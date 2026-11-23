काम की बात: इन लोगों को घर बैठे Aadhaar बनवाने की सुविधा, हर किसी को नहीं मिलेगा फायदा; जानें नियम
UIDAI की आधार होम सर्विस के साथ एलिजिबल लोगों को 700 रुपये में घर बैठे आधार बनवाने या उसमें बदलाव कराने की सुविधा मिल सकती है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
अब आधार से जुड़ा काम कराने के लिए हर किसी को आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। UIDAI की आधार होम सर्विस के साथ कुछ एलिजिबल लोगों को घर बैठे ही आधार बनवाने और उसमें जरूरी बदलाव कराने की सुविधा दी जाती है। इस सेवा के लिए 700 रुपये फीस तय की गई है। UIDAI के नियमों के मुताबिक यह सुविधा मुख्य रूप से बुजुर्गों, बिस्तर पर रहने वाले लोगों, अस्वस्थ लोगों और दिव्यांगों के लिए मंजूरी के आधार पर दी जाती है।
घर पर आधार की सेवा लेने के लिए संबंधित UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी की जरूरत होती है। इसके लिए 700 रुपये की फीस जीएसटी समेत है। इसलिए 700 रुपये को आधार बनवाने या उसमें बदलाव कराने की फीस समझना या कहना सही नहीं होगा। आधार केंद्र पर जाकर नया आधार बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और यह सेवा फ्री है।
डाक विभाग की ओर से मिल रही सुविधा
प्रयागराज में डाक विभाग के जरिए लोगों को घर पर आधार से जुड़ी सेवाएं दी जा रही हैं। बुकिंग कराने के बाद संबंधित क्षेत्र का डाक विभाग का कर्मचारी आवेदक के घर पहुंचकर आधार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करता है। इस तरह अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में भी डाक विभाग की ओर से आधार से संबंधित सुविधाओं का फायदा जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है।
घर बैठे नंबर जोड़ने या बदलने का विकल्प
आधार में मोबाइल नंबर बदलने के लिए भी घर तक पहुंचने वाली सुविधा भी उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवा के साथ डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर पहुंचकर आधार में मोबाइल नंबर जोड़ने या बदलने की सुविधा दे सकता है। इसके लिए 75 रुपये सेवा शुल्क लिया जाता है। यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध है।
आधार सेंटर पर जाकर ले सकते हैं सुविधाएं
डाक विभाग के आधार केंद्रों पर भी आधार से जुड़ी कई सेवाएं मिलती हैं। यहां नया आधार बनवाना फ्री है। अगर नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी में अलग से बदलाव कराया जाता है तो 75 रुपये फीस ली जाती है। वहीं उंगली के निशान, आंखों की पुतली और तस्वीर जैसी बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव कराने के लिए 125 रुपये शुल्क फीस है।
बच्चों का आधार भी घर बैठे बनवाने का विकल्प
पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी घर तक आधार बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवा के तहत बच्चे का आधार घर पर बनवाया जा सकता है और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। हालांकि, यह सुविधा भी फिलहाल चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध है। बच्चे का आधार बनाते समय उसकी तस्वीर और जरूरी जानकारी ली जाती है, जबकि माता-पिता की पहचान और बायोमेट्रिक डीटेल्स के साथ वेरिफिकेशन किया जाता है।
आप ऐसे कर सकते हैं चेक
इस सेवा की जानकारी चेक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार से जुड़ी घर तक सेवा की जानकारी देखें या 1947 पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर अपडेट की घर तक सेवा के लिए नजदीकी डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से उपलब्धता और फीस कन्फर्म की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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