्वॉलिटी को और जबर्दस्त बना देता है। कंपनी इस टीवी में 5 वॉट के दो ट्वीटर भी दे रही है, जो साउंड एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के काम करते हैं।

ये भी पढ़ें:एक ही प्लान में ओटीटी, टीवी चैनल, Perplexity Pro AI फ्री, अनलिमिटेड डेटा भी

नाइट्रो जेड सीरीज गूगल टीवी ओएस पर काम करती है, जिससे ऐप्स, रेक्मेंडेशन और गूगल असिस्टेंट वॉयस कंट्रोल का ऐक्सेस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में ड्यूल वाई-फाई और अडिशनल पोर्ट शामिल हैं। कई कम्पैटिबल डिवाइस को मैनेज करने के लिए एक ही रिमोट दिया जा रहा है, जो सबको कंट्रोल करता है। Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV (2025) एक साल की वॉरंटी के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
