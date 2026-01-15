Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Aadhaar Card Now Available on WhatsApp Know the Instant and Easy Download Process
Aadhaar Card on WhatsApp: अब वॉट्सएप पर भी मिलेगा आधार, जानिए इंस्टेंट डाउनलोड का तरीका

Aadhaar Card on WhatsApp: अब वॉट्सएप पर भी मिलेगा आधार, जानिए इंस्टेंट डाउनलोड का तरीका

संक्षेप:

आधार कार्ड डाउनलोड करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि सरकार ने WhatsApp से आधार डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है। MyGov Helpdesk चैटबॉट की मदद से नागरिक सीधे WhatsApp पर अपना आधार PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

Jan 15, 2026 10:02 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डिजिटल इंडिया की दिशा में भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ना तो UIDAI की वेबसाइट पर जाने की जरूरत है और ना ही अलग से DigiLocker ऐप खोलने की। सरकार ने ऐसी सुविधा शुरू कर दी है, जिसके जरिए आप सीधे WhatsApp पर ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह नई सुविधा MyGov Helpdesk के आधिकारिक WhatsApp चैटबॉट की मदद से उपलब्ध कराई गई है।

अब तक आधार डाउनलोड करने की प्रक्रिया कई लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल लगती थी। वेबसाइट पर लॉगिन करना, OTP का इंतजार करना और फिर PDF डाउनलोड करना समय लेने वाला काम था। अब WhatsApp के जरिए इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले से ही इस ऐप को रोज यूज करते हैं।

ये भी पढ़ें:iPhone 15 से iPhone 17 Pro Max तक पर बंपर डिस्काउंट, Republic Day Sale में धूम

कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी

नई सेवा का फायदा उठाने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। आपके पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ऐक्टिव DigiLocker अकाउंट होना चाहिए और आपके फोन में MyGov Helpdesk का आधिकारिक WhatsApp नंबर +91-9013151515 सेव होना चाहिए।

आपको फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है,

  • सबसे पहले +91-9013151515 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें।
  • WhatsApp खोलें और इस नंबर पर ‘Hi’ या ‘नमस्ते’ भेजें।
  • चैटबॉट की ओर से दिखाए गए मेन्यू में से DigiLocker सेवाएं चुनें।
  • अपना DigiLocker अकाउंट कन्फर्म करें।
  • अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन करें।
  • वेरिफिकेशन पूरा होते ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखेगी।
  • Aadhaar चुनें और आपका आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में WhatsApp पर डाउनलोड हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:WhatsApp यूजर्स सावधान! सिर्फ एक मिस्ड कॉल से हैक हो सकता है आपका फोन

ध्यान रहे, एक बार में केवल एक ही डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, आधार का DigiLocker से लिंक होना जरूरी है। अगर आधार पहले से लिंक नहीं है, तो इसे DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए आसानी से ऐड किया जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Aadhaar Aadhaar Card Aadhaar Number अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।