32 से 65 इंच में आ गए AI पिक्चर, गदर साउंड QLED TV, घर बनेगा थिएटर, मिलेंगे ढेर सारे धांसू फीचर्स Acerpure launched Aspire Neo 32 and 43 inch Swift UHD and Elevate QLED 43 55 65 Google TVs check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Acerpure launched Aspire Neo 32 and 43 inch Swift UHD and Elevate QLED 43 55 65 Google TVs check price

32 से 65 इंच में आ गए AI पिक्चर, गदर साउंड QLED TV, घर बनेगा थिएटर, मिलेंगे ढेर सारे धांसू फीचर्स

Acerpure ने भारत में लॉन्च किया Neo सीरीज Aspire Neo, Swift Neo UHD और Elevate QLED मॉडल्स। Google TV 5.0, Dolby Atmos और गेमिंग फीचर्स सहित टीवी की पूरी डिटेल्स जानें।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 04:25 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

59% OFF

acerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD

acerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD

  • checkacerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD
amazon-logo

₹18999

₹45990

खरीदिये

discount

46% OFF

Acerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5

Acerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5

  • checkAcerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5
amazon-logo

₹69999

₹129000

खरीदिये

discount

57% OFF

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD

  • checkacer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD
amazon-logo

₹33999

₹78999

खरीदिये

discount

51% OFF

acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

  • checkacer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)
amazon-logo

₹32950

₹66999

खरीदिये

32 से 65 इंच में आ गए AI पिक्चर, गदर साउंड QLED TV, घर बनेगा थिएटर, मिलेंगे ढेर सारे धांसू फीचर्स

अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Acerpure के नए टीवी आपकी पसंद बन सकते हैं। Acerpure ने Aspire Neo, Swift Neo, सीरीज के तहत UHD और Elevate Neo QLED टीवी को लॉन्च किया है, जो 32 इंच से लेकर 65 इंच तक के स्क्रीन साइज में उपलब्ध हैं। इन टीवी में Google TV 5.0 (Android 14 बेसेड) प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे उपयोगकर्ता ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं और टीवी को वॉयस कमांड से नियंत्रित कर सकते हैं। Aspire Neo में 60Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Audio सपोर्ट, 1GB RAM + 8GB स्टोरेज मौजूद है। Swift Neo और Elevate Neo मॉडल में Dolby Atmos, AI Picture Quality (AIPQ), और गेमिंग फीचर्स जैसे ALLM, VRR, MEMC शामिल हैं। आइये डिटेल में आपको बताते हैं इन टीवी के बारे में सबकुछ:

सम्बंधित सुझाव

discount

59% OFF

acerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD

acerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD

  • checkacerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD
amazon-logo

₹18999

₹45990

खरीदिये

discount

46% OFF

Acerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5

Acerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5

  • checkAcerpure 190 cms (75 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP75QG96MGS5
amazon-logo

₹69999

₹129000

खरीदिये

discount

57% OFF

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD

  • checkacer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD
amazon-logo

₹33999

₹78999

खरीदिये

discount

51% OFF

acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

  • checkacer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)
amazon-logo

₹32950

₹66999

खरीदिये

Acerpure स्मार्ट टीवी की कीमत और उपलब्धता

Neo Series टीवी की शुरुआत कीमत 22,499 रुपए से शुरू होती है। ये टीवी Amazon.in और Acerpure की ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:BSNL का दिवाली गिफ्ट! अब ₹225 में रोज देगा 2.5GB डेटा, पूरे महीने फ्री Calls-SMS

Acerpure Aspire Neo सीरीज के फीचर्स

Aspire Neo सीरीज को Acerpure ने खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया है, जो पहली बार स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं या बजट-फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Audio, और Google TV 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलती है, जो बेसिक ऐप्स और कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्का और आसान यूजर इंटरफ़ेस देता है, जिससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाले स्मार्ट टीवी उपयोगकर्ता भी आसानी से इसे चला सकते हैं।

Acerpure Swift Neo स्मार्ट टीवी के फीचर्स

Swift Neo UHD मॉडल Aspire से एक कदम आगे है और इसे उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसमें UHD सपोर्ट, Dolby Atmos साउंड, और AI Picture Quality (AIPQ) जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो वीडियो और ऑडियो दोनों को और बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा, इसमें गेमिंग के लिए ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) और MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। Swift Neo UHD में 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है, जिससे यह मल्टीटास्किंग और हाई-क्वालिटी ऐप्स को भी सपोर्ट करता है। यह मॉडल उन उपयोगकर्ताओं के लिए सही है जो बजट और प्रीमियम अनुभव के बीच संतुलन चाहते हैं।

Acerpure Elevate Neo QLED स्मार्ट टीवी के फीचर्स

Elevate Neo QLED सीरीज Acerpure का सबसे हाई-एंड मॉडल है। इसमें QLED पैनल है, जो रंग और कंट्रास्ट को बहुत बेहतर बनाता है। साथ ही Dolby Vision और Dolby Atmos जैसी तकनीकों के कारण मूवी और गेमिंग का अनुभव थिएटर जैसा हो जाता है। इसमें लगभग 40W स्पीकर आउटपुट दिया गया है, जिससे साउंड क्वालिटी बेहद दमदार मिलती है। गेमिंग प्रेमियों के लिए इसमें ALLM, VRR, और गेमपैड सपोर्ट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और एडवांस फीचर्स इसे हाई-क्लास टीवी बनाते हैं। हालांकि इसकी कीमत Aspire और Swift मॉडल्स से ज्यादा है, लेकिन जो लोग अल्ट्रा-हाई विज़ुअल और साउंड क्वालिटी चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।

ये भी पढ़ें:OnePlus की दिवाली सेल में ₹7000 सस्ता हुआ दो 50MP AI कैमरे वाला सबसे सस्ता फोन
Smart TV
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.