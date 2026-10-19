8000mAh बैटरी, दमदार प्रोसेसर वाले OPPO Pad Mini की लॉन्च से पहले कीमत लीक; 22 अक्टूबर भारत में देगा दस्तक
OPPO Pad Mini की भारत में कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गई है। टिप्स्टर के मुताबिक, कंपनी भारत में इसे ₹79,999 की कीमत पर लॉन्च करने पर विचार कर रही है। भारतीय वेरिएंट में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल सकता है।
OPPO जल्द ही एक टैब पेश करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का OPPO Pad Mini Matte Display Edition भारत में 22 अक्टूबर 2026 को लॉन्च होगा। इसे OPPO Find X10 सीरीज के साथ पेश किया जाएगा। इस टैबलेट की खास बात इसका कॉम्पैक्ट साइज, मैट डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर बताया जा रहा है। कंपनी ने इसके कुछ फीचर्स की जानकारी भी दी है, जिनमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 8000mAh की बैटरी शामिल हैं।
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OPPO Pad Mini को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इस टैबलेट की कीमत को लेकर पॉपुलर टिप्स्टर देबन रॉय के मुताबिक कंपनी भारत में इसकी कीमत 79,999 रुपए रखने पर विचार कर रही है। टिप्स्टर के मुताबिक, इस कीमत के अलावा ग्राहकों को 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। हालांकि, OPPO ने अभी तक टैबलेट की आधिकारिक कीमत और डिस्काउंट की पुष्टि नहीं की है। लीक के मुताबिक, OPPO Pad Mini का भारतीय बाजार में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च हो सकता है।
OPPO Pad Mini के फीचर्स (लीक)
OPPO Pad Mini में 8.8 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की जानकारी सामने आई है। यह स्क्रीन 2.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा, डिस्प्ले में AR कोटिंग होने का भी दावा किया गया है। OLED स्क्रीन में रंग और कॉन्ट्रास्ट बेहतर दिख सकते हैं। 144Hz रिफ्रेश रेट का फायदा स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान मिल सकता है। टैबलेट में पतले बेजल भी दिए जा सकते हैं।
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परफॉर्मेंस के लिए OPPO Pad Mini में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलने की जानकारी दी गई है। OPPO Pad Mini में 8000mAh की बैटरी मिलने का दावा है। बड़ी बैटरी होने से ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखने, पढ़ाई और दूसरे कामों के दौरान बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है। चार्जिंग के लिए इसमें 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी सामने आई है। कैमरे की बात करें तो OPPO Pad Mini में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, टैबलेट में USB 3.2 पोर्ट मिलने की जानकारी भी सामने आई है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।