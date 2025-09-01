14 इंच की डिस्प्ले, 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आए Acer के बेहद हल्के Laptops, ₹32999 से शुरू कीमत
Acer ने भारत में अपने नए TravelLite Essential Laptops लॉन्च किए हैं। यह सीरीज हल्के वजन, लंबी बैटरी लाइफ और किफायती प्राइसिंग के साथ छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की गई है। जानें इसकी कीमत और फीचर्स।
लैपटॉप मार्केट में हल्के और पॉकेट-फ्रेंडली डिवाइस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और ऑन-द-गो वर्क करने वाले लोगों के लिए ऐसा डिवाइस बेहद जरूरी हो जाता है जो कैरी करने में आसान हो, बैटरी बैकअप लंबा हो और प्राइस भी जेब पर भारी न पड़े। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Acer ने भारत में अपनी नई सीरीज TravelLite Essential Laptops लॉन्च कर दी है। Acer का दावा है कि यह सीरीज यूजर्स को पावरफुल परफॉर्मेंस, अल्ट्रा-पोर्टेबिलिटी और बजट-फ्रेंडली प्राइसिंग का कॉम्बिनेशन देती है। TravelLite Essential लैपटॉप्स खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें रोजमर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लासेज, वर्क-फ्रॉम-होम, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनेट ब्राउज़िंग, वीडियो कॉलिंग और हल्की-फुल्की मल्टीटास्किंग के लिए भरोसेमंद डिवाइस चाहिए।
कंपनी ने इसमें लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले और लेटेस्ट प्रोसेसर ऑप्शन दिए हैं ताकि यूज़र बिना रुकावट लंबे समय तक काम कर सके। यह सीरीज स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और फ्रीलांस प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है।
Acer TravelLite Essential Laptops की कीमत और उपलब्धता
Acer ने TravelLite Essential Laptops को भारतीय बाजार में 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह सीरीज अलग-अलग प्रोसेसर और RAM/स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 32,999 रुपये से शुरू होगी और 45,999 रुपये तक जाती है। इन लैपटॉप्स को ग्राहक Acer की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे दो रंगों सिल्वर और ब्लैक में लॉन्च किया है।
Acer TravelLite Essential Laptops के फीचर्स
TravelLite Essential सीरीज अल्ट्रा-लाइटवेट डिजाइन के साथ आती है, जिसका वजन करीब 1.4–1.5 किलोग्राम है। यह लैपटॉप्स बैकपैक में आसानी से फिट हो जाते हैं और हर जगह कैरी करने लायक हैं। इसमें 14-इंच और 15.6-इंच फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो ऑनलाइन क्लासेज़, मूवीज़ और काम के लिए बेहतरीन विज़ुअल्स प्रदान करती है।
कंपनी ने इसमें लेटेस्ट Intel Core i3/i5 और AMD Ryzen वेरिएंट्स दिए हैं, जो रोज़मर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट हैं। यह सीरीज 8 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिससे यूज़र लंबे समय तक बिना चार्जिंग टेंशन के काम कर सकते हैं।
इसमें 8GB/16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट बूट टाइम देता है। इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, HDMI और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे लेटेस्ट पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। TravelLite Essential सीरीज Windows 11 Home पर चलती है और Microsoft Office Student Edition प्री-लोडेड आता है।