TV नहीं, चलता-फिरता सिनेमाघर है ये! Amazon पर 85-inch 8K TV की कीमतों में भारी गिरावट, जानें फीचर्स
85-इंच का टीवी घर को सिनेमा हॉल और स्टेडियम में बदल देता है, जो फिल्मों और क्रिकेट के लिए बेहतरीन इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। बाजार में सोनी और सैमसंग जैसे टॉप मॉडल्स अत्याधुनिक AI फीचर्स और मिनी-एलईडी तकनीक के साथ उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 1.2 रूपये लाख से शुरू होती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. Hisense 215 cm (85 Inches) 4K QLED Mini-LED Smart TV | 1000 NITS peak brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 50W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 85U7Q (Black)
85-इंच का स्मार्ट टीवी आज के समय में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि घरेलू मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। यदि आप सिनेमा और क्रिकेट के शौकीन हैं, तो यह विशाल स्क्रीन आपको घर के लिविंग रूम में ही थिएटर और स्टेडियम जैसा जीवंत अनुभव प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इमर्सिव विजुअल है, जो उच्च रेजोल्यूशन (4K या 8K) के साथ मिलकर बारीकियों को इतनी स्पष्टता से दिखाता है कि आप कंटेंट का हिस्सा महसूस करने लगते हैं।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स में Mini-LED और Neo QLED जैसी एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जो बेहतरीन ब्राइटनेस और डीप ब्लैक लेवल्स सुनिश्चित करती हैं। सोनी के ब्राविया और सैमसंग के प्रीमियम मॉडल्स में अब शक्तिशाली AI प्रोसेसर्स मिलते हैं, जो कम क्वालिटी वाले वीडियो को भी अपस्केल करके शानदार बना देते हैं।
कीमत की बात करें तो भारत में टीसीएल और हय़सेंस जैसे ब्रांड्स ने 1.2 लाख रूपये के आसपास किफायती विकल्प पेश किए हैं, जबकि सोनी और सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल्स 5 रूपये लाख से 10 लाख रूपये तक जाते हैं। इसे खरीदते समय 10-12 फीट की Viewing Distance और दीवार की मजबूती का ध्यान रखना अनिवार्य है। अंततः, यदि आप प्रीमियम लाइफस्टाइल और बेहतरीन गेमिंग या मूवी एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो 85-इंच टीवी एक आदर्श निवेश है।
Hisense 85U7Q एक विशाल 85-इंच (215 सेमी) का 4K QLED Mini-LED स्मार्ट टीवी है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर पर ही सिनेमाई अनुभव और हाई-एंड गेमिंग का आनंद लेना चाहते हैं। इसमें दी गई Mini-LED तकनीक और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे अन्य सामान्य टीवी से अलग बनाती है। बेहतरीन साउंड के लिए इसमें इन-बिल्ट सबवूफर और गेमर्स के लिए 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो इसे 2026 के सबसे दमदार विकल्पों में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
गेमिंग के लिए बेहतरीन
उच्च ब्राइटनेस
दमदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
ऐप्स का कलेक्शन थोड़ा सीमित
केवल 1 साल की ही वारंटी
2. Toshiba 215 cm (85 inches) C450NP Series 4K Ultra HD Smart Google QLED TV 85C450NP (Black)
Toshiba C450NP सीरीज का यह 85-इंच (215 सेमी) टीवी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती बजट में एक विशाल QLED स्क्रीन और Google TV का अनुभव चाहते हैं। यह टीवी शानदार रंगों के लिए क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और डॉल्बी विजन-एटमॉस के साथ घर पर एक प्रीमियम सिनेमाई माहौल तैयार करता है। यह उन यूजर्स के लिए आदर्श है जो बड़ी स्क्रीन पर वेब सीरीज, फिल्में और डेली सोप देखना पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Google TV OS
शानदार डिस्प्ले
किफायती कीमत
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कम रिफ्रेश रेट
साउंड आउटपुट इतने बड़े टीवी के लिए थोड़ा कम
3. TCL 215 cm (85 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 85T8C
TCL 85T8C एक शक्तिशाली और फीचर-पैक 85-इंच QLED टीवी है, जो विशेष रूप से गेमर्स और स्पोर्ट्स प्रेमियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 120Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो गेम एक्सेलेरेटर तकनीक के जरिए 288Hz तक जा सकता है, जिससे यह स्मूथ विजुअल्स के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रहता है। स्लिम मेटैलिक बेजल-लेस डिजाइन और गूगल टीवी के साथ, यह टीवी किफायती कीमत में एक हाई-एंड अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट रिफ्रेश रेट
शक्तिशाली हार्डवेयर
बेहतरीन कनेक्टिविटी
आई केयर टेक्नोलॉजी
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित USB पोर्ट
केवल 6 महीने की ही वारंटी
4. VW 215 cm (85 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW85GQ1
VW Pro Series का यह 85-इंच (215 सेमी) टीवी भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती बड़े स्क्रीन वाले QLED टीवी में से एक है। 1 लाख रूपये से कम की कीमत में यह टीवी उन उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है जो कम बजट में होम थिएटर का अनुभव लेना चाहते हैं। 4K QLED पैनल और गूगल टीवी (Google TV) के साथ आने वाला यह मॉडल बेजल-लेस डिजाइन और दमदार साउंड के जरिए एक प्रीमियम लुक और फील प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
बढ़िया साउंड आउटपुट
हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल
