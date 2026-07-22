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काम की बात: Aadhaar Card Download नहीं हो रहा? घबराने की जरूरत नहीं, इन 7 आसान तरीकों से मिनटों में करें Fix

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको Aadhaar डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप खुद मिनटों में फिक्स कर सकते हैं। जानिए Aadhaar Download फेल होने के 7 बड़े कारण और उन्हें ठीक करने के आसान तरीके।

Aadhaar Card Download नहीं हो रहा? घबराने की जरूरत नहीं, इन 7 आसान तरीकों से मिनटों में करें Fix

Aadhaar Download Failed Here is How to Fix: आज आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। खाता खुलवाने से लेकर, मोबाइल सिम खरीदने, पैन कार्ड लिंक कराने और कई अन्य कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या नहीं मिले तो आपके पास ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अब मामला यह है कि लोगों को Aadhaar Card ऑनलाइन डाउनलोड करने में समस्या आ रही हैं। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि आखिर डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। कई मामलों में वजह बहुत छोटी होती है, जैसे गलत आधार नंबर दर्ज करना, मोबाइल नंबर पर OTP न आना या इंटरनेट कनेक्शन का कमजोर होना। वहीं कभी-कभी UIDAI के सर्वर पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से भी डाउनलोड में दिक्कत आ सकती है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आधार डाउनलोड न होने की सबसे आम वजहें क्या हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है।

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गलत Aadhaar Number, VID या Enrollment ID दर्ज करना

आधार डाउनलोड न होने की सबसे आम वजह गलत जानकारी दर्ज करना है। कई बार लोग जल्दबाजी में 12 अंकों का आधार नंबर, 16 अंकों की Virtual ID (VID) या 28 अंकों की Enrollment ID (EID) गलत टाइप कर देते हैं। एक अंक की भी गलती होने पर UIDAI सिस्टम आपकी जानकारी को सत्यापित नहीं कर पाता और डाउनलोड प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। इसलिए जानकारी भरने के बाद एक बार उसे दोबारा जरूर जांच लें। अगर संभव हो तो नंबर कॉपी-पेस्ट करने के बजाय ध्यान से टाइप करें, ताकि गलती की संभावना कम रहे।

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Registered Mobile Number पर OTP नहीं मिलना

e-Aadhaar डाउनलोड करने के लिए UIDAI आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजता है। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, नेटवर्क कमजोर है या फोन में कुछ समय के लिए सिग्नल नहीं हैं, तो OTP मिलने में परेशानी हो सकती है। कई बार नेटवर्क व्यस्त होने की वजह से OTP आने में कुछ मिनट भी लग सकते हैं। ऐसे में घबराने की बजाय थोड़ा इंतजार करें और जरूरत पड़ने पर दोबारा OTP भेजने का विकल्प चुनें। यदि आपका मोबाइल नंबर बदल चुका है, तो पहले उसे आधार रिकॉर्ड में अपडेट कराना जरूरी होगा।

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इंटरनेट कनेक्शन कमजोर या अनस्टेबल होना

Aadhaar डाउनलोड करते समय अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना बेहद जरूरी है। अगर आपका मोबाइल डेटा या Wi-Fi बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या स्पीड बहुत कम है, तो वेबसाइट पूरी तरह लोड नहीं हो पाती। इसकी वजह से डाउनलोड प्रक्रिया बीच में रुक सकती है या Error दिखाई दे सकता है। बेहतर होगा कि आप अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल डेटा पर समस्या आ रही है तो Wi-Fi का उपयोग करें या नेटवर्क बदलकर फिर से कोशिश करें।

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UIDAI Server पर ज्यादा लोड होना

कई बार समस्या आपकी नहीं, बल्कि UIDAI के सर्वर की होती है। जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट पर आधार डाउनलोड, अपडेट या अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वर पर ज्यादा लोड आ जाता है। ऐसे समय में वेबसाइट धीमी चल सकती है जिससे डाउनलोड पूरा नहीं हो पाता। अगर बार-बार कोशिश करने के बाद भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कुछ देर इंतजार करें और बाद में दोबारा प्रयास करें। सुबह जल्दी या देर रात ट्रैफिक कम होता है।

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Browser पुराना होना या Cache की समस्या

अगर आप पुराने वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं या लंबे समय से उसके Cache और Cookies साफ नहीं किए हैं, तो भी Aadhaar डाउनलोड में दिक्कत आ सकती है। कई बार वेबसाइट के कुछ फीचर सही तरीके से काम नहीं करते और डाउनलोड प्रक्रिया बीच में रुक जाती है। ऐसी स्थिति में अपने ब्राउजर को अपडेट करें, Cache और Cookies क्लियर करें और फिर वेबसाइट को दोबारा खोलें। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो किसी दूसरे ब्राउजर जैसे Chrome, Edge या Firefox का इस्तेमाल करके देखें।

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Captcha गलत भरना

UIDAI वेबसाइट पर सुरक्षा के लिए Captcha भरना जरूरी होता है। अगर आपने Captcha गलत दर्ज किया है या अक्षरों और अंकों को सही तरीके से नहीं भरा है, तो सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। कई बार लोग बड़े और छोटे अक्षरों (Uppercase-Lowercase) या नंबरों में गलती कर देते हैं। अगर Captcha पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो नया Captcha जनरेट करके उसे ध्यान से भरें। छोटी-सी गलती भी डाउनलोड प्रक्रिया रोक सकती है।

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PDF डाउनलोड हो गई, लेकिन खुल नहीं रही

कई लोगों को लगता है कि Aadhaar डाउनलोड नहीं हुआ, जबकि वास्तव में PDF डाउनलोड हो चुकी होती है। समस्या सिर्फ उसे खोलने में आती है, क्योंकि e-Aadhaar PDF पासवर्ड से सुरक्षित होती है। PDF खोलने के लिए पासवर्ड के रूप में आपके नाम के पहले चार अंग्रेजी अक्षर (Capital Letters में) और जन्म का वर्ष (YYYY) दर्ज करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर नाम Rakesh है और जन्म वर्ष 1995 है, तो पासवर्ड RAKE1995 होगा। सही पासवर्ड डालते ही PDF आसानी से खुल जाएगी।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

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हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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