फुल चार्ज में 19 घंटे चलेगा यह लैपटॉप, 14 इंच डिस्प्ले के साथ तेजतर्रार प्रोसेसर; 1TB तक स्टोरेज

Acer ने अब अपना नया Swift Air 14 लैपटॉप पेश किया है, जो लेटेस्ट इंटेल कोर Series 3 प्रोसेसर से लैस है। दावा है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर लगभग 19 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी सामने आई डिटेल्स पर...

लंबी बैटरी लाइफ और पावरफुल हार्डवेयर का लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो एसर का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। Swift Spin 14 AI की घोषणा के बाद, Acer ने अब अपना नया Swift Air 14 लैपटॉप पेश किया है, जो लेटेस्ट इंटेल कोर Series 3 प्रोसेसर से लैस है। दावा है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर लगभग 19 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी सामने आई डिटेल्स पर...

Acer Swift Air 14 की खासियत नया एसर स्विफ्ट एयर 14 लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर ‘SFA14-I31’ है, को आम यूजर्स, स्टूडेंट्स, परिवारों और छोटे बिजनेस के लिए एक पतले और हल्के लैपटॉप के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें इंटेल कोर 7 प्रोसेसर 350 तक की पावर मिलती है, साथ ही इंटेल ग्राफिक्स भी हैं; इसके अलावा, यह लैपटॉप एक डेडिकेटेड एनपीयू से भी लैस है जो 17 TOPS तक की परफॉर्मेंस देता है। यह डिवाइस 40 प्लेटफॉर्म TOPS तक की क्षमता रखता है, जिससे AI से जुड़े काम और विंडोज 11 AI के अनुभव बेहतर हो जाते हैं।

हल्का-फुल्का और मजबूत, 14 इंच डिस्प्ले भी इसके डिस्प्ले की बात करें तो एसर स्विफ्ट एयर 14 में 14-इंच का WUXGA डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1920x1200 पिक्सेल, आस्पेक्ट रेशियो 16:10, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, ब्राइटनेस 350 निट्स और 100% sRGB कलर कवरेज है। इसमें पूरी तरह से एल्युमिनियम की बॉडी (चेसिस) भी है और यह चार कलर्स में उपलब्ध होगा - सेज ग्रीन, फ्रॉस्ट ब्लू, ब्लॉसम पिंक और लिलैक पर्पल। इस लैपटॉप का वजन 1.25 किलो है और सबसे पतले हिस्से पर इसकी मोटाई 12.9 एमएम है, जबकि इसका 180-डिग्री हिंज स्क्रीन को पूरी तरह से सीधा (flat) रखने की सुविधा देता है।

19 घंटे चलेगी बैटरी, रैम भी तगड़ी इसकी मेमोरी और स्टोरेज ऑप्शन्स की बात करें तो, एसर स्विफ्ट एयर 14 में 16GB तक की LPDDR5 ऑनबोर्ड मेमोरी और 512GB तक की M.2 SSD स्टोरेज मिलती है, जिसे 1TB तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें 70Wh की 3-सेल लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वीडियो प्लेबैक टेस्ट के नतीजों के आधार पर यह 19 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। यह लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और एसर का कहना है कि इसे 30 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है।

इसके अलावा, इस लैपटॉप में विंडोज Hello फेशियल रिकग्निशन और एक फिजिकल कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ एक FHD IR कैमरा भी दिया गया है। इसमें AI पर बेस्ड नॉइज कैंसिलेशन के लिए Acer PurifiedVoice और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए Acer PurifiedView भी मौजूद है। ऑडियो की बात करें तो, इसमें DTS X:Ultra Audio के साथ इन-बिल्ट क्वाड स्टीरियो स्पीकर और दो डिजिटल माइक्रोफोन दिए गए हैं।

कनेक्टिविटी के लिए, एसर स्विफ्ट एयर 14 में इंटेल वाई-फाई 6E AX211, ब्लूटूथ 5.3 या उससे ऊपर का वर्जन, दो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एक यूएसबी 3.2 टाइबप-ए पोर्ट और एक ऑडियो जैक दिया गया है। इसके खास फीचर्स में एसरसेंस और एसर इंटेलिजेंस स्पेस शामिल हैं।