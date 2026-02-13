गजब! 10 साल के बच्चे ने 300 रुपये में खरीदी थी वेबसाइट; ₹600 करोड़ में बेचकर हुआ मालामाल

कैसा रहेगा अगर आपके बचपन में लिया गया एक फैसला आपको जवानी में करोड़पति बना दे। कुछ ऐसा ही मलेशिया में रहने वाले Arsyan Ismail के साथ हुआ जिन्होंने बचपन में ai.com डोमेन केवल 300 रुपये के करीब मूल्य पर खरीद लिया था।

साल 1993 में जब दुनिया के ज्यादातर घरों में इंटरनेट तक उपलब्ध नहीं था, तब एक 10 साल के बच्चे ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया, जिसने तीन दशक बाद अब इतिहास बना दिया है। उस बच्चे का नाम था- Arsyan Ismail। उसने अपनी मां के क्रेडिट कार्ड से केवल 300 रुपये में एक दो-अक्षरों वाला .com डोमेन- AI.com रजिस्टर किया। उस समय यह सिर्फ एक सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, लेकिन बाद में यही कदम डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी डील में बदल गया।

मलेशिया में उस दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद लिमिटेड था। Arsyan Ismail ने यह डोमेन कुछ सोचकर नहीं खरीदा था। रिपोर्ट्स की मानें तो उसने ‘AI’ नाम इसलिए चुना क्योंकि ये लेटर्स उसके नाम के शुरुआती लेटर्स से मेल खाते थे। यह ऑर्डर उस वक्त मासूमियम में किया गया था और उसे नहीं पता था कि यह फैसला कितना अच्छा और फायदे का कदम शामिल होने वाला है। डोमेन कई साल तक उसके पास रहा और इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) बूम के चलते बढ़ी वैल्यू समय के साथ बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ग्लोबल टेक स्पेस को बदल दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग से लेकर चैटबॉट्स और ऑटोमेशन तक, AI हर क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। जैसे-जैसे AI इंडस्ट्री का विस्तार हुआ, साथ ही साथ छोटे और दुर्लभ डोमेन नेम्स की कीमतें आसमान छूने लगीं। दो-अक्षरों वाले .com डोमेन बहुत लिमिटेड होते हैं और AI.com इस कैटेगरी में सबसे एलिजिबल नामों में गिना जाता है।

पिछले साल करोड़ों रुपये वैल्यू पर बेचा गया यह डोमेन अप्रैल, 2025 में यह डोमेन लगभग 70 मिलियन डॉलर, यानी करीब 600 करोड़ रुपये में बेचा गया। खास बात यह रही कि पूरी रकम का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में किया गया। यह सौदा 2010 में CarInsurance.com की 49.7 मिलियन डॉलर की बिक्री के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया और अब तक की सबसे महंगी पब्लिकली रिपोर्ट की गई डोमेन डील बन गया है।