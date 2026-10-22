नया Acer लैपटॉप लॉन्च, मिलेगा Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर और 128GB तक RAM का सपोर्ट
एसर ने TravelLite TL44-53M-G2 बिजनेस लैपटॉप पेश किया है, जिसमें Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर, Intel vPro सिक्योरिटी और 14 इंच की FHD डिस्प्ले मिलती है। इसमें 128GB तक RAM, डुअल SSD स्लॉट और Wi-Fi 7 का सपोर्ट है।
एसर ने भारत में नया प्रीमियम बिजनेस लैपटॉप TravelLite TL44-53M-G2 पेश किया है। इसे खास तौर पर एंटरप्राइज, ऑफिस और प्रोफेशनल यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस लैपटॉप में Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर के साथ Intel vPro प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिमोट मैनेजमेंट की सुविधा पर फोकस करता है। कंपनी के मुताबिक, यह लैपटॉप AI बेस्ड वर्कलोड और ऑफिस के कामों के लिए तैयार किया गया है।
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Acer TravelLite TL44-53M-G2 में फुल एल्युमिनियम बॉडी दी गई है। इसकी मोटाई 18mm से कम है और वजन 1.4 किलोग्राम से भी कम है। ऐसे में इसे ऑफिस के साथ यात्रा के दौरान ले जाना भी आसान होगा। लैपटॉप में 14 इंच की FHD IPS डिस्प्ले मिलती है, जो 300 निट्स की ब्राइटनेस और 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। यह स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और मल्टीटास्किंग के लिए ज्यादा वर्टिकल स्पेस ऑफर करती है।
इसमें 180 डिग्री तक खुलने वाला हिंज दिया गया है, जिससे स्क्रीन को पूरी तरह फ्लैट किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, लैपटॉप MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो इसकी मजबूती को दिखाता है।
AI वर्कलोड के लिए Intel Core Ultra Series 3
लैपटॉप में Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर दिए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म CPU, GPU और NPU के जरिए अलग-अलग तरह के वर्कलोड को संभालने के लिए बनाया गया है। इससे सामान्य ऑफिस के काम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंटेंट क्रिएशन और सपोर्टेड AI एप्लिकेशन चलाने में मदद मिल सकती है।
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कंपनी ने इसमें Intel vPro प्लेटफॉर्म भी दिया है। इसकी मदद से एंटरप्राइज की IT टीमें डिवाइस को रिमोट तरीके से मैनेज करने, उसकी कंडीशन चेक करने और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जैसे काम कर सकती हैं। हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी फीचर्स बिजनेस डिवाइस को सेफ रखने में भी मदद करते हैं।
128GB तक RAM और फास्ट स्टोरेज
Acer TravelLite में 128GB तक डुअल-चैनल DDR5 RAM सपोर्ट मिलता है। इसमें दो M.2 SSD स्लॉट दिए गए हैं, जिनमें PCIe 5.0 x4 सपोर्ट भी शामिल है। इससे जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प मिलता है। हालांकि, RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन उपलब्ध मॉडल पर डिपेंड करेगा।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें दो USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं, जिनमें Thunderbolt, DisplayPort और USB चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा लैपटॉप में Intel Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी भी कॉन्फिगरेशन के हिसाब से उपलब्ध होगी।
वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP कैमरा
लैपटॉप में 5MP IR कैमरा दिया गया है, जो Windows Hello बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। इसके साथ स्टीरियो स्पीकर, DTS Audio और नॉइज कैंसिलेशन वाले माइक्रोफोन मिलते हैं। ये फीचर्स ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं।
भारत में कब मिलेगा?
Acer TravelLite TL44-53M-G2 भारत में कंपनी के कमर्शियल और एंटरप्राइज चैनल्स के जरिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और सेल डेट का खुलासा नहीं किया है। अलग-अलग ग्राहकों और मार्केट्स के हिसाब से इसके कॉन्फिगरेशन और कीमत में अंतर हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।