अगर आप व्लॉगिंग, बाइक राइडिंग या एडवेंचर ट्रिप के लिए हल्का और पावरफुल कैमरा ढूँढ रहे हैं, तो Amazon पर 8K एक्शन कैमरा पर शानदार डील्स मिल रही हैं

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चाहे आप पहाड़ों पर बाइक राइडिंग कर रहे हों, समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग का मज़ा ले रहे हों या फिर रोज़ाना यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए ट्रैवल व्लॉग बना रहे हों, एक अच्छा एक्शन कैमरा हर झटके को झेलते हुए सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करता है। पहले जहाँ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ बेहद महंगे प्रोफेशनल कैमरों तक सीमित थी, वहीं अब यह टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरों में भी आ चुकी है।

Action camera

फिलहाल Amazon पर 8K मॉडल से लेकर Insta360 और GoPro के फ्लैगशिप 8K एक्शन कैमरों पर बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS / FlowState), डुअल टचस्क्रीन, 360-डिग्री होराइजन लॉक और वॉटरप्रूफ प्रोटेक्शन जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इस डील में शामिल टॉप 8K एक्शन कैमरों की खासियतें और कीमत।



GoPro HERO12 Black उन कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है जो भारी-भरकम कैमरे के बजाय जेब में आने वाले हल्के (154 ग्राम) सेटअप से सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसमें 1/1.9-इंच CMOS सेंसर दिया गया है जो 4K से 91% ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन वाला 5.3K60 HDR वीडियो और 27MP की शार्प तस्वीरें खींचता है। सामने और पीछे दोनों तरफ कलर LCD स्क्रीन होने के कारण व्लॉगिंग के दौरान फ्रेमिंग करना बेहद आसान रहता है।

Specifications सेंसर और कलर प्रोफाइल 1/1.9-इंच CMOS सेंसर स्टेबिलाइजेशन HyperSmooth 6.0 + AutoBoost, 360° Horizon Lock डिस्प्ले 2.27-इंच रियर टच LCD स्क्रीन + 1.4-इंच फ्रंट कलर LCD प्रीव्यू स्क्रीन बैटरी 1720mAh रिमूवेबल Enduro बैटरी वजन और साइज 154 ग्राम क्यों खरीदें 5.3K60 HDR वीडियो और 27MP फोटो: HyperSmooth 6.0 + AutoBoost स्टेबिलाइजेशन दोगुना लंबा बैटरी बैकअप (Enduro बैटरी) 8:7 आस्पेक्ट रेशियो और HyperView लेंस 8:7 आस्पेक्ट रेशियो और HyperView लेंस क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट GPS हटाया गया कम रोशनी (Low-Light) में औसत प्रदर्शन

DJI Osmo Action 5 Pro (Standard Combo) उन कंटेंट क्रिएटर्स, मोटोव्लॉगर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो दिन के साथ-साथ रात (लो-लाइट) में भी प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसमें नया 1/1.3-इंच CMOS सेंसर और 4nm चिप दी गई है, जो 13.5-स्टॉप डायनामिक रेंज और SuperNight मोड के साथ कम रोशनी में बेहद साफ फुटेज देती है। खास बात यह है कि मेमोरी कार्ड फुल होने या घर भूल जाने पर भी इसके 47GB इन-बिल्ट स्टोरेज में सीधे रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

Specifications इमेज सेंसर और लेंस 1/1.3-इंच CMOS सेंसर, 155° वाइड FOV वीडियो और फोटो रिज़ॉल्यूशन 4K (4:3 और 16:9) 120fps तक कलर और स्टेबिलाइजेशन 10-बिट D-Log M, 10-बिट HLG, RockSteady 3.0+ डिस्प्ले 2.5-इंच रियर OLED टचस्क्रीन क्यों खरीदें शानदार लो-लाइट और 4K/120fps क्वालिटी 4 घंटे तक की क्लास-लीडिंग बैटरी लाइफ 47GB इन-बिल्ट स्टोरेज और 20m IP68 वॉटरप्रूफ डुअल हाई-ब्राइटनेस OLED टचस्क्रीन सब्जेक्ट ट्रैकिंग और डायरेक्ट DJI Mic सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं HorizonSteady केवल 2.7K तक सीमित

