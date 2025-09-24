50W के गदर साउंड, 4K QLED के साथ आए 43, 55, 65, 75 इंच के गेमिंग Smart TV, कीमत ₹18999 से शुरू
Acerpure ने भारत में Nitro Series के गेमिंग 4K QLED TV लॉन्च कर दिए हैं। ये टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Atmos ऑडियो, Google TV 5.0 और AI कलर सुधार जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। जानिए कीमत, स्पेक्स और क्या खास है इस टीवी में।
सम्बंधित सुझाव
60% OFF
Acerpure 80 cm (32 inch) Aspire Series HD LED Smart Google TV AP32HG41AASPD Model (Black)
- Acerpure 80 cm (32 inch) Aspire Series HD LED Smart Google TV AP32HG41AASPD Model (Black)
₹9999₹24990
खरीदिये
60% OFF
Acerpure 127 cm (50 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP50UG51QEVTD
- Acerpure 127 cm (50 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP50UG51QEVTD
₹23999₹59890
खरीदिये
62% OFF
Acerpure 127 cm (50 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP50UG51ASFTD Model (Black)
- Acerpure 127 cm (50 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP50UG51ASFTD Model (Black)
₹20999₹55290
खरीदिये
61% OFF
Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP55UG51QEVTD
- Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP55UG51QEVTD
₹28999₹73690
खरीदिये
Acerpure Nitro Smart TV Launched: ऑडियो-वीडियो और गेमिंग जगत में हर दिन नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं, और इस कड़ी में Acerpure ने अपनी Nitro Series 4K QLED Gaming TVs को भारत में उतार दिया है। इस नई सीरीज में टीवी 43, 55, 65 और 75 इंच के साइज में आए हैं। हर मॉडल को गेमर्स और मूवी-प्रेमियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये टीवी सिर्फ एक आम टीवी नहीं हैं बल्कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर हैं।
सम्बंधित सुझाव
60% OFF
Acerpure 80 cm (32 inch) Aspire Series HD LED Smart Google TV AP32HG41AASPD Model (Black)
- Acerpure 80 cm (32 inch) Aspire Series HD LED Smart Google TV AP32HG41AASPD Model (Black)
₹9999₹24990
खरीदिये
60% OFF
Acerpure 127 cm (50 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP50UG51QEVTD
- Acerpure 127 cm (50 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP50UG51QEVTD
₹23999₹59890
खरीदिये
62% OFF
Acerpure 127 cm (50 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP50UG51ASFTD Model (Black)
- Acerpure 127 cm (50 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP50UG51ASFTD Model (Black)
₹20999₹55290
खरीदिये
61% OFF
Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP55UG51QEVTD
- Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP55UG51QEVTD
₹28999₹73690
खरीदिये
Acerpure Nitro TV में QLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) और MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) जैसे गेमिंग-एनेबल फीचर्स दिए गए हैं, जिससे गेम-प्ले और तेजी से मूविंग सीन स्मूद रहते हैं। इसके अलावा, AI Picture Quality (AIPQ) इंजन डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस को खुद से एडजस्ट करता है। ऑडियो की दुनिया में यह टीवी Dolby Atmos सपोर्ट, एक इंटीग्रेटेड सबवूफर और मॉडल पर निर्भर करते हुए 50W तक आउटपुट देता है।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
Acerpure 109 cm (43 inch) Aspire Series FHD LED Smart Google TV AP43FG41AASPD Model (Black)
- Acerpure 109 cm (43 inch) Aspire Series FHD LED Smart Google TV AP43FG41AASPD Model (Black)
₹17449₹32190
खरीदिये
63% OFF
acer 109 cm (43 inches) G Plus Series Full HD LED Smart Google TV AR43FDGGR2841AD
- acer 109 cm (43 inches) G Plus Series Full HD LED Smart Google TV AR43FDGGR2841AD
₹16499₹44999
खरीदिये
59% OFF
Acerpure 165 cm (65 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP65UG51ASFTD Model (Black)
- Acerpure 165 cm (65 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP65UG51ASFTD Model (Black)
₹37999₹92090
खरीदिये
61% OFF
acer 109 cm (43 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR43UDGGR2851AD
- acer 109 cm (43 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR43UDGGR2851AD
₹18499₹47999
खरीदिये
Acerpure Nitro Series की कीमत
कीमत की बात करें तो Acerpure Nitro सीरीज के स्मार्ट टीवी Flipkart पर 18,999 रुपए से शुरू होंगे।
Acerpure Nitro Series के मुख्य फीचर्स
QLED डिस्प्ले+120Hz रिफ्रेश रेट: Nitro TVs में QLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट है।
गेमिंग सपोर्ट: ALLM, VRR, MEMC: कम लेटेन्सी के लिए Auto Low Latency Mode, स्क्रीन-टियरिंग रोकने के लिए Variable Refresh Rate है।
AI Picture Quality (AIPQ): यह फीचर वीडियो सामग्री के अनुरूप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस एडजस्ट करता है ताकि हर सीन बेहतर दिखे।
ऑडियो: Dolby Atmos + Integrated Subwoofer: मॉडल के अनुसार 50W तक की आवाज़ क्षमता, Dolby Atmos सपोर्ट और एक सबवूफर शामिल है, जिससे साउंड अनुभव और बेहतर हो जाता है।
Google TV 5.0 + Android 14 + स्टोरेज/ RAM: 2GB RAM और 16GB ROM के साथ ये टीवी स्मार्ट टीवी अनुभव देते हैं, जिसमें गूगल असिस्टेंट, Chromecast और ऐप सपोर्ट शामिल हैं।
Connectivity & Ports: HDMI, USB, RJ45, सैटेलाइट ट्यूनर, हेडफोन जैक जैसे कई पोर्ट्स दिए गए हैं।