डिस्प्ले क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रैम और स्टोरेज
एनर्जी रेटिंग केवल 2-स्टार
5. Sony 215 cm (85 inches) BRAVIA 5 Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-85XR55A
सोनी ब्राविया 5 सीरीज (XR55A) एक प्रीमियम 85-इंच टीवी है जो सोनी की बेहतरीन Mini LED टेक्नोलॉजी और XR Processor के साथ आता है। यह टीवी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी (रंगों की शुद्धता) से कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह विशेष रूप से PlayStation 5 यूजर्स और मूवी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें सोनी की सिग्नेचर साउंड और विजुअल तकनीक का मेल मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
XR Backlight Master Drive
PlayStation 5 के लिए परफेक्ट
शक्तिशाली XR प्रोसेसर
Acoustic Multi-Audio
Apple इकोसिस्टम सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
केवल 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी
6. acer 215 cm (85 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR85QDXGU2875AT (Black) 2024 Model
एसर की यह सुपर सीरीज 85-इंच टीवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और किफायती प्रीमियम फीचर्स का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह टीवी Android 14 पर आधारित Google TV के साथ आता है, जो इसे बाजार में उपलब्ध सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर वाले टीवी में से एक बनाता है। इसमें AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट का उपयोग किया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को रियल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करता है। यह उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जिन्हें बहुत बड़ी स्क्रीन और दमदार साउंड आउटपुट (60W) चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
वीडियो कॉलिंग सुविधा
आई केयर प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz का रिफ्रेश रेट
केवल 1 साल की वारंटी
7. Vu 215cm (85 inches) The Masterpiece 4K Ultra HD Android QLED TV 85QPX (Armani Gold) (2020 Model)
Vu का द मास्टरपीस एक प्रीमियम 85-इंच (215 सेमी) QLED टीवी है, जो अपने आकर्षक 'अरमानी गोल्ड' (Armani Gold) फिनिश के लिए जाना जाता है। यह टीवी उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर के इंटीरियर में लग्जरी और स्टाइल को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि यह 2020 का मॉडल है, लेकिन यह 120Hz के रिफ्रेश रेट और हाई-क्वालिटी QLED पैनल के साथ एक शानदार और सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
स्मूथ विजुअल्स
QLED तकनीक
बड़ा और इमर्सिव साउंडस्टेज
क्यों खोजें विकल्प
पुराना मॉडल
जार में कई नए और आधुनिक Mini-LED विकल्प
लिमिटेड फीचर्स
1. 85 इंच के टीवी के नुकसान क्या हैं?
बड़ी स्क्रीन के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं,
जगह की कमी: इसके लिए एक बहुत बड़ी दीवार और चौड़े कमरे की जरूरत होती है। छोटे कमरों में यह बहुत भारी और अजीब लग सकता है।
बिजली की खपत: बड़ी स्क्रीन और हाई ब्राइटनेस (जैसे Mini-LED) के कारण ये टीवी 32 या 55 इंच के टीवी के मुकाबले काफी ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।
इंस्टॉलेशन की दिक्कत: इनका वजन 45-50 किलो तक हो सकता है। इन्हें दीवार पर टांगने के लिए बहुत मजबूत स्टैंड और प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत होती है।
पिक्सेलेशन: अगर आप कम रेजोल्यूशन वाला कंटेंट (जैसे पुराना केबल टीवी या SD चैनल) देखते हैं, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर फटी हुई या धुंधली दिख सकती है।
कीमत: न केवल खरीदने की कीमत ज्यादा है, बल्कि वारंटी खत्म होने के बाद इसकी मरम्मत कराना भी बहुत महंगा पड़ता है।
2. क्या 85 इंच का टीवी बहुत बड़ा है?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बैठने की दूरी कितनी है।
अगर आप टीवी से 10 से 12 फीट की दूरी पर बैठते हैं, तो 85 इंच का टीवी आपके लिए एकदम सही है।
अगर आपके कमरे की चौड़ाई कम है और आप टीवी के बहुत करीब बैठते हैं, तो आपको गर्दन घुमाकर स्क्रीन देखनी पड़ेगी, जिससे आंखों और गर्दन में दर्द हो सकता है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत बड़ा साबित होगा।
3. 85 इंच का टीवी खरीदते समय क्या देखना चाहिए?
रेजोल्यूशन: कम से कम 4K होना अनिवार्य है। 85 इंच पर 1080p (Full HD) बहुत खराब दिखेगा।
पैनल टाइप: बेहतर कंट्रास्ट के लिए QLED या Mini-LED चुनें।
रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग या स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो 120Hz या 144Hz वाला मॉडल ही लें।
ब्राइटनेस: कम से कम 600-1000 Nits की पीक ब्राइटनेस देखें ताकि दिन में भी पिक्चर साफ दिखे।
कनेक्टिविटी: सुनिश्चित करें कि इसमें कम से कम 3-4 HDMI 2.1 पोर्ट हों।
साउंड: बड़ी स्क्रीन के लिए कम से कम 40W-60W का साउंड आउटपुट या इन-बिल्ट सबवूफर होना चाहिए।
4. क्या 85 इंच का टीवी लेना फायदेमंद है?
हाँ, यह बिल्कुल फायदेमंद है यदि:
- आप अपने घर में एक होम थिएटर बनाना चाहते हैं।
- आप मूवी देखने और गेमिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं।
- आपके पास एक बड़ा लिविंग रूम है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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