AC ठंडा नहीं कर रहा? घर बैठे ऐसे ठीक करें, बिना पैसे खर्च किए होगी जोरदार कूलिंग, फॉलो करें ये 5 तरीके

काम की बात :

Apr 16, 2026 11:51 am IST

AC सही से ठंडा नहीं कर रहा है? सर्विस कराने से पहले ये आसान चीज जरूर चेक करें। जानिए AC की कूलिंग कम होने के पीछे असली कारण और घर बैठे समाधान।

गर्मी में AC हर घर की जरूरत होता है। AC के बिना कुछ घंटे भी बिताना मुश्किल सा लगता है ऐसे में अगर आपने पहली बार AC चालू किया है पर वह ठंडक उतनी नहीं देता जितनी पहले देता था। तो तुरंत सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन को कॉल नहीं करें। AC की कूलिंग कम होने के पीछे एक बहुत ही साधारण कारण हो सकता है, जिसे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, AC की परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असर एयरफ्लो और फिल्टर की सफाई का होता है। अगर फिल्टर गंदा हो जाए या एयरफ्लो ब्लॉक हो जाए, तो AC सही तरीके से ठंडी हवा नहीं दे पाता। कई बार लोग इस छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना वजह सर्विस पर पैसे खर्च कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पहले कुछ बेसिक चीजें खुद चेक करें।

सर्विस से पहले करें ये 5 आसान काम जिससे कूलिंग होगी परफेक्ट 1. सबसे पहले AC का फिल्टर साफ करें AC कूलिंग कम होने की सबसे बड़ी वजह गंदा एयर फिल्टर होता है। जब फिल्टर में धूल और गंदगी जमा हो जाती है, तो हवा का फ्लो रुक जाता है और ठंडी हवा सही से बाहर नहीं आ पाती। ऐसे में AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कूलिंग कम हो जाती है। इसलिए हर 15-20 दिन में फिल्टर निकालकर पानी से साफ करना बहुत जरूरी है। यह छोटा सा काम आपकी AC की परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधार सकता है।

2. कमरे का एयरफ्लो सही रखें अगर कमरे में हवा का सही सर्कुलेशन नहीं होगा, तो AC की ठंडक भी कम लगेगी। इसलिए कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए। साथ ही, पंखा चलाने से ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है, जिससे कूलिंग बेहतर महसूस होती है।

3. AC की सही सेटिंग इस्तेमाल करें कई बार AC सही होता है लेकिन सेटिंग गलत होने की वजह से कूलिंग नहीं मिलती। हमेशा AC को Cool Mode पर रखें और तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच सेट करें। अगर AC Fan Mode पर होगा, तो वह सिर्फ हवा घुमाएगा, ठंडा नहीं करेगा।

4. आउटडोर यूनिट की सफाई करें AC का आउटडोर यूनिट अगर गंदा हो जाए या उसके आसपास कचरा जमा हो जाए, तो वह गर्म हवा बाहर नहीं निकाल पाता। इससे AC की कूलिंग पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए समय-समय पर आउटडोर यूनिट के आसपास की जगह साफ रखें और ध्यान दें कि उसके सामने कोई रुकावट न हो। जरूरत पड़े तो हल्के पानी से भी सफाई की जा सकती है।