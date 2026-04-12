TV नहीं, चलता-फिरता सिनेमाघर है ये! Amazon पर 85-inch 8K TV की कीमतों में भारी गिरावट, जानें फीचर्स

Apr 12, 2026 08:32 pm IST

85-इंच का टीवी घर को सिनेमा हॉल और स्टेडियम में बदल देता है, जो फिल्मों और क्रिकेट के लिए बेहतरीन इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। बाजार में सोनी और सैमसंग जैसे टॉप मॉडल्स अत्याधुनिक AI फीचर्स और मिनी-एलईडी तकनीक के साथ उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 1.2 रूपये लाख से शुरू होती है।

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85-इंच का स्मार्ट टीवी आज के समय में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि घरेलू मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। यदि आप सिनेमा और क्रिकेट के शौकीन हैं, तो यह विशाल स्क्रीन आपको घर के लिविंग रूम में ही थिएटर और स्टेडियम जैसा जीवंत अनुभव प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इमर्सिव विजुअल है, जो उच्च रेजोल्यूशन (4K या 8K) के साथ मिलकर बारीकियों को इतनी स्पष्टता से दिखाता है कि आप कंटेंट का हिस्सा महसूस करने लगते हैं।

तकनीकी दृष्टि से देखें तो 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स में Mini-LED और Neo QLED जैसी एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जो बेहतरीन ब्राइटनेस और डीप ब्लैक लेवल्स सुनिश्चित करती हैं। सोनी के ब्राविया और सैमसंग के प्रीमियम मॉडल्स में अब शक्तिशाली AI प्रोसेसर्स मिलते हैं, जो कम क्वालिटी वाले वीडियो को भी अपस्केल करके शानदार बना देते हैं।

कीमत की बात करें तो भारत में टीसीएल और हय़सेंस जैसे ब्रांड्स ने 1.2 लाख रूपये के आसपास किफायती विकल्प पेश किए हैं, जबकि सोनी और सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल्स 5 रूपये लाख से 10 लाख रूपये तक जाते हैं। इसे खरीदते समय 10-12 फीट की Viewing Distance और दीवार की मजबूती का ध्यान रखना अनिवार्य है। अंततः, यदि आप प्रीमियम लाइफस्टाइल और बेहतरीन गेमिंग या मूवी एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो 85-इंच टीवी एक आदर्श निवेश है।

Hisense 85U7Q एक विशाल 85-इंच (215 सेमी) का 4K QLED Mini-LED स्मार्ट टीवी है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर पर ही सिनेमाई अनुभव और हाई-एंड गेमिंग का आनंद लेना चाहते हैं। इसमें दी गई Mini-LED तकनीक और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे अन्य सामान्य टीवी से अलग बनाती है। बेहतरीन साउंड के लिए इसमें इन-बिल्ट सबवूफर और गेमर्स के लिए 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो इसे 2026 के सबसे दमदार विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications ब्राइटनेस और कंट्रास्ट 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 352 लोकल डिमिंग ज़ोन रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ साउंड 50 वॉट आउटपुट, 2.1 चैनल (इन-बिल्ट सबवूफर), डॉल्बी एटमॉस प्रोसेसर Hi-View AI इंजन कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट (HDMI 2.1 सपोर्टेड), 2 USB पोर्ट, डुअल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3 स्मार्ट फीचर्स VIDAA स्मार्ट टीवी OS, वॉयस कंट्रोल (हिंदी सपोर्ट के साथ), अमेज़न एलेक्सा क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी गेमिंग के लिए बेहतरीन उच्च ब्राइटनेस दमदार साउंड क्यों खोजें विकल्प ऐप्स का कलेक्शन थोड़ा सीमित केवल 1 साल की ही वारंटी

Toshiba C450NP सीरीज का यह 85-इंच (215 सेमी) टीवी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती बजट में एक विशाल QLED स्क्रीन और Google TV का अनुभव चाहते हैं। यह टीवी शानदार रंगों के लिए क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और डॉल्बी विजन-एटमॉस के साथ घर पर एक प्रीमियम सिनेमाई माहौल तैयार करता है। यह उन यूजर्स के लिए आदर्श है जो बड़ी स्क्रीन पर वेब सीरीज, फिल्में और डेली सोप देखना पसंद करते हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ (60Hz) | MEMC सपोर्ट साउंड 36 वॉट आउटपुट, Regza Power Audio, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल स्मार्ट टीवी फीचर्स Google TV, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और एयरप्ले कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट (eARC, VRR, ALLM सपोर्ट), 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ 5.3, डुअल बैंड वाई-फाई डिजाइन स्लिम और स्टाइलिश ब्लैक फिनिश के साथ क्यों खरीदें Google TV OS शानदार डिस्प्ले किफायती कीमत स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कम रिफ्रेश रेट साउंड आउटपुट इतने बड़े टीवी के लिए थोड़ा कम