Insta360 X3 उन बाइक राइडर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन डील है जो कम बजट में 360-डिग्री शूटिंग का अनुभव लेना चाहते हैं। इसमें डुअल 1/2-इंच 48MP सेंसर लगे हैं, जो चारों तरफ का नज़ारा एक साथ 5.7K रिज़ॉल्यूशन में कैद करते हैं, ताकि आप शूटिंग के बाद मोबाइल ऐप से अपना पसंदीदा एंगल चुन सकें। इसके अलावा, अगर आप इसे साधारण एक्शन कैमरे की तरह इस्तेमाल करना चाहें, तो इसमें 4K सिंगल-लेंस मोड भी दिया गया है।

Specifications इमेज सेंसर और लेंस डुअल 1/2-इंच 48MP CMOS सेंसर वीडियो और फोटो रिज़ॉल्यूशन 5.7K 360° (30/25/24fps), 4K 360° (60/30fps), 4K सिंगल-लेंस मोड स्टेबिलाइजेशन और मोड्स 6-एक्सिस जायरोस्कोप, FlowState स्टेबिलाइजेशन, 360° Horizon Lock डिस्प्ले 2.29-इंच अल्ट्रा-ब्राइट टेम्पर्ड ग्लास टचस्क्रीन क्यों खरीदें 5.7K 360° रिकॉर्डिंग और 72MP फोटो इनविजिबल सेल्फी स्टिक इफेक्ट FlowState स्टेबिलाइजेशन और 360° होराइजन लॉक 4K सिंगल-लेंस मोड और बड़ा 2.29-इंच टचस्क्रीन क्यों खोजें विकल्प उभरे हुए लेंस पर स्क्रैच का खतरा 8K वीडियो और रिप्लेसेबल लेंस नहीं

AUSEK 8K Action Camera ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग, स्पोर्ट्स और आउटडोर एडवेंचर के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है। इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, 50MP फोटो, EIS स्टेबिलाइजेशन, डुअल स्क्रीन और 30 मीटर तक वॉटरप्रूफ केस जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत ₹14,490 है और यह Amazon.in पर 52% की छूट और बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications वीडियो रेजोल्यूशन 8K, 5K, 4K (MP4 फॉर्मेट) फोटो रेजोल्यूशन 50MP स्टेबिलाइजेशन EIS (इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन) स्क्रीन 2-इंच मुख्य स्क्रीन + 1.3-इंच फ्रंट स्क्रीन क्यों खरीदें डुअल स्क्रीन सेटअप वॉटरप्रूफ केस EIS स्टेबिलाइजेशन रिमोट और वाई-फाई सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम एक्शन कैमरों जैसी शार्पनेस नहीं नॉन-रिटर्नेबल लिस्टिंग

SJCAM SJ30 8K Action Camera व्लॉगिंग, मोटो-राइडिंग, हाइकिंग और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक फीचर-पैक एक्शन कैमरा है। इसमें डुअल डे-नाइट लेंस, 2.51-इंच फ्लिप टच स्क्रीन, SteadyMotion 2.0 स्टेबिलाइजेशन, नेटिव वर्टिकल शूटिंग और 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ (पावर हैंडल के साथ) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत ₹26,999 है और यह Amazon.in पर 41% की छूट व बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications वीडियो रेजोल्यूशन 8K (20fps), 6K (30fps), 5K (30fps), 4K (60fps तक), 1080p (240fps तक), MP4 फोटो रेजोल्यूशन 48MP (140° वाइड-एंगल लेंस) लेंस और सेंसर डुअल लेंस (डे-टाइम और स्टारलाइट नाइट विजन f/1.8), CMOS सेंसर स्क्रीन 2.51-इंच फ्लिप टच स्क्रीन वॉटरप्रूफ क्षमता 5 मीटर (बिना केस) / 30 मीटर (वॉटरप्रूफ केस के साथ) क्यों खरीदें डुअल लेंस डे और नाइट विजन 7 घंटे तक बैटरी बैकअप फ्लिप टच स्क्रीन और वर्टिकल मोड स्टेबिलाइजेशन और हॉरिजन लॉक वॉइस कंट्रोल और वॉटरप्रूफ सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 8K में फ्रेम रेट की सीमा इनबिल्ट ऑडियो औसत

