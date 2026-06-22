Aadhaar App के डाउनलोड्स 3 करोड़ पार, घर बैठे 40 लाख लोगों ने बदला मोबाइल नंबर
UIDAI का नया Aadhaar App लॉन्च के पांच महीने से भी कम समय में 3.1 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐप के जरिए अब तक 40 लाख लोगों ने मोबाइल नंबर और 8.5 लाख लोगों ने घर बैठे अपना एड्रेस अपडेट किया है।
भारत में डिजिटल सर्विसेज का दायरा लगातार बढ़ रहा है और Aadhaar App की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता इसका सबसे नया उदाहरण है। UIDAI की ओर से डिवेलप किया गया नया Aadhaar App लॉन्च के पांच महीने से भी कम समय में 3.1 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर चुका है। यह दिखाता है कि देश के नागरिक अब सरकारी सेवाओं के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा जता रहे हैं। खास बात यह है कि ऐप के जरिए लाखों लोग ऐसे काम घर बैठे कर पा रहे हैं, जिनके लिए पहले आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी होता था।
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने Aadhaar App की मदद से अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है। वहीं करीब 8.5 लाख लोगों ने ऐप के जरिए अपना एड्रेस भी बदला है। इन आंकड़ों से साफ है कि डिजिटल माध्यमों के साथ पहचान संबंधी सेवाओं को अपनाने का ट्रेंड अब तेजी से बढ़ रहा है। इससे ढेरों लोगों का समय बच रहा है और सरकारी केंद्रों पर भीड़ भी कम हुई है।
Aadhaar App में मिलते हैं ढेरों फीचर्स
नए Aadhaar App को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं बल्कि एक डिजिटल ID वॉलेट की तरह तैयार किया गया है। इसका मकसद आधार धारकों को ऐसी सुविधा देना है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर अपनी पहचान सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से शेयर कर सकें। ऐप में कई एडवांस्ड फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनमें फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक, ई-आधार डाउनलोड, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने का विकल्प और QR कोड आधारित ID वेरिफिकेशन शामिल हैं।
ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कई बार लोगों को अपनी पूरी Aadhaar जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ID वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। ऐसे मामलों में ऐप जरूरत के हिसाब से सीमित जानकारी शेयर करने का विकल्प देता है। इससे डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों मजबूत होती हैं।
इन कामों के लिए भी काम आता है ऐप
ऐप केवल Aadhaar अपडेट तक सीमित नहीं है। UIDAI के मुताबिक इसका इस्तेमाल होटल चेक-इन, अस्पताल में एडमिट करने की प्रक्रिया, इवेंट्स में एंट्री, विजिटर मैनेजमेंट और गिग वर्कर्स या सर्विस पार्टनर्स की पहचान वेरिफाइ करने जैसे कई मामलों में किया जा सकता है। QR कोड स्कैनिंग और फेस वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी के चलते पहचान प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा फास्ट और सेफ बन गई है।
मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा को इस ऐप की सफलता का सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पहले मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को आधार केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। यही वजह है कि कुछ ही महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा चुके हैं। इसी तरह एड्रेस अपडेट की सुविधा ने भी लाखों लोगों को राहत दी है, खासकर उन लोगों को जो नौकरी, पढ़ाई या अन्य वजहों से बार-बार घर बदलते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।