TCL 85T8C एक शक्तिशाली और फीचर-पैक 85-इंच QLED टीवी है, जो विशेष रूप से गेमर्स और स्पोर्ट्स प्रेमियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 120Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो गेम एक्सेलेरेटर तकनीक के जरिए 288Hz तक जा सकता है, जिससे यह स्मूथ विजुअल्स के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रहता है। स्लिम मेटैलिक बेजल-लेस डिजाइन और गूगल टीवी के साथ, यह टीवी किफायती कीमत में एक हाई-एंड अनुभव प्रदान करता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ साउंड 40 वॉट आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस हार्डवेयर 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर स्मार्ट टीवी फीचर्स Google TV, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन एलेक्सा सपोर्ट, वेब ब्राउज़र, और स्क्रीन मिररिंग कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाई-फाई 5 गेमिंग गेम मास्टर मोड और 144Hz मोशन क्लैरिटी प्रो क्यों खरीदें अल्ट्रा-फास्ट रिफ्रेश रेट शक्तिशाली हार्डवेयर बेहतरीन कनेक्टिविटी आई केयर टेक्नोलॉजी वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प सीमित USB पोर्ट केवल 6 महीने की ही वारंटी

VW Pro Series का यह 85-इंच (215 सेमी) टीवी भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती बड़े स्क्रीन वाले QLED टीवी में से एक है। 1 लाख रूपये से कम की कीमत में यह टीवी उन उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है जो कम बजट में होम थिएटर का अनुभव लेना चाहते हैं। 4K QLED पैनल और गूगल टीवी (Google TV) के साथ आने वाला यह मॉडल बेजल-लेस डिजाइन और दमदार साउंड के जरिए एक प्रीमियम लुक और फील प्रदान करता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ (60Hz) | MEMC सपोर्ट साउंड 48 वॉट आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो स्मार्ट टीवी फीचर्स Google TV OS, हैंड-फ्री वॉयस कंट्रोल, HDR 10+ हार्डवेयर 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज, प्रो प्रोसेसर क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती बढ़िया साउंड आउटपुट हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल डिस्प्ले क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प सीमित रैम और स्टोरेज एनर्जी रेटिंग केवल 2-स्टार

सोनी ब्राविया 5 सीरीज (XR55A) एक प्रीमियम 85-इंच टीवी है जो सोनी की बेहतरीन Mini LED टेक्नोलॉजी और XR Processor के साथ आता है। यह टीवी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी (रंगों की शुद्धता) से कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह विशेष रूप से PlayStation 5 यूजर्स और मूवी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें सोनी की सिग्नेचर साउंड और विजुअल तकनीक का मेल मिलता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ साउंड 40 वॉट आउटपुट, Acoustic Multi-Audio, Dolby Atmos, DTS:X, और Voice Zoom 3 कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट (HDMI 2.1, ALLM, VRR सपोर्ट), 2 USB पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ गेमिंग फीचर्स PS5 के लिए विशेष सेटिंग्स, 4K 120fps सपोर्ट क्यों खरीदें XR Backlight Master Drive PlayStation 5 के लिए परफेक्ट शक्तिशाली XR प्रोसेसर Acoustic Multi-Audio Apple इकोसिस्टम सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा 2-स्टार एनर्जी रेटिंग केवल 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी

एसर की यह सुपर सीरीज 85-इंच टीवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और किफायती प्रीमियम फीचर्स का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह टीवी Android 14 पर आधारित Google TV के साथ आता है, जो इसे बाजार में उपलब्ध सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर वाले टीवी में से एक बनाता है। इसमें AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट का उपयोग किया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को रियल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करता है। यह उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जिन्हें बहुत बड़ी स्क्रीन और दमदार साउंड आउटपुट (60W) चाहिए।

