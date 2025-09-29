32 से 65 इंच में आ गए AI पिक्चर, गदर साउंड QLED TV, घर बनेगा थिएटर, मिलेंगे ढेर सारे धांसू फीचर्स
Acerpure ने भारत में लॉन्च किया Neo सीरीज Aspire Neo, Swift Neo UHD और Elevate QLED मॉडल्स। Google TV 5.0, Dolby Atmos और गेमिंग फीचर्स सहित टीवी की पूरी डिटेल्स जानें।
अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Acerpure के नए टीवी आपकी पसंद बन सकते हैं। Acerpure ने Aspire Neo, Swift Neo, सीरीज के तहत UHD और Elevate Neo QLED टीवी को लॉन्च किया है, जो 32 इंच से लेकर 65 इंच तक के स्क्रीन साइज में उपलब्ध हैं। इन टीवी में Google TV 5.0 (Android 14 बेसेड) प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे उपयोगकर्ता ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं और टीवी को वॉयस कमांड से नियंत्रित कर सकते हैं। Aspire Neo में 60Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Audio सपोर्ट, 1GB RAM + 8GB स्टोरेज मौजूद है। Swift Neo और Elevate Neo मॉडल में Dolby Atmos, AI Picture Quality (AIPQ), और गेमिंग फीचर्स जैसे ALLM, VRR, MEMC शामिल हैं। आइये डिटेल में आपको बताते हैं इन टीवी के बारे में सबकुछ:
Acerpure स्मार्ट टीवी की कीमत और उपलब्धता
Neo Series टीवी की शुरुआत कीमत 22,499 रुपए से शुरू होती है। ये टीवी Amazon.in और Acerpure की ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं।
Acerpure Aspire Neo सीरीज के फीचर्स
Aspire Neo सीरीज को Acerpure ने खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया है, जो पहली बार स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं या बजट-फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Audio, और Google TV 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलती है, जो बेसिक ऐप्स और कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्का और आसान यूजर इंटरफ़ेस देता है, जिससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाले स्मार्ट टीवी उपयोगकर्ता भी आसानी से इसे चला सकते हैं।
Acerpure Swift Neo स्मार्ट टीवी के फीचर्स
Swift Neo UHD मॉडल Aspire से एक कदम आगे है और इसे उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसमें UHD सपोर्ट, Dolby Atmos साउंड, और AI Picture Quality (AIPQ) जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो वीडियो और ऑडियो दोनों को और बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा, इसमें गेमिंग के लिए ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) और MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। Swift Neo UHD में 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है, जिससे यह मल्टीटास्किंग और हाई-क्वालिटी ऐप्स को भी सपोर्ट करता है। यह मॉडल उन उपयोगकर्ताओं के लिए सही है जो बजट और प्रीमियम अनुभव के बीच संतुलन चाहते हैं।
Acerpure Elevate Neo QLED स्मार्ट टीवी के फीचर्स
Elevate Neo QLED सीरीज Acerpure का सबसे हाई-एंड मॉडल है। इसमें QLED पैनल है, जो रंग और कंट्रास्ट को बहुत बेहतर बनाता है। साथ ही Dolby Vision और Dolby Atmos जैसी तकनीकों के कारण मूवी और गेमिंग का अनुभव थिएटर जैसा हो जाता है। इसमें लगभग 40W स्पीकर आउटपुट दिया गया है, जिससे साउंड क्वालिटी बेहद दमदार मिलती है। गेमिंग प्रेमियों के लिए इसमें ALLM, VRR, और गेमपैड सपोर्ट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और एडवांस फीचर्स इसे हाई-क्लास टीवी बनाते हैं। हालांकि इसकी कीमत Aspire और Swift मॉडल्स से ज्यादा है, लेकिन जो लोग अल्ट्रा-हाई विज़ुअल और साउंड क्वालिटी चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।