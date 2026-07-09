बैक्टीरिया और वायरस का काम तमाम! अमेजन पर आधी कीमत में मिल रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल एयर फिल्टर वाले AC
अमेजन की धमाकेदार सेल में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से बचाने वाले एंटीमाइक्रोबियल एयर फिल्टर वाले ब्रांडेड AC आधे दाम पर मिल रहे हैं। ये स्मार्ट एसी ठंडी हवा देने के साथ ही कमरे की हवा को पूरी तरह शुद्ध और प्यूरिफाई भी करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ते प्रदूषण और उमस भरे मौसम के बीच घर की हवा को शुद्ध रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप भी अपने परिवार को खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। अमेजन की इस धमाकेदार सेल में अत्याधुनिक एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-बैक्टीरियल एयर फिल्टर तकनीक से लैस ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।
एयर प्यूरीफायर की छुट्टी, मिलेगी 99% शुद्ध हवा
ये एडवांस्ड स्मार्ट एसी न सिर्फ चिलचिलाती गर्मी में शिमला जैसी कूलिंग देते हैं, बल्कि कमरे की हवा में मौजूद 99% तक हानिकारक कीटाणुओं और धूल-मिट्टी के कणों को भी साफ कर देते हैं। यानी अब आपको घर के लिए अलग से एयर प्यूरीफायर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधी कीमत और बंपर डिस्काउंट ऑफर्स
इस समय अमेजन पर टॉप-रेटेड ब्रांड्स के 1.5 टन इनवर्टर स्प्लिट एसी लगभग आधी कीमत पर मिल रहे हैं। इसके अलावा, ग्राहकों की सहूलियत के लिए आकर्षक बैंक ऑफर्स, भारी एक्सचेंज डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप भी कम बिजली खपत में ठंडी और बेहद सुरक्षित हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आज ही अमेजन की इस बेस्ट-सेलिंग डील का फायदा उठाएं और बीमारियों को घर से दूर भगाएं।
1. Hitachi 2 Ton 3 Star Heavy Duty Smart Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, Long air throw, Smart View Display, ice Clean, Hybrid Convertible, Anti-Bacterial Mesh Filter, RAS.Y324PCDISL, White)
अगर आप बड़े कमरे या हॉल के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो चिलचिलाती गर्मी में भी दमदार कूलिंग दे और साथ ही हवा को भी साफ रखे, तो Hitachi 2 Ton 3 Star Heavy Duty Smart Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर यह मॉडल इस समय 34% के बंपर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह एसी वाइ-फाइ, लॉन्ग एयर थ्रो, और एंटी-बैक्टीरियल मेश फिल्टर जैसी स्मार्ट तकनीकों से लैस है, जो गर्मी के साथ-साथ बैक्टीरिया का भी काम तमाम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग
लॉन्ग एयर थ्रो
आइस क्लीन
एंटी-बैक्टीरियल मेश फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
बिजली बिल थोड़ा ज्यादा
कीमत कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा
2. O-General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Coanda Airflow 15M,Anti Bacterial Filter - White (2023 Model ASGG18CPAA-B, Copper Condenser)
अगर आप एयर कंडीशनर की दुनिया में टिकाऊपन और सबसे दमदार कूलिंग परफॉर्मेंस की तलाश में हैं, तो O General एक ऐसा नाम है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अमेजन पर इस समय O-General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (2023 Model) आकर्षक डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह एसी अपनी खास कोआंडा एयरफ्लो तकनीक के लिए जाना जाता है, जो कमरे के हर कोने में सीधे ठंडी हवा फेंकने के बजाय दीवारों के सहारे हवा को फैलाती है, जिससे आपको सीधे ठंडी हवा के झोंके नहीं लगते और कूलिंग भी शानदार होती है। इसके अलावा, इसमें हवा को साफ रखने के लिए एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम कूलिंग और कोआंडा एयरफ्लो
एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर
100% कॉपर कंडेंसर
भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
पुराना मॉडल
बिजली खपत थोड़ी सी ज्यादा
3. Cruise 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling at 48 °C, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D123,White)
छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए बजट रेंज में एक फीचर-पैक्ड एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 39% की भारी छूट के साथ मात्र 26,990 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा इस पर 500 रुपयेका अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन (PM 2.5 Filter) है जो हवा को बिल्कुल शुद्ध रखता है, और इसका कनवर्टिबल 4-इन-1 मोड जो जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार हवा की शुद्धता
बजट-फ्रेंडली और कूपन डिस्काउंट
रस्ट-ओ-शील्ड प्रोटेक्शन
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
दाएं-बाएं 4-Way Swing की सुविधा नहीं
4. Panasonic 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (Smart Auto Cool, Higher Airflow, 55°C Oper., Crystal Clean, Copper Cond.,8in1 Convertible,2-Way,Powerful Mode,PM0.1 Filter,CS/CU-SU12BKY3T,2026 Model,White)
पैनासोनिक का यह 2026 मॉडल एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो कम बिजली की खपत में बेहतरीन कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिए गए हैं, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता (40% से लेकर हाई कैपेसिटी तक) को एडजस्ट कर सकते हैं। यह एसी तपती गर्मी (55°C तक) में भी शानदार काम करता है और हवा को साफ रखने के लिए इसमें PM0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स
शानदार वारंटी
Crystal Clean टेक्नोलॉजी
PM0.1 एयर फिल्टर
बेहतरीन कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफाई मॉडल
केवल 2-वे स्विंग
5. LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
एलजी का यह 2026 मॉडल एक प्रीमियम स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी है जो बेहतरीन कूलिंग और बिजली की बचत का सटीक संतुलन प्रदान करता है। इसमें AI Convertible 6-in-1 कूलिंग तकनीक दी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कमरे के तापमान और इंसानों की मौजूदगी को भांपकर खुद कूलिंग क्षमता को एडजस्ट कर सकती है। इसके अलावा, तटीय या प्रदूषित इलाकों के लिए इसमें खास Ocean Black Protection दी गई है जो जंग लगने से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Convertible 6-in-1 कूलिंग
एंटी-वायरस प्रोटेक्शन के साथ HD फिल्टर
भीषण गर्मी में भी कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे एयर स्विंग
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।