Specifications प्रोसेसर लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ (60Hz) | 120Hz VRR और ALLM सपोर्ट के साथ साउंड 60 वॉट आउटपुट, GIGA BASS, Dolby Atmos, ड्यूल एम्पलीफायर हार्डवेयर 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज क्यों खरीदें दमदार साउंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वीडियो कॉलिंग सुविधा आई केयर प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प केवल 60Hz का रिफ्रेश रेट केवल 1 साल की वारंटी

Vu का द मास्टरपीस एक प्रीमियम 85-इंच (215 सेमी) QLED टीवी है, जो अपने आकर्षक 'अरमानी गोल्ड' (Armani Gold) फिनिश के लिए जाना जाता है। यह टीवी उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर के इंटीरियर में लग्जरी और स्टाइल को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि यह 2020 का मॉडल है, लेकिन यह 120Hz के रिफ्रेश रेट और हाई-क्वालिटी QLED पैनल के साथ एक शानदार और सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ साउंड DTS Virtual-X सराउंड साउंड सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android OS डिजाइन बेजल-लेस डिस्प्ले, अरमानी गोल्ड प्रीमियम फिनिश कनेक्टिविटी वाई-फाई, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट्स क्यों खरीदें प्रीमियम डिजाइन स्मूथ विजुअल्स QLED तकनीक बड़ा और इमर्सिव साउंडस्टेज क्यों खोजें विकल्प पुराना मॉडल जार में कई नए और आधुनिक Mini-LED विकल्प लिमिटेड फीचर्स

1. 85 इंच के टीवी के नुकसान क्या हैं? बड़ी स्क्रीन के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं,

जगह की कमी: इसके लिए एक बहुत बड़ी दीवार और चौड़े कमरे की जरूरत होती है। छोटे कमरों में यह बहुत भारी और अजीब लग सकता है।

बिजली की खपत: बड़ी स्क्रीन और हाई ब्राइटनेस (जैसे Mini-LED) के कारण ये टीवी 32 या 55 इंच के टीवी के मुकाबले काफी ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।

इंस्टॉलेशन की दिक्कत: इनका वजन 45-50 किलो तक हो सकता है। इन्हें दीवार पर टांगने के लिए बहुत मजबूत स्टैंड और प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत होती है।

पिक्सेलेशन: अगर आप कम रेजोल्यूशन वाला कंटेंट (जैसे पुराना केबल टीवी या SD चैनल) देखते हैं, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर फटी हुई या धुंधली दिख सकती है।

कीमत: न केवल खरीदने की कीमत ज्यादा है, बल्कि वारंटी खत्म होने के बाद इसकी मरम्मत कराना भी बहुत महंगा पड़ता है।

2. क्या 85 इंच का टीवी बहुत बड़ा है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बैठने की दूरी कितनी है।

अगर आप टीवी से 10 से 12 फीट की दूरी पर बैठते हैं, तो 85 इंच का टीवी आपके लिए एकदम सही है।

अगर आपके कमरे की चौड़ाई कम है और आप टीवी के बहुत करीब बैठते हैं, तो आपको गर्दन घुमाकर स्क्रीन देखनी पड़ेगी, जिससे आंखों और गर्दन में दर्द हो सकता है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत बड़ा साबित होगा।

3. 85 इंच का टीवी खरीदते समय क्या देखना चाहिए? रेजोल्यूशन: कम से कम 4K होना अनिवार्य है। 85 इंच पर 1080p (Full HD) बहुत खराब दिखेगा।

पैनल टाइप: बेहतर कंट्रास्ट के लिए QLED या Mini-LED चुनें।

रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग या स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो 120Hz या 144Hz वाला मॉडल ही लें।

ब्राइटनेस: कम से कम 600-1000 Nits की पीक ब्राइटनेस देखें ताकि दिन में भी पिक्चर साफ दिखे।

कनेक्टिविटी: सुनिश्चित करें कि इसमें कम से कम 3-4 HDMI 2.1 पोर्ट हों।

साउंड: बड़ी स्क्रीन के लिए कम से कम 40W-60W का साउंड आउटपुट या इन-बिल्ट सबवूफर होना चाहिए।

4. क्या 85 इंच का टीवी लेना फायदेमंद है? हाँ, यह बिल्कुल फायदेमंद है यदि:

आप अपने घर में एक होम थिएटर बनाना चाहते हैं।

आप मूवी देखने और गेमिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं।

आपके पास एक बड़ा लिविंग रूम है।

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