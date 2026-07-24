काम की बात: 89% लोग घर बैठे बुक कर रहे Train Ticket, आप भी जान लें ऑनलाइन टिकट बुक करने का सबसे आसान तरीका
भारतीय रेलवे के अनुसार अब 89% ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। अगर आपको IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने का आसान तरीका, तो यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान प्रोसेस।
Indian Railways: भारतीय रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब करीब 89% रिजर्व ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। यानी ज्यादातर यात्री अब IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टिकट बुक करना पसंद कर रहे हैं। इससे समय की बचत होती है और टिकट बुक करना भी काफी आसान हो जाता है। इसी के साथ रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। IRCTC ने 6.68 करोड़ यूजर अकाउंट डिएक्टिवेट किए हैं। इससे फर्जी ट्रेन टिकट बुकिंग पर रोक लगाई जाएगी। अगर आपने अभी तक कभी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक नहीं किया है या आपको इसका तरीका नहीं पता, तो यहां हम आपको IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने का आसान प्रोसेस भी बता रहे हैं।
घर बैठे Train Ticket बुक करने का सबसे आसान तरीका
Step 1: सबसे पहले IRCTC Rail Connect ऐप डाउनलोड करें या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
Step 2: अब अपना IRCTC अकाउंट लॉग-इन करें। अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
Step 3: इसके बाद 'From' और 'To' स्टेशन, यात्रा की तारीख और क्लास चुनकर Search Trains पर क्लिक करें।
Step 4: अपनी पसंद की ट्रेन चुनें और Book Now पर क्लिक करें।
Step 5: यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और अन्य जरूरी जानकारी भरें। यदि Master List बनाई हुई है, तो जानकारी एक क्लिक में जुड़ जाएगी।
Step 6: सीट की उपलब्धता और किराया चेक करने के बाद UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या IRCTC eWallet से पेमेंट करें।
Step 7: पेमेंट सफल होते ही टिकट बुक हो जाएगी और SMS व ईमेल पर PNR और ई-टिकट मिल जाएगा।
IRCTC Rail Connect ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने का प्रोसेस
स्टेप 1: सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से IRCTC Rail Connect ऐप डाउनलोड करें। अगर पहले से इंस्टॉल है, तो उसे अपडेट कर लें।
स्टेप 2:
ऐप खोलें और अपने IRCTC User ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले IRCTC वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें और उसी आईडी से ऐप में लॉग-इन करें।
स्टेप 3:
होम स्क्रीन पर From (कहां से), To (कहां तक), यात्रा की Date और Class चुनें। इसके बाद Search Trains पर टैप करें।
स्टेप 4:
उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में से अपनी पसंद की ट्रेन चुनें। सीट उपलब्धता (Availability) और किराया (Fare) देखकर Book Now पर टैप करें।
स्टेप 5:
यात्रियों की जानकारी भरें। अगर आपने पहले से Master List / Saved Passenger Details बनाई है, तो उसे चुनकर एक क्लिक में डिटेल्स जोड़ सकते हैं। इससे बुकिंग तेज हो जाती है।
स्टेप 6:
अपनी पसंद का पेमेंट ऑप्शन (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IRCTC eWallet आदि) चुनें और पेमेंट पूरा करें।
स्टेप 7:
पेमेंट होने के बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी। PNR नंबर और ई-टिकट ऐप, SMS और ईमेल पर मिल जाएगा। आप My Bookings सेक्शन में जाकर कभी भी टिकट देख या डाउनलोड कर सकते हैं।
6.68 करोड़ IRCTC अकाउंट हुए डिएक्टिवेट
IRCTC ने 6.68 करोड़ यूजर अकाउंट डिएक्टिवेट किए हैं। इस कदम से फर्जी बुकिंग, ऑटोमेटेड टिकट बुकिंग और सिस्टम के दुरुपयोग को कम करना है। जिन अकाउंट्स पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल थे:
- लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए अकाउंट
- डुप्लीकेट यूजर आईडी
- संदिग्ध गतिविधियों वाले अकाउंट
- नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोफाइल
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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