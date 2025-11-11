100 इंच के डिस्प्ले वाला नया QLED टीवी, डॉल्बी ऑडियो के साथ मिलेगा 60W का साउंड
संक्षेप: Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV (2025) की भारत में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह टीवी 144Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है।
इंडियन मार्केट में एक जबर्दस्त टीवी की एंट्री हुई है। यह टीवी Acerpure India ने लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए टीवी का नाम Nitro Z Series 100-inch QLED TV है। कंपनी के इस लेटेस्ट टीवी की कीमत 2,59,999 रुपये है। यह टीवी सेल के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस टीवी में आपको 100 इंच के डिस्प्ले के साथ पावरफुल रैम और दमदार डॉल्बी साउंड मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इस टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।
Nitro Z Series 100-inch QLED TV फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
नाइट्रो जेड सीरीज में 100 इंच का QLED पैनल है जिसका नेटिव रिफ्रेश रेट 144Hz है। यह डॉल्बी विजन और HDR10 को सपोर्ट करता है। इसमें फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स का है। ऐप यूज और कॉन्टेंट एक्सेस के लिए यह टीवी 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज ऑफर करता है।
गेमिंग से जुड़े फीचर्स में ALLM (ऑटो लो लेटेंसी मोड), VRR (वेरिएबल रिफ्रेश रेट) और MEMC शामिल हैं, जो लैग और मोशन ब्लर को कम करने में मदद करते हैं। टीवी 60 वॉट के शानदार ऑडियो आउटपुट के साथ आता है। इसमें दिया गया डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट टीवी की साउंट क्वॉलिटी को और जबर्दस्त बना देता है। कंपनी इस टीवी में 5 वॉट के दो ट्वीटर भी दे रही है, जो साउंड एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के काम करते हैं।
नाइट्रो जेड सीरीज गूगल टीवी ओएस पर काम करती है, जिससे ऐप्स, रेक्मेंडेशन और गूगल असिस्टेंट वॉयस कंट्रोल का ऐक्सेस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में ड्यूल वाई-फाई और अडिशनल पोर्ट शामिल हैं। कई कम्पैटिबल डिवाइस को मैनेज करने के लिए एक ही रिमोट दिया जा रहा है, जो सबको कंट्रोल करता है। Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV (2025) एक साल की वॉरंटी के साथ आता है।
