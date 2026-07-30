9000mAh बैटरी, 144Hz OLED डिस्प्ले, चार स्पीकर्स के साथ लॉन्च हुआ ASUS का पावरफुल टैबलेट, इतनी है कीमत
ASUS Pad भारत में लॉन्च हो गया है। टैबलेट में 144Hz OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर, 9000mAh बैटरी, Android 16 और Dolby Atmos जैसे फीचर्स मिलते हैं।
पढ़ाई, ऑफिस के काम, ऑनलाइन मीटिंग, गेमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए नया टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ASUS ने भारतीय बाजार में अपना नया ASUS Pad लॉन्च कर दिया है। ASUS Pad की सबसे बड़ी खासियत इसका 144Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और 9000mAh की बैटरी दी गई है। जो वीडियो देखने, गेम खेलने और स्क्रॉलिंग के दौरान बेहद स्मूद अनुभव देने का दावा करता है। इसके अलावा इसमें Dolby Atmos, AI फीचर्स, ASUS Pen 2.0 सपोर्ट और कई प्रोडक्टिविटी टूल्स भी मिलते हैं।
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ASUS Pad की कीमत और उपलब्धता
ASUS Pad के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 45,990 रुपए है, जबकि 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 49,990 रुपए है। यह टैबलेट भारत में 6 अगस्त, 2026 से Flipkart, ASUS eShop और प्रमुख रिटेल स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। 3,833 रुपए प्रति महीने की EMI पर भी इसे खरीद सकते हैं। लॉन्च ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट की जानकारी सेल शुरू होने के समय उपलब्ध कराई जाएगी।
ASUS Pad के फीचर्स
ASUS Pad को प्रीमियम मल्टीमीडिया और प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 12.2 इंच का 3K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी स्मूद और शानदार हो जाता है।
परफॉर्मेंस के लिए टैबलेट में MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे काम आसानी से संभाल सकता है। इसमें 9000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ ही 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो जाती है।
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ऑडियो के लिए टैबलेट में Quad Speakers दिए गए हैं, जो Dolby Atmos तकनीक को सपोर्ट करते हैं। इससे मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के दौरान दमदार और इमर्सिव साउंड मिलता है। टैबलेट Android 16 पर चलता है और इसमें Circle to Search, Gemini AI, GlideX और AI Transcript जैसे स्मार्ट AI फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा ASUS Pen 2.0 सपोर्ट है।
ASUS Pad में चार स्पीकर्स (Quad Speakers) दिए गए हैं, जो Dolby Atmos तकनीक को सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से मूवी देखते समय डायलॉग ज्यादा साफ सुनाई देते हैं, जबकि म्यूजिक और गेमिंग के दौरान साउंड पहले से ज्यादा रिच और इमर्सिव महसूस होता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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