32GB रैम वाला हल्का और पतला AI लैपटॉप लाया ब्रांड, प्रोसेसर भी तेजतर्रार, इतनी है कीमत

भारत में Acer Aspire 5 AI की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है। लैपटॉप सिल्वर कलर ऑप्शन में मिलेगा। यह एसर एक्सक्लूसिव स्टोर्स, एसर इंडिया ऑनलाइन स्टोर, अमेजन इंडिया, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स पर मिलेगा।

Acer Aspire 5 AI Laptop Launched in India: नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो एसर का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने Acer Aspire 5 AI लैपटॉप को भारत में Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर दिया है। नए लैपटॉप में 14-इंच का WUXGA डिस्प्ले, 32GB तक LPDDR5 रैम और 1TB तक NVMe एसएसडी स्टोरेज है। यह Windows 11 Home पर चलता है और Copilot+ फीचर्स को सपोर्ट करता है। एसर ने लैपटॉप में Wi-Fi 6, प्राइवेसी शटर वाला फुल एचडी वेबकैम और 65W यूएसबी Type-C चार्जिंग भी दी है। दावा किया गया है कि एस्पायर 5 AI लैपटॉप को प्रोडक्टिविटी, कंटेंट कंजंप्शन और लाइट गेमिंग के लिए पतले और हल्के लैपटॉप के तौर पर डिजाइन किया गया है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

Acer Aspire 5 AI की खासियत एसर एस्पायर 5 AI में 14 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1920x1200 पिक्सेल है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। पैनल में एसर कॉम्फीव्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज्यादा देर इस्तेमाल करने पर ग्लेर कम हो और विजिबिलिटी बेहतर हो। लैपटॉप में इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 H-सीरीज प्रोसेसर हैं। एसर ने एक कॉन्फिगरेशन लिस्ट किया है जिसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H चिप है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 3.6 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक है। इसमें इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी हैं।

एसर का कहना है कि एस्पायर 5 AI लैपटॉप को 32GB तक LPDDR5 रैम और 1TB तक PCIe जेन 4 NVMe एसएसडी स्टोरेज के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। लैपटॉप विंडोज 11 होम 64-बिट पर चलता है और इसे Copilot+ PC के तौर पर लिस्ट किया गया है। वीडियो कॉल के लिए, इसमें फिजिकल प्राइवेसी शटर वाला फुल-एचडी वेबकैम, बिल्ट-इन माइक्रोफोन और एचडी ऑडियो सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर शामिल हैं।

एसर एस्पायर 5 AI वाई-फाई 6 को भी सपोर्ट करता है, जिसमें 802.11a/b/g/n/ac/ax और ब्लूटूथ 5.1 या उससे नए कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट है। लैपटॉप में दो यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-C पोर्ट हैं, जिसमें एक फुल-फंक्शन पोर्ट और एक पोर्ट है जो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें तीन यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-A पोर्ट, एक एचडीएमआई पोर्ट, एक एसडी कार्ड रीडर, एक 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एक केंसिंग्टन लॉक स्लॉट भी शामिल हैं।

एसर एस्पायर 5 AI में 53.8Wh लिथियम-आयन बैटरी है और यह यूएसबी टाइप-C पर 65W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एसर एस्पायर 5 AI में 180-डिग्री हिंज, एक बैकलिट कीबोर्ड है जिसमें एक इंटीग्रेटेड कोपायलट बटन है, और एक मल्टी-जेस्चर प्रिसिजन टचपैड है जो टू-फिंगर स्क्रॉलिंग, पिंच जेस्चर और मल्टीटास्किंग कमांड को सपोर्ट करता है। इसके रिटेल बॉक्स में लैपटॉप के अलावा, एक 65W पावर एडॉप्टर, एक पावर केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन शामिल हैं। एसर डिवाइस के साथ एक साल की कैरी-इन वारंटी देता है। 1.2Kg वजनी इस लैपटॉप का साइज 312.5x218.5x17.5 एमएम है।