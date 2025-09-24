50W के गदर साउंड, 4K QLED के साथ आए 43, 55, 65, 75 इंच के गेमिंग Smart TV, कीमत ₹18999 से शुरू Acerpure Nitro 43 55 65 and 75 inch gaming Smart TVs launched with 50W Sound 4K QLED starting price 18999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

50W के गदर साउंड, 4K QLED के साथ आए 43, 55, 65, 75 इंच के गेमिंग Smart TV, कीमत ₹18999 से शुरू

Acerpure ने भारत में Nitro Series के गेमिंग 4K QLED TV लॉन्च कर दिए हैं। ये टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Atmos ऑडियो, Google TV 5.0 और AI कलर सुधार जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। जानिए कीमत, स्पेक्स और क्या खास है इस टीवी में।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 04:12 PM
50W के गदर साउंड, 4K QLED के साथ आए 43, 55, 65, 75 इंच के गेमिंग Smart TV, कीमत ₹18999 से शुरू

Acerpure Nitro Smart TV Launched: ऑडियो-वीडियो और गेमिंग जगत में हर दिन नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं, और इस कड़ी में Acerpure ने अपनी Nitro Series 4K QLED Gaming TVs को भारत में उतार दिया है। इस नई सीरीज में टीवी 43, 55, 65 और 75 इंच के साइज में आए हैं। हर मॉडल को गेमर्स और मूवी-प्रेमियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये टीवी सिर्फ एक आम टीवी नहीं हैं बल्कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर हैं।

Acerpure Nitro TV में QLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) और MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) जैसे गेमिंग-एनेबल फीचर्स दिए गए हैं, जिससे गेम-प्ले और तेजी से मूविंग सीन स्मूद रहते हैं। इसके अलावा, AI Picture Quality (AIPQ) इंजन डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस को खुद से एडजस्ट करता है। ऑडियो की दुनिया में यह टीवी Dolby Atmos सपोर्ट, एक इंटीग्रेटेड सबवूफर और मॉडल पर निर्भर करते हुए 50W तक आउटपुट देता है।

ये भी पढ़ें:₹4500 सस्ता हुआ 108MP कैमरा, 3 साल बिना रुके चलने वाला 5G फोन, अब खरीदें ₹10,999

Acerpure Nitro Series की कीमत

कीमत की बात करें तो Acerpure Nitro सीरीज के स्मार्ट टीवी Flipkart पर 18,999 रुपए से शुरू होंगे।

Acerpure Nitro Series के मुख्य फीचर्स

QLED डिस्प्ले+120Hz रिफ्रेश रेट: Nitro TVs में QLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट है।

गेमिंग सपोर्ट: ALLM, VRR, MEMC: कम लेटेन्सी के लिए Auto Low Latency Mode, स्क्रीन-टियरिंग रोकने के लिए Variable Refresh Rate है।

AI Picture Quality (AIPQ): यह फीचर वीडियो सामग्री के अनुरूप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस एडजस्ट करता है ताकि हर सीन बेहतर दिखे।

ऑडियो: Dolby Atmos + Integrated Subwoofer: मॉडल के अनुसार 50W तक की आवाज़ क्षमता, Dolby Atmos सपोर्ट और एक सबवूफर शामिल है, जिससे साउंड अनुभव और बेहतर हो जाता है।

Google TV 5.0 + Android 14 + स्टोरेज/ RAM: 2GB RAM और 16GB ROM के साथ ये टीवी स्मार्ट टीवी अनुभव देते हैं, जिसमें गूगल असिस्टेंट, Chromecast और ऐप सपोर्ट शामिल हैं।

Connectivity & Ports: HDMI, USB, RJ45, सैटेलाइट ट्यूनर, हेडफोन जैक जैसे कई पोर्ट्स दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon-Flipkart सेल: ₹10,000 से कम में खरीदें 50MP कैमरा, 12GB RAM वाले 5G फोन
