गर्मी देख खरीद बैठे एसी, अब नमी व बदबू से हैं परेशान? अगली बार AC में जरूर चेक करें ये 3 फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

गर्मी में खरीदा एसी बरसात आते ही नमी और बदबू देने लगता है? इस परेशानी से बचने के लिए अगली बार एसी चुनते समय ये 3 खास फीचर्स जरूर चेक करें।

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गर्मी की कड़कड़ाती धूप हो या बरसात की उमस भरी चिपचिपाहट, एक सही एसी (Air Conditioner) आपके घर के माहौल को हमेशा आरामदायक बनाए रखता है। अक्सर लोग सिर्फ गर्मी देखकर एसी खरीद लेते हैं और बरसात आते ही नमी व बदबू की वजह से परेशान होते हैं।

Split invertor AC

यदि आप ऐसा एसी चाहते हैं जो गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, तो खरीदारी से पहले इन 3 मुख्य फीचर्स पर जरूर ध्यान दें:

गर्मी और बरसात दोनों के लिए एसी में जरूर चेक करें ये 3 फीचर्स 1. कन्वर्टिबल और ड्राई मोड (Convertible Modes & Dedicated Dry Mode)

गर्मी में काम: जब बाहर अत्यधिक तापमान हो, तो आप इसके हाई-कैपेसिटी मोड का इस्तेमाल करके तुरंत तेज ठंडक पा सकते हैं।

बरसात में काम: बरसात के दिनों में एसी का ड्राई मोड (Dehumidification Mode) ऑन करें। यह कम बिजली खर्च करके कमरे की पूरी नमी (उमस) को बाहर निकाल देता है, जिससे चिपचिपाहट पूरी तरह खत्म हो जाती है।

2. ऑटो-क्लीन और एयर प्यूरीफाइंग टेक्नोलॉजी (Auto Clean & Anti-Bacterial Filters)

बरसात में काम: मानसून के दौरान एसी के अंदर नमी जमने से फफूंदी, बैक्टीरिया और अजीब सी बदबू आने लगती है।

सॉल्यूशन: सेल्फ-क्लीन (Self-Clean) टेक्नोलॉजी वाला एसी बंद होने के बाद अंदर जमा पानी और नमी को खुद सुखा देता है, जिससे एसी से हमेशा ताजा और कीटाणुरहित हवा मिलती है।

3. एंटी-कोरोजन प्रोटेक्शन कोटिंग (Anti-Corrosion / Protective Coating) फायदा: बरसात के मौसम में हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आउटडोर यूनिट के कंडेनसर कॉइल में जंग (Rust) लगने का खतरा रहता है।

सॉल्यूशन: हमेशा ऐसा एसी चुनें जिसमें 100% कॉपर कॉइल के साथ स्पेशल एंटी-कोरोजन कोटिंग (जैसे Blue/Gold Fin Protection) दी गई हो। यह कॉइल को जंग से बचाकर एसी की उम्र बढ़ाती है।

दोनों मौसमों के लिए सही एसी चुनने की चेकलिस्ट एसी खरीदते समय अपनी जरूरत के अनुसार इन स्पेसिफिकेशन्स को चेक करें:

कमरे के साइज के अनुसार क्षमता (Ton): 100 sq. ft. तक के कमरे के लिए 1 Ton, 100-150 sq. ft. के लिए 1.5 Ton और इससे बड़े कमरे के लिए 2 Ton क्षमता चुनें।

इनवर्टर कंप्रेसर (Inverter Technology): यह कमरे के तापमान और नमी के हिसाब से कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है और बिजली की खपत कम करता है।

5-स्टार या 3-स्टार रेटिंग: नियमित और लंबे समय के उपयोग के लिए 5-स्टार इनवर्टर एसी सबसे ज्यादा बिजली बचाता है।

