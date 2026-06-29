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काम की बात: Aarogya Setu 2.0: अब घर बैठे बुक होगी अस्पताल की OPD पर्ची, मिनटों में मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, आज लॉन्च होगा App

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र सरकार आज Aarogya Setu 2.0 लॉन्च करने वाली। इस नए ऐप में हेल्थ रिकॉर्ड, अस्पताल, डॉक्टर और दूसरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। आने वाले दिनों में यह ऐप करोड़ों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बन सकता है।

Aarogya Setu 2.0: अब घर बैठे बुक होगी अस्पताल की OPD पर्ची, मिनटों में मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, आज लॉन्च होगा App

कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च हुआ Aarogya Setu ऐप एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार आज Aarogya Setu का नया वर्जन यानी Aarogya Setu 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इस नए ऐप का मकसद लोगों को हेल्थ से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अभी लोगों को अलग-अलग काम के लिए कई ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी जगह हेल्थ रिकॉर्ड मिलते हैं, तो कहीं डॉक्टर से जुड़ी जानकारी और कहीं सरकारी योजनाओं की सुविधा। सरकार अब इन सभी सेवाओं को एक ही ऐप में ला रही है। इससे आम लोगों को बार-बार अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले से आसान हो जाएगी।

Aarogya Setu 2.0 में मिलेंगी ये 5 खास सुविधाएं

1. Aarogya Setu 2.0 में कई सरकारी हेल्थ प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा सकता है। इसमें ABHA ID, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, अस्पताल खोजने की सुविधा, डॉक्टरों की जानकारी, लैब रिपोर्ट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अलग-अलग ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी जरूरी हेल्थ जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी।

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2. सरकार लंबे समय से लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। नए Aarogya Setu 2.0 के जरिए यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर यही रिकॉर्ड डॉक्टर या अस्पताल के साथ आसानी से साझा भी किए जा सकेंगे। इससे इलाज के दौरान समय की बचत होगी और मरीज को बार-बार पुराने दस्तावेज साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

3. अगर यह ऐप तय योजना के मुताबिक लॉन्च होता है तो आम लोगों को कई फायदे मिल सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड एक जगह होने से इलाज आसान होगा। अस्पताल या डॉक्टर खोजने में कम समय लगेगा। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। इसके अलावा भविष्य में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, हेल्थ अपडेट और दूसरी डिजिटल सुविधाएं भी इसी ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

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4. अभी भारत में डिजिटल हेल्थ से जुड़े कई सरकारी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानकारी और इस्तेमाल अलग-अलग जगह होता है। इससे कई लोगों को सही सेवा तक पहुंचने में परेशानी होती है। सरकार अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है जहां सभी सेवाएं एक जगह मिलें। इससे डिजिटल हेल्थ सिस्टम ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली बनेगा।

5. स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा काफी पर्सनल होता है। इसलिए सरकार नए ऐप में डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर भी खास ध्यान देने की बात कह रही है। यूजर की अनुमति के बिना हेल्थ रिकॉर्ड किसी के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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