Children’s Day के अवसर पर UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट करके लोगों से अपने बच्चों के आधार में तुरंत बायोमैट्रिक अपडेट कराने की अपील की है। यह सुविधा 30 सितंबर 2027 तक FREE है।

UIDAI के अनुसार, बायोमैट्रिक अपडेट कराने की सुविधा 30 सितंबर 2027 तक 5 से 17 साल के बच्चों के लिए FREE है।

Aadhaar Card भारतीयों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना हो या फिर किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना हो, हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। बच्चों के लिए एक छोटा सा नीला कार्ड बनाता है, जिसे बाल आधार भी कहते हैं। दरअसल, जब बच्चा पैदा होता है या 5 साल से छोटा होता है, तब यही कार्ड उसकी पहली सरकारी पहचान बनता है। बाल आधार कार्ड में आधार नंबर के साथ सिर्फ फोटो होती है, उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन नहीं होता। बच्चा बढ़ता है, चेहरा बदलता है, उंगलियां बड़ी होती हैं, तब वही पुराना कार्ड अधूरा पड़ जाता है। तभी आता है अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update या MBU) का समय।

यह सुविधा 30 सितंबर 2027 तक FREE आज बाल दिवस (Children’s Day) के अवसर पर UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट करके लोगों से अपने बच्चों के आधार में तुरंत बायोमैट्रिक अपडेट कराने की अपील की है। संस्थान में एक्स पर लिखा "इस बाल दिवस पर बच्चों की डिजिटल पहचान के साथ-साथ उनके उज्जवल भविष्य का भी ख्याल रखें! अपने बच्चे को बाल आधार बनवाएं और सुनिश्चित करें कि जब वे 5 और 15 साल के हो जाएं तो अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा कर लें। याद रखें! एमबीयू सुविधा 30 सितंबर 2027 तक 5 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इस बाल दिवस पर बच्चों का आधार समय पर अपडेट कराने का संकल्प लें!" साथ में एक वीडियो भी पोस्ट किया है

क्यों जरूरी है बायोमेट्रिक अपडेट? बच्चे के शरीर में बदलाव आते रहते हैं। 5 साल की उम्र में और फिर 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक्स (फोटो, 10 उंगलियों के निशान और दोनों आंखों का आइरिस स्कैन) अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर यह नहीं कराया तो आगे स्कूल एडमिशन, स्कॉलशिप, परीक्षा (जैसे NEET, JEE), सरकारी योजनाओं, बैंक या अन्य जगहों पर आधार से पहचान वेरिफाई कराने में दिक्कत आ सकती है। अपडेटेड बायोमेट्रिक्स से पहचान सटीक रहती है और बच्चे का आधार जीवन भर आसानी से काम करता है। आधार नंबर वही रहता है, सिर्फ बायोमेट्रिक जानकारी नई हो जाती है।

यह कहां-कहां काम आता है? जैसा की हमने बताया यह भारतीयों के लिए सबसे जरूरी दस्तवेजों में से एक है। यह स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ लाने के लिए, परीक्षाओं में पहचान वेरिफाई कराने के लिए, बैंक खाता खोलते समय, सिम कार्ड लेते समम, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय काम आता है। समय पर अपडेट कराने से बाद में परेशानी नहीं होती।

स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर में जाना पड़ेगा।

- आप सीधे आधार सेंटर जा सकते हैं या समय बचाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक करें।

अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए UIDAI की वेबसाइट या bookappointment.uidai.gov.in पर नजदीकी सेंटर देखें और स्लॉट बुक कर लें। - क्या-क्या लेकर जाएं

बच्चे का बाल आधार कार्ड।

बच्चे को साथ लेकर जाएं।

आमतौर पर अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता अपने आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं। - सेंटर पर क्या होता है

ऑपरेटर को बताएं कि बच्चे का बायोमैट्रिक अपडेट कराना है।

अब बच्चे की नई फोटो ली जाएगी, सभी 10 उंगलियों के निशान और दोनों आंखों का आइरिस स्कैन लिया जाएगा। - स्लिप लें और ट्रैक करें

अपडेट स्लिप/URN नंबर जरूर रखें।

myAadhaar पोर्टल या UIDAI वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें। आमतौर पर कुछ दिनों से कुछ हफ्तों में अपडेट हो जाता है। बाद में आप घर बैठे नया ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।

आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरे जीवनकाल में कितनी बार कराना होता है? UIDAI के नियमों के अनुसार बायोमेट्रिक अपडेट (फोटो, 10 उंगलियों के निशान और दोनों आंखों का आइरिस स्कैन) की कोई निश्चित अधिकतम सीमा नहीं है। यानी जरूरत पड़ने पर जितनी बार चाहें अपडेट करा सकते हैं। लेकिन यह अपडेट दो बार अनिवार्य रूप से कराना होगा है। एक बार जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और फिर 15 साल का हो जाने पर।