Daikin MTKM50XV16 एक प्रीमियम 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट एसी है, जो मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए बनाया गया है। इसमें डैकिन की पेटेंटेड Inverter Swing Compressor तकनीक और Dew Clean Technology मिलती है। 5.7 के उच्च ISEER मान और Patented DNNS Coating के साथ आने वाला यह एसी अत्यधिक ऊर्जा कुशल है और गर्मी व मानसून दोनों मौसमों में बेहतरीन कूलिंग प्रदान करता है।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 5 Star कंप्रेसर Inverter Swing Compressor एयर प्यूरिफिकेशन PM 2.5 Filter वारंटी 1 साल क्यों खरीदें उच्च ऊर्जा दक्षता (ISEER 5.7) ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी 3D एयरफ्लो DNNS कोटिंग अत्यधिक गर्मी में भी कूलिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक है। स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

Blue Star IA318ZXUS एक स्मार्ट और फीचर्स से भरपूर 1.5 टन 3-स्टार इनवर्टर स्प्लिट एसी है, जो 150 से 180 sq. ft. तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए उपयुक्त है। इसमें इन-बिल्ट Wi-Fi और Voice Command (Alexa/Google Assistant) की सुविधा मिलती है, जिससे आप इसे कहीं से भी अपने स्मार्टफोन या आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। 5-in-1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensors (7 स्मार्ट सेंसर्स) और Blue Fins Protection के साथ आने वाला यह एसी गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कूलिंग मोड्स 5-in-1 Convertible Cooling, Turbo Cool, Self Clean एयर स्विंग 4-Way Air Swing क्यों खरीदें स्मार्ट कनेक्टिविटी (Wi-Fi + Voice) 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड 4-वे एयर स्विंग 7 डिजिटेक सेंसर्स ब्लू फिन कोटिंग क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग गैस चार्जिंग वारंटी में शामिल नहीं

Carrier ESTER EDGE Gxi (WiFi) एक स्मार्ट, आधुनिक और बजट-फ्रेंडली 1.5 टन 3-स्टार इनवर्टर स्प्लिट एसी है, जो 111 से 150 sq. ft. तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको Convertible 6-in-1 Flexicool Technology मिलती है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग कैपेसिटी कम करके 50% तक बिजली बचा सकते हैं। इन-बिल्ट Wi-Fi, Geo-Fencing, Smart Energy Display और Anti-Corrosion Blue Fin Coating जैसे एडवांस्ड फीचर्स इसे गर्मी और मानसून दोनों मौसमों के लिए वैल्यू फॉर मनी विकल्प बनाते हैं।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर कॉइल Anti-Corrosion Blue Coating के साथ 100% Copper Coil कूलिंग तकनीक Flexicool Convertible 6-in-1 Inverter वारंटी 1 साल क्यों खरीदें स्मार्ट जिओ-फेन्सिंग (Geo-Fencing) 6-इन-1 फ्लेक्सीकूल मोड स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले कम वार्षिक बिजली खपत ब्लू फिन कोटिंग और डीह्यूमिडिफायर क्यों खोजें विकल्प 2-वे एयर स्विंग एक्सटेंडेड वारंटी की शर्तें

Lloyd GLS18I3AGGSC (2026 मॉडल) एक दमदार और बजट-फ्रेंडली 1.5 टन 3-स्टार इनवर्टर स्प्लिट एसी है, जो 160 sq. ft. तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए उपयुक्त है। यह एसी अत्यधिक गर्मी (54°C तक के तापमान) में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम है। इसमें 6-in-1 Convertible कूलिंग मोड्स, Golden Fin Evaporator कॉइल और Anti-Viral + PM 2.5 Filter जैसे उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे गर्मी और मानसून दोनों मौसमों के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर कॉइल Golden Fin Coating के साथ 100% Copper Coil कूलिंग कैपेसिटी 6-in-1 Convertible फिल्टर्स Anti-Viral Filter + PM 2.5 Filter क्यों खरीदें 54°C में भी बेहतरीन कूलिंग गोल्डन फिन कोटिंग (Golden Fins) कम वार्षिक बिजली खपत स्मार्ट सेफ्टी इंडिकेटर्स क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप/वाई-फाई की कमी 2-वे एयर स्विंग

