सैमसंग के इस Smart TV पर सीधे ₹1,00,000 का कूपन डिस्काउंट, बड़ा टीवी चाहिए तो देखें Amazon Sale की ये डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्ट टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए बड़े साइज का टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में बड़े साइज के प्रीमियम टीवी फ्लैट डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट, GST में कटौती और बैंक ऑफर के बाद अपनी ओरिजनल प्राइस से बेहद कम दाम में मिल रहे हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए 85 इंच स्क्रीन वाले टीवी की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सैमसंग का एक टीवी को सीधे 1 लाख रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा...

VW

2,99,999 रुपये एमआरपी वाला 85 इंच का यह टीवी अमेजन सेल में 84,999 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इस टीवी की कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है। इसमें 48W का साउंड, ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

TCL

5,09,990 रुपये एमआरपी वाला 85 इंच का यह टीवी अमेजन सेल में 1,19,490 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इस टीवी की कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है। इसमें 50W का साउंड, ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

TOSHIBA

1,47,490 रुपये एमआरपी वाला 85 इंच का यह टीवी अमेजन सेल में 1,09,999 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। इस पर 5,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है। इसमें 36W का साउंड, ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

Samsung

6,45,200 रुपये एमआरपी वाला 85 इंच का यह टीवी अमेजन सेल में 4,47,491 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पर पूरे 1,00,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कूपन क्लेम करते ही टीवी की कीमत सीधे लाख रुपये कम हो जाएगी। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट नियो QLED पैनल है। इसमें 20W का साउंड, ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

Hisense

2,99,999 रुपये एमआरपी वाला 85 इंच का यह टीवी अमेजन सेल में 1,39,999 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है। इसमें 61W का साउंड, ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

