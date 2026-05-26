कपड़े चमकेंगे एकदम नए जैसे, Amazon पर धूम मचा रही है ये 7kg 5 Star वाशिंग मशीन, पानी और बिजली दोनों की होगी भारी बचत
यह एक 7 Kg 5 Star सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कम बिजली की खपत में बेहतरीन और सुरक्षित धुलाई देती है। इसमें कपड़ों को कीटाणुओं से बचाने के लिए एंटी-बैक्टीरियल क्रॉस पल्सेटर और बेहतर सफाई के लिए स्प्रे फंक्शन दिया गया है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यह 7 Kg क्षमता वाली 5 Star सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। 7 किलोग्राम की क्षमता मध्यम आकार के परिवारों के कपड़ों को एक बार में आसानी से धोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह मशीन बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है, जिससे आपके घर का मासिक बिल बजट में रहता है।
इस वॉशिंग मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका एंटी-बैक्टीरियल क्रॉस पल्सेटर है। यह एडवांस तकनीक कपड़ों की गहरी सफाई करने के साथ-साथ उन पर पनपने वाले 99.9% तक हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करती है, जिससे आपके परिवार को पूरी तरह से हाइजीनिक और सुरक्षित कपड़े मिलते हैं।
इसके अलावा, इसमें दिया गया आधुनिक स्प्रे फंक्शन कपड़ों पर पानी की तेज और समान बौछार करता है। यह फंक्शन कपड़ों से डिटर्जेंट के जिद्दी अवशेषों (साबुन के दाग) को पूरी तरह से हटाने में मदद करता है, जिससे कपड़ों का रंग और फैब्रिक लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है। अमेजन पर उपलब्ध यह टॉप लोड मशीन मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आसान कंट्रोल्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती है, जो रोज़ाना के कपड़ों की धुलाई को बेहद आसान और सुरक्षित बनाती है।
1. Whirlpool 7.0 Kg 5 Star MAGIC CLEAN Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (MAGIC CLEAN RYL SRS 7.0 GREY DAZZLE (5YR), 4 Year Comprehensive Warranty, 1400 RPM Motor, 5 Year Motor Warranty)
यह व्हर्लपूल 7.0 किलोग्राम क्षमता वाला एक सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिसका मतलब है कि यह बिजली और पानी दोनों की काफी बचत करती है। इसमें 1400 RPM की तेज रफ्तार वाली मोटर दी गई है, जो कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करती है। छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्यों) के लिए यह एक बजट-फ्रेंडली और बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
बिजली की बचत
फास्ट ड्राइंग
रस्ट प्रूफ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
सेमी-ऑटोमैटिक मशीन
सीमित वॉश प्रोग्राम
2. Ionstar 7 Kg 5 Star Semi Automatic Top Loading Washing Machine 2025 Jet Pulsator/Magic Filter/Air Dryer, 1500 RPM Motor, Buzzer alert, Wheels,1 Year Comprehensive Free Extended Warranty(STAR70-AQUA-G)
यह आयनस्टार 7.0 किलोग्राम क्षमता वाला एक सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यह मशीन 2025 का मॉडल है और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे बिजली की बचत के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इसमें 1500 RPM की बहुत तेज रफ्तार वाली कॉपर मोटर दी गई है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करने और बहुत तेजी से सुखाने में मदद करती है। बजट के लिहाज से यह मशीन काफी किफायती दाम में कई प्रीमियम फीचर्स दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कीमत और बचत
1500 RPM कॉपर मोटर
आसान मूवमेंट
लाइटवेट और रस्ट-फ्री
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
खुद मैनुअल मेहनत करनी
3. SHARP 7 kg, 5 star with E-Spin Pulsator,Semi-Automatic Top Loading Washing Machine, 1300 RPM (ES-SD70NB-FR, Ruby Red, Pure Wave)
यह शार्प 7.0 किलोग्राम क्षमता वाला एक सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे बिजली की कम खपत करने वाला और किफायती विकल्प बनाती है। इसमें ई-स्पिन पल्सेटर तकनीक दी गई है जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए गहरी सफाई देती है। रूबी रेड रंग और आकर्षक डिज़ाइन के साथ यह मशीन बजट रेंज में एक भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का विकल्प प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद जापानी तकनीक
