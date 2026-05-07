Acer लाया धांसू 5G टैबलेट, कम कीमत में स्टाइलस और कीबोर्ड सपोर्ट के साथ लैपटॉप का मजा
Acer ने भारत में नया Iconia 5G टैबलेट लॉन्च किया है, जिसमें 11.45 इंच 2.2K डिस्प्ले, Android 15, MediaTek प्रोसेसर और स्टाइलस-कीबोर्ड सपोर्ट दिया गया है। इसे मिडरेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है।
Acer India ने अपनी नई Acer Iconia 5G टैबलेट सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी का कहना है कि यह नया टैबलेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Acer ने इस सीरीज को चार अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया है। खास बात यह है कि टैबलेट में स्टाइलस और कीबोर्ड कवर का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह मिनी वर्कस्टेशन या लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है।
नया Acer Iconia iM11-22M5G टैबलेट MediaTek MT8791 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें Android 15 दिया गया है। प्रोसेसर में 2 Cortex-A78 कोर और 6 Cortex-A55 कोर शामिल हैं, जो बेहतर मल्टीटास्किंग और स्मूद परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं। कंपनी ने इसमें AI Processing Unit (APU) भी एड किया है, जो 2.6 TOPS तक की AI क्षमता ऑफर करता है। इसका फायदा यूजर्स को AI आधारित फीचर्स, तेज प्रोसेसिंग और ऑन-डिवाइस इंटेलिजेंस के रूप में मिलेगा।
ऐसे हैं Iconia 5G के बाकी स्पेसिफिकेशंस
डिस्प्ले की बात करें तो टैबलेट में 11.45 इंच का बड़ा 2.2K IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1440×2200 पिक्सल है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 450 निट्स तक जाती है, जिससे आउटडोर यूज में भी विजिबिलिटी अच्छी रहने की उम्मीद है। इन-सेल टच पैनल की वजह से स्टाइलस इनपुट काफी रिस्पॉन्सिव बताया गया है, जिससे नोट्स लिखना, स्केचिंग करना और डिजिटल डिजाइनिंग आसान हो जाती है। टैबलेट में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है, जबकि माइक्रो-SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।
टैबलेट में 5G सपोर्ट के साथ 4G LTE, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 दिया गया है। इसके अलावा GPS सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड फीचर्स बेहतर तरीके से काम करेंगे। कैमरा सेटअप की बात करें तो फ्रंट में 8MP कैमरा मिलता है, जबकि पीछे 16MP का मेन कैमरा और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है। वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन क्लास और बेसिक फोटोग्राफी के लिए यह सेटअप काम का साबित हो सकता है। सिक्योरिटी के लिए पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
एंटरटेनमेंट के मामले में भी Acer ने इस टैबलेट को मजबूत बनाने की कोशिश की है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो मूवी, गेमिंग और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के दौरान बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं। टैबलेट में 7400mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। साथ ही इसमें PD फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सकेगी।
दिया गया है इन एक्सेसरीज का सपोर्ट
Acer ने इस टैबलेट के साथ प्रोडक्टिविटी एक्सेसरीज पर भी खास फोकस किया है। इसमें 4096 लेवल प्रेशर सेंसिटिविटी वाला एक्टिव स्टाइलस सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा POGO pin के जरिए कनेक्ट होने वाला कीबोर्ड कवर भी मिल रहा है। यूजर जरूरत पड़ने पर इसे नोटबुक या मिनी लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं। टैबलेट में gyro, compass, light sensor, proximity sensor और G-sensor जैसे कई एडवांस्ड सेंसर भी दिए गए हैं।
इतनी रखी गई टैबलेट की कीमत
कीमत की बात करें तो Acer Iconia iM11 टैबलेट की शुरुआती कीमत 25,499 रुपये रखी गई है। यह डिवाइस Acer Exclusive Stores, Acer Online Store, Amazon और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
