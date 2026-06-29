Aarogya Setu 2.0: अब घर बैठे बुक होगी अस्पताल की OPD पर्ची, मिनटों में मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, आज लॉन्च होगा App

केंद्र सरकार आज Aarogya Setu 2.0 लॉन्च करने वाली। इस नए ऐप में हेल्थ रिकॉर्ड, अस्पताल, डॉक्टर और दूसरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। आने वाले दिनों में यह ऐप करोड़ों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बन सकता है।

कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च हुआ Aarogya Setu ऐप एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार आज Aarogya Setu का नया वर्जन यानी Aarogya Setu 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इस नए ऐप का मकसद लोगों को हेल्थ से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अभी लोगों को अलग-अलग काम के लिए कई ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी जगह हेल्थ रिकॉर्ड मिलते हैं, तो कहीं डॉक्टर से जुड़ी जानकारी और कहीं सरकारी योजनाओं की सुविधा। सरकार अब इन सभी सेवाओं को एक ही ऐप में ला रही है। इससे आम लोगों को बार-बार अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले से आसान हो जाएगी।

Aarogya Setu 2.0 में मिलेंगी ये 5 खास सुविधाएं 1. Aarogya Setu 2.0 में कई सरकारी हेल्थ प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा सकता है। इसमें ABHA ID, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, अस्पताल खोजने की सुविधा, डॉक्टरों की जानकारी, लैब रिपोर्ट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अलग-अलग ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी जरूरी हेल्थ जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी।

2. सरकार लंबे समय से लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। नए Aarogya Setu 2.0 के जरिए यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर यही रिकॉर्ड डॉक्टर या अस्पताल के साथ आसानी से साझा भी किए जा सकेंगे। इससे इलाज के दौरान समय की बचत होगी और मरीज को बार-बार पुराने दस्तावेज साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

3. अगर यह ऐप तय योजना के मुताबिक लॉन्च होता है तो आम लोगों को कई फायदे मिल सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड एक जगह होने से इलाज आसान होगा। अस्पताल या डॉक्टर खोजने में कम समय लगेगा। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। इसके अलावा भविष्य में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, हेल्थ अपडेट और दूसरी डिजिटल सुविधाएं भी इसी ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

4. अभी भारत में डिजिटल हेल्थ से जुड़े कई सरकारी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानकारी और इस्तेमाल अलग-अलग जगह होता है। इससे कई लोगों को सही सेवा तक पहुंचने में परेशानी होती है। सरकार अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है जहां सभी सेवाएं एक जगह मिलें। इससे डिजिटल हेल्थ सिस्टम ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली बनेगा।