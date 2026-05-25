घंटों AC चलाने की जरूरत नहीं! AC के साथ लगाएं ये सस्ता Fan, कमरा जल्दी होगा बर्फ जैसा ठंडा और बिजली बिल भी होगा कम

अगर आपका AC कमरा जल्दी ठंडा नहीं कर पा रहा या बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो यह सस्ता सा फैन आपके बहुत काम आ सकता है। यह फैन चलाने से तेजी से कूलिंग मिलती है और बिजली की बचत होती है।

AC Cooling Hack: गर्मी के मौसम में AC ही ठंडक का आखिरी ऑप्शन है, लेकिन कई बार AC घंटों चलाने के बाद भी कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता। ऊपर से हर महीने आने वाला भारी बिजली बिल अलग परेशान करता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि ज्यादा Cooling पाने के लिए नया AC खरीदना पड़ेगा, लेकिन शायद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर AC के साथ सही तरीके से एक साधारण Pedestal Fan इस्तेमाल किया जाए, तो कमरा ज्यादा तेजी से ठंडा हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है। यही वजह है कि अब कई लोग AC के साथ फैन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं।

Pedestal Fan ठंडी हवा को पूरे कमरे में तेजी से फैलाने में मदद करता है। इससे AC पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और कमरे का तापमान जल्दी कम हो जाता है। यह एक ऐसा छोटा और सस्ता तरीका है, जिससे कूलिंग बेहतर हो सकती है और बिजली का बिल भी कम आ सकता है।

AC के साथ फैन लगाने के फायदे जब हम सिर्फ AC चलाते हैं, तो उसकी ठंडी हवा अक्सर कमरे के एक हिस्से में ज्यादा महसूस होती है। खासकर बड़े कमरे में ठंडक हर कोने तक जल्दी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में अगर AC के साथ Pedestal Fan या Table Fan चलाया जाए, तो वह ठंडी हवा को पूरे कमरे में तेजी से फैलाने का काम करता है। फैन हवा को लगातार सर्कुलेट करता रहता है, जिससे कमरे का तापमान जल्दी बैलेंस हो जाता है। यही वजह है कि AC और फैन का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर कूलिंग देता है। कई लोग सोचते हैं कि फैन चलाने से बिजली ज्यादा खर्च होगी, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह AC की कूलिंग को बेहतर बनाकर फायदा पहुंचा सकता है।

कमरा जल्दी होता है ठंडा AC ठंडी हवा बनाता है, लेकिन वह हवा कमरे में धीरे-धीरे फैलती है। जब आप साथ में फैन चलाते हैं, तो वही ठंडी हवा तेज स्पीड से पूरे कमरे में घूमने लगती है। इससे कमरे के हर हिस्से में कूलिंग जल्दी पहुंचती है और गर्म हवा तेजी से हटती है। आसान भाषा में कहें तो Fan एक तरह से AC की ठंडी हवा को “Push” करने का काम करता है। यही कारण है कि कमरे में कम समय में ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है। खासकर अगर कमरे में ज्यादा लोग हों या कमरा बड़ा हो, तो Fan Cooling को और असरदार बना देता है।

बिजली बिल कम करने में मदद करता है जब कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो AC को लंबे समय तक High Cooling पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आप AC का Temperature 24-26 डिग्री पर रख सकते हैं और फिर भी अच्छी कूलिंग पा सकते हैं। इससे AC का Compressor कम मेहनत करता है और बिजली की खपत कम हो सकती है। Pedestal Fan बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, जबकि AC ज्यादा बिजली खाता है। इसलिए अगर फैन की मदद से AC कम समय तक चले, तो कुल बिजली बिल कम आने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स AC के साथ फैन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।