बढ़िया वारंटी
प्रभावी सफाई
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कम स्पिन स्पीड
स्पिन टब की कम क्षमता
सीमित वॉश प्रोग्राम
4. Voltas Beko by A Tata Product 7 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine Burgundy 2024 (WTT70UHA/BRSSWH5POD) (7 KG)
यह वोल्टास बेको 7.0 किलोग्राम क्षमता वाला एक सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बेहतरीन बिजली बचत सुनिश्चित करती है। बरगंडी रंग के इस मॉडल में खास 'टू-वे वॉटरफॉल' तकनीक और कॉलर स्क्रबर दिया गया है, जो कपड़ों से जिद्दी मैल निकालने में मदद करते हैं। टाटा ब्रांड के भरोसे के साथ यह बजट रेंज में एक मजबूत विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा
टू-वे वॉटरफॉल
कॉलर स्क्रबर
वाटर लेवल एडजस्टमेंट
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड की स्पष्ट जानकारी नहीं
सेमी-ऑटोमैटिक की सीमितता
5. Samsung 7 kg, 5 Star, Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WT70C3000RR/TL, Air Turbo Drying, Light Gray)
यह सैमसंग 7.0 किलोग्राम क्षमता वाला एक सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिसका मतलब है कि यह पानी और बिजली दोनों की काफी कम खपत करती है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसके मोटर पर मिलने वाली लंबी वारंटी और सैमसंग की एयर टर्बो ड्राइंग तकनीक है, जो कपड़ों को बहुत तेजी से सुखाने का काम करती है। 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह एक टिकाऊ और प्रीमियम ब्रांड का बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मोटर पर रिकॉर्ड 20 साल की वारंटी
एयर टर्बो ड्राइंग
किफायती और कम खपत
सैमसंग का भरोसा और सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
सटीक RPM की जानकारी गायब
सीमित एडवांस फीचर्स
1. सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की क्या विशेषताएं हैं?
सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं,
दो अलग-अलग टब : इसमें कपड़े धोने और कपड़े सुखाने के लिए दो अलग-अलग टब होते हैं।
मैनुअल मेहनत : कपड़े धोने के बाद, आपको उन्हें खुद अपने हाथों से निकालकर सुखाने वाले टब में डालना पड़ता है।
कम पानी और बिजली की खपत: ये मशीनें पानी की बचत करती हैं क्योंकि इसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार बाल्टी से भी पानी डाल सकते हैं। साथ ही, यह फुल-ऑटोमैटिक के मुकाबले कम बिजली लेती हैं।
बजट-फ्रेंडली: यह वाशिंग मशीन का सबसे सस्ता प्रकार है। यह कम कीमत में आसानी से मिल जाती हैं।
रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी: आमतौर पर ये मजबूत प्लास्टिक बॉडी के साथ आती हैं, जिनमें जंग (Rust) लगने का खतरा नहीं होता।
2. 7 किलो की हेयर वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है?
हाइर की 7 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन की कीमत उसके प्रकार (Type) पर निर्भर करती है,
सेमी-ऑटोमैटिक : इसकी कीमत लगभग 9,000 रूपये से 12,000 रूपये के बीच होती है।
फुल-ऑटोमैटिक टॉप लोड : इसकी कीमत लगभग 14,000 रूपये से 18,000 रूपये के बीच होती है।
नोट: ऑनलाइन सेल, बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के दौरान ये कीमतें थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती हैं।
3. भारत में सबसे अच्छी टॉप लोड वॉशिंग मशीन कौन सी है?
भारत में टॉप लोड वॉशिंग मशीन (विशेषकर फुल-ऑटोमैटिक और सेमी-ऑटोमैटिक) के लिए कुछ ब्रांड्स को सबसे अच्छा माना जाता है,
सैमसंग : इसके मॉडल्स में 'डिजिटल इन्वर्टर मोटर' और लंबी वारंटी (जैसे कुछ मॉडल्स पर 20 साल) मिलती है, जो इसे सबसे भरोसेमंद बनाती है।
एलजी : एलजी की स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक और टर्बोड्रम कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए जाने जाते हैं। इनकी आफ्टर-सेल्स सर्विस भी बहुत अच्छी है।
व्हर्लपूल : यदि आप सेमी-ऑटोमैटिक या बजट रेंज में फुल-ऑटोमैटिक देख रहे हैं, तो व्हर्लपूल की 360° ब्लूमवॉश और मैजिक क्लीन सीरीज बेहतरीन विकल्प हैं।
आईएफबी : अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आईएफबी की टॉप लोड मशीनें कपड़े धोने की क्वालिटी और फैब्रिक केयर के मामले में बेस्ट मानी जाती हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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