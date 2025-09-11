पॉपुलर ब्रांड लाया धांसू गेमिंग लैपटॉप, 32GB रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर, बस इतनी है कीमत acer nitro v15 2025 launched in india with upto 32gb ram check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
पॉपुलर ब्रांड लाया धांसू गेमिंग लैपटॉप, 32GB रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर, बस इतनी है कीमत

एसर ने अपने नए गेमिंग लैपटॉप Acer Nitro V15 (2025) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह नया गेमिंग लैपटॉप दो प्रोसेसर ऑप्शन और सिंगल कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। भारत में Acer Nitro V15 (2025) की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 05:20 PM
पॉपुलर ब्रांड लाया धांसू गेमिंग लैपटॉप, 32GB रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर, बस इतनी है कीमत

एसर ने अपने नए गेमिंग लैपटॉप Acer Nitro V15 (2025) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह नया गेमिंग लैपटॉप दो प्रोसेसर ऑप्शन और सिंगल कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। एसर के अनुसार, यह लैपटॉप देश में कई ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल चैनल्स के जरिए उपलब्ध होगा। इसमें 15.6 इंच का डिस्प्ले है। इस गेमिंग लैपटॉप में एनवीडिया आरटीएक्स 50-सीरीज GPU और 13th जेन तक के इंटेल कोर i7 प्रोसेसर भी हैं। कितनी है कीमत और क्या-क्या है इस लैपटॉप में खास, चलिए बताते हैं...

इतनी है नए लैपटॉप की कीमत

भारत में Acer Nitro V15 (2025) की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है, जो इसके बेस इंटेल कोर i5 13th जेन प्रोसेसर वाले वेरिएंट के लिए है। वहीं, इंटेल कोर i7 13th जेन प्रोसेसर वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये रखी गई है। कंपनी इस लैपटॉप को केवल ऑब्सीडियन ब्लैक रंग में "फुल" प्लास्टिक चेसिस के साथ पेश किया गया है। नया लैपटॉप कंपनी के एक्सक्लूसिव ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा।

Acer Nitro V15 (2025) Launched in IndiaAcer Nitro V15 (2025) Launched in India
Acer Nitro V15 (2025) की खासियत

एसर नाइट्रो V15 (2025) विंडोज 11 पर चलता है और इसमें 15.6 इंच का फुल-एचडी डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज, रिस्पॉन्स टाइम 3ms और 100 प्रतिशत sRGB कलर एक्यूरेसी है। नए एसर गेमिंग लैपटॉप की स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो भी 16:9 है। एसर का यह नया गेमिंग लैपटॉप इंटेल कोर i7-13620H 13th जेन के प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 32GB तक DDR5 रैम और 2TB PCIe जेन 4 NVMe एसएसडी ऑनबोर्ड स्टोरेज उपलब्ध है। एसर नाइट्रो V15 (2025) एनवीडियो जीफोर्स आरटीएक्स 5060 GPU ऑप्शन के साथ भी आता है, जिसमें DLSS 4 कैपेबिलिटी और नेक्स्ट-जेन रे ट्रेसिंग सपोर्ट है।

तापमान बनाए रखने के लिए, लैपटॉप में डुअल-फैन और डुअल-इनटेक सेटअप के साथ डुअल-एग्जॉस्ट कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, यूजर डेडिकेटेड NitroSense बटन की मदद से गेमिंग लैपटॉप के फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं और पावर कंजंप्शन प्लान को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, साथ ही परफॉर्मंस की रियल टाइम डिटेल्स भी देख सकते हैं।

लैपटॉप में नाइट्रोसेंस डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस जोन भी है, जो गेमर्स को इन-गेम वीडियो कैप्चर के लिए प्यूरिफाइडवॉयस एआई नॉइज कैंसिलेशन, प्यूरिफाइडव्यू एआई वेबकैम इम्प्रूवमेंट्स और PLANET9 प्रोक्लिप जैसे एआई पावर्ड फीचर्स को एक्टिवेट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, इसके टी-टाइप एचडी वेबकैम में ऑटो-फ्रेमिंग, बैकग्राउंड ब्लू और आई कॉन्टैक्ट करेक्शन जैसे फीचर भी हैं।

लैपटॉप में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.1, एक थंडरबोल्ट 4 टाइप-सी पोर्ट, एक एचडीएमआई 2.1 पोर्ट, दो यूएसबी 3.2 जेन 1 पोर्ट, पावर-ऑफ चार्जिंग के साथ एक यूएसबी 3.2 जेन 1 पोर्ट और एक RJ45 LAN पोर्ट मिलता है। इसमें एक डेडिकेटेड कोपायलट बटन और एक "एम्बर" बैकलिट कीबोर्ड भी है। इसमें 57Wh की बैटरी है। कंपनी ने बताया कि इस गेमिंग लैपटॉप का डाइमेंशन 362.3x239.89x15.7 एमएम और इसका वजन लगभग 2.1 किलोग्राम है।