Action Pro 3M Helmet Chin Mount Strap बाइक राइडिंग, साइकिलिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान हेलमेट के चिन हिस्से पर एक्शन कैमरा या स्मार्टफोन लगाकर हैंड्स-फ्री POV (फर्स्ट-पर्सन) शॉट्स लेने के लिए एक किफायती एक्सेसरी है। यह GoPro Hero, Insta360, SJCAM, DJI Osmo Action और स्मार्टफोन्स के साथ काम करता है। इसकी कीमत ₹399 है और यह Amazon.in पर 73% की छूट के साथ उपलब्ध है।

Specifications माउंटिंग टाइप हेलमेट चिन माउंट स्ट्रैप (3M सपोर्ट के साथ) कंपैटिबल डिवाइस GoPro Hero 13–4, Insta360, SJCAM, DJI Osmo Action और Smartphones उपयुक्त हेलमेट फुल-फेस हेलमेट और कर्व्ड चिन वाले हेलमेट वारंटी और पॉलिसी 1 महीने की वारंटी, 10 दिन रिप्लेसमेंट क्यों खरीदें वाइड कंपैटिबिलिटी किफायती कीमत एडजस्टेबल एंगल हैंड्स-फ्री POV शूटिंग क्यों खोजें विकल्प वाइजर और स्टोरेज में दिक्कत भारी फोन से अतिरिक्त वजन

SJCAM SJ30 8K Action Camera व्लॉगिंग, बाइक राइडिंग और आउटडोर शूट्स के लिए एक फीचर-पैक एक्शन कैमरा है, जिसमें डुअल डे-नाइट लेंस, 2.51-इंच फ्लिप टच स्क्रीन, SteadyMotion 2.0 स्टेबिलाइजेशन और पावर हैंडल के साथ 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसकी कीमत ₹26,999 है और Amazon.in पर इस पर 41% की छूट व बैंक ऑफर्स उपलब्ध हैं।

Specifications वीडियो रेजोल्यूशन 8K (20fps), 6K (30fps), 5K, 4K (60fps तक), 1080p (240fps तक) फोटो रेजोल्यूशन 48MP (140° वाइड-एंगल लेंस) लेंस और सेंसर डुअल लेंस (1/2.0" डे-टाइम f/2.8 + 1/1.8" स्टारलाइट f/1.8), CMOS सेंसर स्क्रीन 2.51-इंच फ्लिप टच स्क्रीन क्यों खरीदें डुअल डे और नाइट लेंस 7 घंटे तक बैटरी बैकअप फ्लिप स्क्रीन और वर्टिकल मोड स्टेबिलाइजेशन और हॉरिजन लॉक क्यों खोजें विकल्प 8K में फ्रेम रेट की सीमा ऑडियो क्वालिटी और कीमत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) क्या SJCAM SJ30 में 8K और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है? हाँ, यह कैमरा 8K (20fps) के साथ-साथ 6K, 5K, 4K (60fps तक) और 1080p (240fps तक) वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 48MP फोटो और सीधे रील्स व शॉर्ट्स के लिए नेटिव 9:16 वर्टिकल शूटिंग मोड भी मिलता है।

इसकी बैटरी कितनी चलती है और यह कितना वॉटरप्रूफ है? 2000mAh इनबिल्ट बैटरी और 4200mAh एक्सटर्नल पावर हैंडल के साथ यह सेटिंग्स के आधार पर 7 घंटे तक चल सकता है। वॉटरप्रूफिंग की बात करें तो कैमरा बिना केस 5 मीटर और वॉटरप्रूफ केस के साथ 30 मीटर गहराई तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसमें वारंटी, रिप्लेसमेंट और वायरलेस माइक का क्या सपोर्ट है? Amazon.in लिस्टिंग के अनुसार इस पर 1 साल की वारंटी और 10 दिन सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट मिलती है। साथ ही यह वॉइस कंट्रोल, Wi-Fi, Bluetooth और अलग से मिलने वाले SJCAM M4 वायरलेस माइक्रोफोन को सपोर्ट करता है।

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