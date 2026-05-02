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काम की बात: 5 Star AC खरीदें या Inverter AC? जानें बिजली बचाने में कौन एक्सपर्ट, किस पर लगाएं दांव

May 02, 2026 01:40 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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5 Star AC vs Inverter AC: जब लोग AC खरीदने किसी शॉप पर जाते हैं, तो वहां दुकानदार इतने ऑप्शन बता देता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि कौन सा AC लेना चाहिए - 5 Star AC या फिर Inverter AC, चलिे जानते हैं

5 Star AC खरीदें या Inverter AC? जानें बिजली बचाने में कौन एक्सपर्ट, किस पर लगाएं दांव

चिलचिलाती गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पूरे भारत में गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और उत्तरी भारत के लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिल रही है। गर्मी का कहर इसे कदर है कि कई जगहों पर कूलर फेल हो गए हैं। अब लोग कूलर की बजाए AC लगवा रहे हैं। कई परिवारों के लिए, एयर कंडीशनर अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं रह गया है, बल्कि एक जरूरत बन गया है, क्योंकि यह न सिर्फ तेजी से कूलिंग करते हैं बल्कि शोर भी कम करते हैं। लेकिन जब लोग AC खरीदने किसी शॉप या शोरूम पर जाते हैं, तो वहां दुकानदार इतने ऑप्शन बता देता है कि लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि कौन सा AC लेना चाहिए (5 Star AC या फिर Inverter AC?)

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हालांकि, इन दोनों ही ACs को 'एनर्जी सेवर' के तौर पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन अगर आप जरा गहराई से देखें, तो सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने AC का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके कमरों का साइज क्या है, और जाहिर है, आपका बजट कितना है।

आइए इन्वर्टर AC के बारे में समझते हैं

इसके अंदर लगा कंप्रेसर, कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड बदल सकता है, बजाय इसके कि वह बार-बार चालू और बंद होता रहे। इसका मतलब है:

- बिजली की खपत में कोई अचानक बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं आता।

- ज्यादा एक जैसी कूलिंग (न तो अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगना, और न ही बाद में पसीना आना)।

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- यह ज्यादा शांत भी रहता है।

- लंबे समय तक चलाने पर ज्यादा बेहतर काम करता है।

अगर आप अपना AC पूरे दिन (या रात) चलाते हैं, तो यह टेक्नोलॉजी सचमुच बहुत काम की साबित होती है।

आइए 5-स्टार AC को समझते हैं

यह एक ऐसा एयर कंडीशनर है जिसे BEE (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी) द्वारा सबसे हाई एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग दी गई है। इसका सीधा सा नियम यह है कि इसमें जितने ज्यादा स्टार होंगे, यह उतनी ही कम बिजली इस्तेमाल करेगा। लंबे समय में यह आपके पैसों की बचत करता है।

- यह AC कम बिजली की खपत करता है।

- यह हर साल आपका बिल कम करता है।

- अगर आप इसे पूरी गर्मियों में इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो यह एकदम परफेक्ट है।

- इसकी रीसेल वैल्यू भी बेहतर होती है।

एक बात ध्यान देने वाली यह है कि सभी 5-स्टार AC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आते हैं।

चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि किससे ज्यादा बिजली बचती है

अगर आप दो इन्वर्टर ACs (एक 5 स्टार और एक 3 स्टार) की तुलना करें, तो 5 स्टार वाला AC हमेशा कम बिजली खर्च करता है। अगर आप एक 5 स्टार नॉन-इन्वर्टर AC की तुलना एक 3 स्टार इन्वर्टर AC से करें, और उसे रोज 6 से 10 घंटे चलाएं, तो इन्वर्टर वाला AC असल में थोड़ा आगे निकल सकता है, सिर्फ इसलिए, क्योंकि वह बिजली को ज्यादा समझदारी से मैनेज करता है।

बचत के लिए सबसे बेहतरीन AC कौन-सा है?

5-स्टार इन्वर्टर AC चुनें। यहीं पर आपको अपने बिलों में असली फर्क नजर आएगा।

किसे क्या चुनना चाहिए?

- अगर आप AC का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, चाहते हैं कि साल भर का बिल सबसे कम आए, और इसे जल्द बदलने का कोई प्लान नहीं है, तो 5 Star AC चुनें।

- अगर आपका AC लगातार कई घंटों तक चलता रहता है, आपको शांति पसंद है, और आप चाहते हैं कि कमरा आरामदायक रहे, न तो बहुत ज्यादा ठंडा हो और न ही बहुत ज्यादा गर्म, तो Inverter AC चुनें।

- अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो 5 Star Inverter AC चुनें। इसमें आपको बचत और कंफर्ट, दोनों का सबसे बेहतरीन कॉम्बीनेशन मिलता है।

कीमत को नजरअंदाज न करें!

बेशक, इन मॉडल्स की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ सालों में, बिजली की बचत से आप जो पैसे बचाते हैं, उससे यह अतिरिक्त खर्च पूरा हो जाता है। कुल मिलाकर, ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए, 5-स्टार इन्वर्टर AC सबसे सही ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसों की तंगी है, तो कम से कम 3-स्टार इन्वर्टर AC लेने का लक्ष्य रखें, न कि बहुत कम रेटिंग वाला कोई साधारण AC चुनें। और यह न भूलें कि कोई भी AC घर लाने से पहले आपको हमेशा उसका नया BEE लेबल दोबारा जरूर देख लेना चाहिए।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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