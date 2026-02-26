अब Aadhaar बनवाना और डिटेल अपडेट कराना हुआ आसान, Google Maps पर दिखेंगे Verified सेंटर, फटाफट होगा काम
अब Aadhaar सेंटर ढूंढना हुआ बहुत आसान, UIDAI ने Google के साथ साझेदारी की है ताकि वेरीफाईड आधार सेंटर को गूगल मैप्स पर दिखाया जा सके और लोग आसानी से सेंटर पहुंचकर अपना जरूरी काम कर सकें।
आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए UIDAI ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब नागरिक अपने सबसे नज़दीकी वेरीफाईड Aadhaar सेंटर को सीधे Google Maps पर सर्च सकेंगे। इससे लोग आसानी से आधार सेंटर पर पहुंच जाएंगे। पहले लोगों को कई बार गलत या फर्जी आधार सेवाओं के चक्कर में भटकना पड़ता था। यह सुविधा UIDAI-Google के नई साझेदारी के तहत शुरू की और आने वाले महीनों में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होगी।
इस पहल का मकसद यह है कि Aadhaar Enrollment और Update जैसे महत्वपूर्ण पहचान सेवाओं तक पहुंच आसान बनना है। Google Maps पर अब अधिकृत Aadhaar केंद्रों की स्थिति, सर्विस क्या होगी (जैसे वयस्क या बच्चे का पंजीकरण, मोबाइल/पता अपडेट), सेंटर के खुलने और बंद होने का समय सब जानकारी आसानी से दिखाई जाएगी। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी बल्कि गलत जानकारी से बचने में भी मदद मिलेगी। UIDAI CEO भुवनेश कुमार के अनुसार यह कदम Aadhaar धारकों के जीवन को और भी सरल और पारदर्शी बनाएगा।
60,000 से ज्यादा Aadhaar सेंटर की डिटेल्स
यह सुविधा UIDAI द्वारा मान्यता प्राप्त 60,000 से अधिक Aadhaar केंद्रों को कवर करेगी, जिसमें राज्य-स्तर के Aadhaar Seva Kendras (ASKs) भी शामिल हैं। यूजर आसानी से यह भी जान पाएंगे कि किस केंद्र पर पंजीकरण, बच्चों का Enrolment, सिर्फ मोबाइल/पता अपडेट जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
Maps पर क्या-क्या जानकारी दिखेगी
Google Maps पर Aadhaar केंद्र सर्च करते समय अब आपको सिर्फ पता ही नहीं मिलेगा, बल्कि: उस केंद्र में कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, ओपरेटिंग टाइमिंग, Accessibility फीचर्स, जैसे दिव्यांग-मित्र सुविधाएं, पार्किंग सुविधा जैसी जानकारी भी दिखाई जाएगी। इससे नागरिक पहले से बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं कि उन्हें कहां जाना चाहिए और किस केंद्र से उनकी समस्या जल्दी हल हो सकती है।
उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना मोबाइल नंबर आधार में अपडेट करना चाहता है, तो वह सीधे ऐसे केंद्रों को फ़िल्टर कर सकता है जहां मोबाइल अपडेट सेवा उपलब्ध है। इसी तरह बच्चे के आधार पंजीकरण के लिए अलग केंद्र चुनना भी आसान हो जाएगा।
यह सुविधा क्यों थी जरूरी
अक्सर लोग आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए केंद्रों को ढूंढते समय भ्रम का सामना करते हैं कई बार वे अनधिकृत एजेंट या गलत जानकारी वाले स्थानों तक पहुँच जाते हैं। इससे न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि पैसा और मेहनत भी ज्यादा लगती है। इस नई सुविधा के आने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