Sharp AH-SI12V3B-GCN एक बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट 0.95 टन 3-स्टार इनवर्टर स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (110 sq. ft. तक) के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह एसी Hi-Tech Inverter Compressor, 7-in-1 Convertible Modes, और Monsoon Comfort Mode के साथ आता है। 55°C तापमान में भी ठंडक देने की क्षमता, 4-Way Air Swing और Gold Fin+ Anti-Corrosive Coating जैसे फीचर्स इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए कम बजट में एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 0.95 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कूलिंग कैपेसिटी 3350 Watts एयर स्विंग 4-Way Air Swing अधिकतम तापमान क्षमता 55°C तक प्रभावी कूलिंग क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत 4-वे एयर स्विंग मानसून कम्फर्ट (Monsoon Comfort) मानसून कम्फर्ट (Monsoon Comfort) गोल्ड फिन+ प्रोटेक्शन (Gold Fin+ Coating) 55°C में भी कूलिंग क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे कमरों के लिए स्मार्ट ऐप/वाई-फाई का अभाव

Godrej TR WIC 18T5TS WA 4 (2026 मॉडल) एक प्रीमियम और शक्तिशाली 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर विंडो एसी है, जो 111 से 150 sq. ft. तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही विकल्प है। विंडो एसी होने के कारण इसे इंस्टॉल करना आसान और किफायती है। इसमें 5-in-1 Convertible Cooling, I-Sense Technology, Self Clean, और Blue Fin Anti-Corrosion Coating जैसी तकनीक मिलती है, जो 52°C की भीषण गर्मी और मानसून की उमस दोनों में बेहतरीन कूलिंग प्रदान करती है।

Specifications कैपेसिटी (क्षमता) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 5 Star कूलिंग मोड्स 5-in-1 Convertible Inverter Cooling एयर प्यूरिफिकेशन Pure Air Filter / Anti-Dust Filter क्यों खरीदें I-Sense टेक्नोलॉजी 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड ब्लू फिन कोटिंग आसान और किफायती इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प विंडो कट-आउट की आवश्यकता शोर का स्तर

मेरे कमरे का साइज कितना है और मुझे कितने टन (Ton) का एसी चाहिए? जवाब: एसी का चुनाव हमेशा कमरे के क्षेत्रफल (Square Feet) के आधार पर होना चाहिए। यदि आप छोटे कमरे के लिए कम क्षमता वाला एसी लेंगे तो वह ठीक से ठंडा नहीं करेगा, और यदि बड़े कमरे के लिए छोटा एसी लेंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा।

100 sq. ft. तक (छोटा कमरा): 0.8 से 1 Ton

100 से 150 sq. ft. (मध्यम कमरा): 1.5 Ton

150 sq. ft. से बड़ा (बड़ा कमरा/हॉल): 2 Ton या उससे अधिक

इनवर्टर एसी (Inverter AC) लें या नॉन-इनवर्टर (Non-Inverter AC)? हमेशा इनवर्टर एसी ही चुनें। कारण: नॉन-इनवर्टर एसी का कंप्रेसर बार-बार पूरी पावर पर ऑन और ऑफ होता है, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। वहीं इनवर्टर एसी कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है, जिससे 30% से 40% तक बिजली की बचत होती है और कूलिंग भी एकसमान मिलती है।

3-स्टार (3-Star) रेटिंग वाला एसी सही रहेगा या 5-स्टार (5-Star)? इसका चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन में एसी कितने घंटे चलाते हैं:

यदि उपयोग दिन में 4 से 5 घंटे है: 3-Star इनवर्टर एसी आपके लिए बेस्ट और बजट-फ्रेंडली रहेगा।

यदि उपयोग दिन में 8 से 10 घंटे या उससे ज्यादा है: 5-Star इनवर्टर एसी लें। यद्यपि इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन यह लंबे समय में बिजली का बिल घटाकर आपके पैसे वसूल कर देता है।

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