बैक्टीरिया और वायरस का काम तमाम! अमेजन पर आधी कीमत में मिल रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल एयर फिल्टर वाले AC

अमेजन की धमाकेदार सेल में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से बचाने वाले एंटीमाइक्रोबियल एयर फिल्टर वाले ब्रांडेड AC आधे दाम पर मिल रहे हैं। ये स्मार्ट एसी ठंडी हवा देने के साथ ही कमरे की हवा को पूरी तरह शुद्ध और प्यूरिफाई भी करते हैं।

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बढ़ते प्रदूषण और उमस भरे मौसम के बीच घर की हवा को शुद्ध रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप भी अपने परिवार को खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। अमेजन की इस धमाकेदार सेल में अत्याधुनिक एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-बैक्टीरियल एयर फिल्टर तकनीक से लैस ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

एयर प्यूरीफायर की छुट्टी, मिलेगी 99% शुद्ध हवा ये एडवांस्ड स्मार्ट एसी न सिर्फ चिलचिलाती गर्मी में शिमला जैसी कूलिंग देते हैं, बल्कि कमरे की हवा में मौजूद 99% तक हानिकारक कीटाणुओं और धूल-मिट्टी के कणों को भी साफ कर देते हैं। यानी अब आपको घर के लिए अलग से एयर प्यूरीफायर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।

आधी कीमत और बंपर डिस्काउंट ऑफर्स इस समय अमेजन पर टॉप-रेटेड ब्रांड्स के 1.5 टन इनवर्टर स्प्लिट एसी लगभग आधी कीमत पर मिल रहे हैं। इसके अलावा, ग्राहकों की सहूलियत के लिए आकर्षक बैंक ऑफर्स, भारी एक्सचेंज डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप भी कम बिजली खपत में ठंडी और बेहद सुरक्षित हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आज ही अमेजन की इस बेस्ट-सेलिंग डील का फायदा उठाएं और बीमारियों को घर से दूर भगाएं।

अगर आप बड़े कमरे या हॉल के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो चिलचिलाती गर्मी में भी दमदार कूलिंग दे और साथ ही हवा को भी साफ रखे, तो Hitachi 2 Ton 3 Star Heavy Duty Smart Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर यह मॉडल इस समय 34% के बंपर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह एसी वाइ-फाइ, लॉन्ग एयर थ्रो, और एंटी-बैक्टीरियल मेश फिल्टर जैसी स्मार्ट तकनीकों से लैस है, जो गर्मी के साथ-साथ बैक्टीरिया का भी काम तमाम करती है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर, और 5 साल कंट्रोलर पर विशेष फीचर्स 4-वे स्विंग, हाइब्रिड कनवर्टिबल, ऑक्टा सेंसर, वेव ब्लेड साइलेंट डिज़ाइन कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर कंप्रेसर इनवर्टर कंप्रेसर क्यों खरीदें दमदार कूलिंग लॉन्ग एयर थ्रो आइस क्लीन एंटी-बैक्टीरियल मेश फिल्टर क्यों खोजें विकल्प बिजली बिल थोड़ा ज्यादा कीमत कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा

अगर आप एयर कंडीशनर की दुनिया में टिकाऊपन और सबसे दमदार कूलिंग परफॉर्मेंस की तलाश में हैं, तो O General एक ऐसा नाम है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अमेजन पर इस समय O-General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (2023 Model) आकर्षक डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह एसी अपनी खास कोआंडा एयरफ्लो तकनीक के लिए जाना जाता है, जो कमरे के हर कोने में सीधे ठंडी हवा फेंकने के बजाय दीवारों के सहारे हवा को फैलाती है, जिससे आपको सीधे ठंडी हवा के झोंके नहीं लगते और कूलिंग भी शानदार होती है। इसके अलावा, इसमें हवा को साफ रखने के लिए एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर भी दिया गया है।

Specifications कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर कंडेंसर विशेष फीचर्स कोआंडा एयरफ्लो (15M), इनवर्टर कंप्रेसर, एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर कूलिंग पावर 1880 Watts क्यों खरीदें प्रीमियम कूलिंग और कोआंडा एयरफ्लो एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर 100% कॉपर कंडेंसर भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू क्यों खोजें विकल्प पुराना मॉडल बिजली खपत थोड़ी सी ज्यादा

छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए बजट रेंज में एक फीचर-पैक्ड एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 39% की भारी छूट के साथ मात्र 26,990 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा इस पर 500 रुपयेका अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन (PM 2.5 Filter) है जो हवा को बिल्कुल शुद्ध रखता है, और इसका कनवर्टिबल 4-इन-1 मोड जो जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने की आजादी देता है।

Specifications सालाना बिजली खपत 604.99 Units per year कंडेंसर कॉइल 100% हाई-ग्रूव्ड कॉपर विशेष फीचर्स 7-इन-1 PM 2.5 एयर फिल्टर, कनवर्टिबल 4-इन-1 कूलिंग, मैजिक एलईडी डिस्प्ले वारंटी 1 साल कंप्रीहेंसिव, 1 साल PCB पर, और 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें शानदार हवा की शुद्धता बजट-फ्रेंडली और कूपन डिस्काउंट रस्ट-ओ-शील्ड प्रोटेक्शन स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ छोटे कमरों के लिए दाएं-बाएं 4-Way Swing की सुविधा नहीं

पैनासोनिक का यह 2026 मॉडल एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो कम बिजली की खपत में बेहतरीन कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिए गए हैं, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता (40% से लेकर हाई कैपेसिटी तक) को एडजस्ट कर सकते हैं। यह एसी तपती गर्मी (55°C तक) में भी शानदार काम करता है और हवा को साफ रखने के लिए इसमें PM0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर भी दिया गया है।

Specifications विशेष फीचर्स Crystal Clean (सेल्फ-क्लीनिंग), PM0.1 फिल्टर, पावरफुल मोड, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन शोर का स्तर इंडोर यूनिट (IDU): 36 dB | आउटडोर यूनिट (ODU): 53 dB एयरफ्लो 424 CFM कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर क्यों खरीदें 8-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स शानदार वारंटी Crystal Clean टेक्नोलॉजी PM0.1 एयर फिल्टर बेहतरीन कूलिंग क्यों खोजें विकल्प नॉन-वाईफाई मॉडल केवल 2-वे स्विंग

एलजी का यह 2026 मॉडल एक प्रीमियम स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी है जो बेहतरीन कूलिंग और बिजली की बचत का सटीक संतुलन प्रदान करता है। इसमें AI Convertible 6-in-1 कूलिंग तकनीक दी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कमरे के तापमान और इंसानों की मौजूदगी को भांपकर खुद कूलिंग क्षमता को एडजस्ट कर सकती है। इसके अलावा, तटीय या प्रदूषित इलाकों के लिए इसमें खास Ocean Black Protection दी गई है जो जंग लगने से बचाती है।

Specifications बिजली की खपत 769.55 यूनिट्स कूलिंग क्षमता 4400 वॉट कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर विशेष फीचर्स AI Convertible 6-in-1, Diet Mode+, Him Clean (ऑटो क्लीन), HD फिल्टर विद एंटी-वायरस प्रोटेक्शन क्यों खरीदें AI Convertible 6-in-1 कूलिंग एंटी-वायरस प्रोटेक्शन के साथ HD फिल्टर भीषण गर्मी में भी कूलिंग क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे एयर स्विंग 3-स्टार एनर्जी रेटिंग

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