बार-बार नहीं आता ऐसा मौका, 7Kg Fully Automatic Washing Machine पर Amazon दे रहा भारी डिस्काउंट!
Amazon पर 7Kg Fully Automatic Top Load Washing Machine भारी डिस्काउंट और शानदार बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। कम बिजली और पानी की खपत में कपड़ों की बेहतर सफाई देने वाली वाशिंग मशीन मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है।
Amazon Deals में इस समय 7Kg Fully Automatic Top Load Washing Machines के कई बेहतरीन ब्रांडेड मॉडल्स पर तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। LG, Samsung, Whirlpool और Godrej जैसी दिग्गज कंपनियों की टॉप-रेटेड वाशिंग मशीनों पर शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं।
स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन वॉश क्वालिटी
ये 7Kg क्षमता वाली वाशिंग मशीनों के विकल्प 4 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इनमें स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिस्प्ले, सॉफ्ट-क्लोज लिड और क्विक वॉश जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाकर कपड़ों की नई जैसी चमक बनाए रखते हैं।
ऊर्जा की बचत और टिकाऊ परफॉर्मेंस
इन सभी प्रमुख ब्रांड्स के मॉडल्स 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आते हैं, जो बिजली और पानी दोनों की कम खपत करते हैं। इनकी जंग-रोधी (Anti-Rust) बॉडी और पावरफुल मोटर सालों-साल बिना किसी खराबी के चलती हैं।
तगड़ा बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI
Amazon Offer में इन वाशिंग मशीनों पर भारी प्राइस ड्रॉप के अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराने मॉडल पर एक्सचेंज बोनस और आसान नो-कॉस्ट EMI के साथ खरीदारी करने का मौका मिल रहा है।
1. Bosch 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine,PowerWave Wash,Inbuilt Dual Lint Filter, Stainless Steel VarioDrum with 5 fin Pulsator, Water Save, Flex Drain, Dark Grey (WOE70AH0IN)
अगर आप अपने मध्यम आकार के परिवार (3-4 सदस्य) के लिए एक टिकाऊ, पावरफुल और कम बिजली-पानी की खपत करने वाली वाशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, तो Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (WOE70AH0IN) एक बेहतरीन विकल्प है। Bosch की यह वाशिंग मशीन अपने PowerWave Wash System और VarioDrum तकनीक के साथ कपड़ों की बिना किसी नुकसान के गहरी सफाई करती है। Amazon पर यह मशीन आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर सफाई टेक्नोलॉजी
इनबिल्ट डुअल लिंट फ़िल्टर
5-Star ऊर्जा बचत
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड थोड़ी कम
इनबिल्ट हीटर शामिल नहीं
2. LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)
3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवार के लिए LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Washing Machine एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है। यह फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन Smart Inverter Technology के साथ आती है, जो बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। इसका Middle Black कलर और डिजिटल LED डिस्प्ले इसे एक आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट इन्वर्टर मोटर
TurboDrum तकनीक
लंबी वारंटी
एक टच में दाग साफ करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट हीटर उपलब्ध नहीं
ड्रम पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का नहीं
3. IFB 7 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL701MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
अगर आप भारतीय पानी की समस्याओं (जैसे खारा पानी या हार्ड वाटर) और नाजुक कपड़ों की धुलाई के लिए एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीन चाहते हैं, तो IFB 7 Kg 5 Star AI Powered Top Load Washing Machine (TL701MG1) आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह मशीन AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), ActivMix और Aqua Energie फीचर्स के साथ आती है, जो कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से ऑटोमैटिक वॉश साइकिल चुनती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI इंटेलिजेंस
हार्ड वाटर ट्रीटमेंट
ActivMix तकनीक
इंडस्ट्री-लीडिंग वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
720 RPM स्पिन स्पीड
AI बेस्ड साइकिल का समय समझना शुरुआत में थोड़ा कठिन
4. Whirlpool 7 kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (WHITEMAGIC ELITE 7.0, Grey, Hard Water Wash)
अगर आप बेहद किफायती बजट में एक भरोसेमंद फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो Whirlpool 7 kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (WHITEMAGIC ELITE 7.0) एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। ₹15,500 की आकर्षक कीमत पर आने वाली यह वाशिंग मशीन खासतौर पर Hard Water Wash (खारे पानी की धुलाई) और Power Scrub Technology के साथ डिज़ाइन की गई है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी डील साबित होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
12 वॉश प्रोग्राम
Smart Sensors
Power Scrub Technology
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट हीटर नहीं
कंट्रोल पैनल साधारण और बेसिक
1. 7 Kg की वाशिंग मशीन कितने लोगों के परिवार के लिए सही रहती है?
7 Kg क्षमता वाली वाशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। इसमें आप एक बार में लगभग 12 से 15 कपड़े (जैसे शर्ट, टी-शर्ट, जींस और बेडशीट) आसानी से धो सकते हैं।
2. क्या इसमें बेडशीट और भारी कपड़े जैसे कंबल या पर्दे धोए जा सकते हैं?
हाँ, आप इसमें सिंगल या डबल बेड की साधारण बेडशीट, पर्दे और हल्के कंबल आसानी से धो सकते हैं। हालाँकि, बहुत भारी सर्दियों की रजाई या बहुत मोटे कंबल धोने से बचें, क्योंकि इससे मशीन के ड्रम और मोटर पर ज्यादा लोड पड़ सकता है।
3. सेमी-ऑटोमैटिक की तुलना में फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वाशिंग मशीन का क्या फायदा है?
फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन में आपको कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए दूसरे टब में नहीं डालना पड़ता। कपड़े धोने, खंगालने और सुखाने का पूरा काम एक ही ड्रम में अपने आप (एक क्लिक पर) हो जाता है, जिससे आपके समय और मेहनत दोनों की भारी बचत होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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