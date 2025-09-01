14 इंच की डिस्प्ले, 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आए Acer के बेहद हल्के Laptops, ₹32999 से शुरू कीमत Acer TravelLite Essential laptops launched in India 14 inch display 10 hours battery life starting price 32999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Acer TravelLite Essential laptops launched in India 14 inch display 10 hours battery life starting price 32999 rupees

14 इंच की डिस्प्ले, 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आए Acer के बेहद हल्के Laptops, ₹32999 से शुरू कीमत

Acer ने भारत में अपने नए TravelLite Essential Laptops लॉन्च किए हैं। यह सीरीज हल्के वजन, लंबी बैटरी लाइफ और किफायती प्राइसिंग के साथ छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की गई है। जानें इसकी कीमत और फीचर्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
14 इंच की डिस्प्ले, 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आए Acer के बेहद हल्के Laptops, ₹32999 से शुरू कीमत

लैपटॉप मार्केट में हल्के और पॉकेट-फ्रेंडली डिवाइस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और ऑन-द-गो वर्क करने वाले लोगों के लिए ऐसा डिवाइस बेहद जरूरी हो जाता है जो कैरी करने में आसान हो, बैटरी बैकअप लंबा हो और प्राइस भी जेब पर भारी न पड़े। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Acer ने भारत में अपनी नई सीरीज TravelLite Essential Laptops लॉन्च कर दी है। Acer का दावा है कि यह सीरीज यूजर्स को पावरफुल परफॉर्मेंस, अल्ट्रा-पोर्टेबिलिटी और बजट-फ्रेंडली प्राइसिंग का कॉम्बिनेशन देती है। TravelLite Essential लैपटॉप्स खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें रोजमर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लासेज, वर्क-फ्रॉम-होम, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनेट ब्राउज़िंग, वीडियो कॉलिंग और हल्की-फुल्की मल्टीटास्किंग के लिए भरोसेमंद डिवाइस चाहिए।

कंपनी ने इसमें लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले और लेटेस्ट प्रोसेसर ऑप्शन दिए हैं ताकि यूज़र बिना रुकावट लंबे समय तक काम कर सके। यह सीरीज स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और फ्रीलांस प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹199 में आया धांसू Plan, 28 दिन तक No रिचार्ज, रोज 2GB डेटा, फ्री Calls

सम्बंधित सुझाव

और लैपटॉप देखेंarrow
Infinix XBOOK B15

Infinix XBOOK B15

  • check16GB RAM
  • check15.6-inch Display Size
  • checkIPS Full HD

₹30990

और जाने

HP Omen 16

HP Omen 16

  • checkShadow Black finish
  • check32 GB DDR5 RAM
  • check16.1-inch Display Size

₹129999

और जाने

discount

32% OFF

ASUS Vivobook Go 15 (Intel Celeron)

ASUS Vivobook Go 15 (Intel Celeron)

  • checkStar Black
  • check8 GB RAM
  • check15.6 inches Display Size
amazon-logo

₹25900

₹37990

खरीदिये

discount

16% OFF

MSI Katana 15

MSI Katana 15

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check15.6-inch Display Size
amazon-logo

₹107990

₹128990

खरीदिये

Lenovo Acer Nitro 16 Lite

Lenovo Acer Nitro 16 Lite

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check16-inch Display Size

₹113899

और जाने

Acer TravelLite Essential Laptops की कीमत और उपलब्धता

Acer ने TravelLite Essential Laptops को भारतीय बाजार में 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह सीरीज अलग-अलग प्रोसेसर और RAM/स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 32,999 रुपये से शुरू होगी और 45,999 रुपये तक जाती है। इन लैपटॉप्स को ग्राहक Acer की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे दो रंगों सिल्वर और ब्लैक में लॉन्च किया है।

Acer TravelLite Essential Laptops के फीचर्स

Acer TravelLite Essential Laptops के फीचर्स

TravelLite Essential सीरीज अल्ट्रा-लाइटवेट डिजाइन के साथ आती है, जिसका वजन करीब 1.4–1.5 किलोग्राम है। यह लैपटॉप्स बैकपैक में आसानी से फिट हो जाते हैं और हर जगह कैरी करने लायक हैं। इसमें 14-इंच और 15.6-इंच फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो ऑनलाइन क्लासेज़, मूवीज़ और काम के लिए बेहतरीन विज़ुअल्स प्रदान करती है।

कंपनी ने इसमें लेटेस्ट Intel Core i3/i5 और AMD Ryzen वेरिएंट्स दिए हैं, जो रोज़मर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट हैं। यह सीरीज 8 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिससे यूज़र लंबे समय तक बिना चार्जिंग टेंशन के काम कर सकते हैं।

इसमें 8GB/16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट बूट टाइम देता है। इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, HDMI और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे लेटेस्ट पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। TravelLite Essential सीरीज Windows 11 Home पर चलती है और Microsoft Office Student Edition प्री-लोडेड आता है।

ये भी पढ़ें:माता-पिता ध्यान दें! 7 साल से पहले जरूर कर लें बच्चों के Aadhaar से जुड़ा ये काम
Laptops
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.