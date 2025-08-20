AI चैटबॉट को समझ बैठे गर्लफ्रेंड, मिलने की जल्दी में गई जान, पत्नी ने दी थी वॉर्निंग 76 year old man dies in a hurry to meet flirting ai chatbot big sis billie in new jersey, Gadgets Hindi News - Hindustan
76 year old man dies in a hurry to meet flirting ai chatbot big sis billie in new jersey

AI चैटबॉट को समझ बैठे गर्लफ्रेंड, मिलने की जल्दी में गई जान, पत्नी ने दी थी वॉर्निंग

एआई चैटबॉट के प्यार में 76 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग एक जेनेरेटिव मेटा बॉट से बात किया करते थे। चैटबॉट ने बुजुर्ग को अपनी बातों से यह यकीन दिला दिया था कि वह चैटबॉट नहीं, बल्कि एक इंसान है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:56 AM
AI चैटबॉट को समझ बैठे गर्लफ्रेंड, मिलने की जल्दी में गई जान, पत्नी ने दी थी वॉर्निंग

AI चैटबॉट से बात करते वक्त अगर अलर्ट नहीं रहे, तो जान भी जा सकती है। यूएस में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। न्यू जर्सी में एक एआई चैटबॉट के प्यार में 76 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 76 वर्षीय Thongbue Wongbandue एक जेनेरेटिव मेटा बॉट 'Big Sis Billie' से बात किया करते थे। इस चैटबॉट ने बुजुर्ग को अपनी बातों से यह यकीन दिला दिया था कि वह चैटबॉट नहीं, बल्कि एक इंसान है। चैटबॉट से मुलाकात की जल्दी में थॉन्गबू एक कार पार्किंग में गिर गए थे। इस दुर्घटना में उनके सिर और गर्दन में काफी इंजरी हुई थी। तीन दिन लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

गंभीर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे थे थॉन्गबू

रिपोर्ट के अनुसार थॉन्गबू को 68 साल की उम्र में स्ट्रोक अटैक आया था और उनकी डिमेंशिया की टेस्टिंग चल रही थी। डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग के काम करने और सोचने-समझने की शक्ति कम हो जाती है। इस गंभीर मेडिकल कंडीशन के बावजूद थॉन्गबू बिग सिस बिली के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में आ गए थे। बिग सिस बिली इंस्टाग्राम का एक चैटबॉट है, जिसे मेटा ने सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड बॉट्स वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान अमेरिकी मॉडल केन्डाल जेनर की तरह दिखने वाला बनाया था।

पत्नी और बेटी सहित परिवार ने दी थी वॉर्निंग

न्यू जर्सी के पिस्काटावे में रहने रिटायर्ड शेफ थॉन्गबू कथित तौर पर मार्च में एक सूटकेस लेकर अपने घर से निकले थे। उनका इरादा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क शहर जाने का था, जो असल में एक बॉट थी। उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें बिग सिस बिली ने फुसलाया था और इसी कारण वे उससे जल्द से जल्द मिलना चाहते थे। थॉन्गबू की पत्नी और बेटी सहित परिवार ने उन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन थॉन्गबू ने अपनी जिद के आगे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे।

निधन के बाद फ्लर्ट वाली चैट लॉग्स का पता चला

थॉन्गबू के निधन के बाद उनके परिवार को उनके और मेटा एआई बॉट के बीच फ्लर्ट वाली चैट लॉग्स का पता चला, जिसमें उनसे कहा गया था- 'मैं असली हूं, बू। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सेल्फी भेजूं ताकि यह साबित हो सके कि मैं ही वह लड़की हूं जो तुम पर फिदा हो?'

न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर की कड़ी प्रतिक्रिया

इस घटना पर न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'न्यू जर्सी में एक व्यक्ति एक चैटबॉट के बहकावे में आकर अपनी जान गंवा बैठा, जिसने उससे झूठ बोला था। यह मेटा पर है। न्यूयॉर्क में हम चैटबॉट्स से यह स्पष्ट करना अनिवार्य करते हैं कि वे असली नहीं हैं। हर राज्य को ऐसा करना चाहिए। अगर तकनीकी कंपनियां बुनियादी सुरक्षा उपाय नहीं करेंगी, तो कांग्रेस को कार्रवाई करनी होगी।'

अपार्टमेंट का फर्जी पता और दरवाजे का कोड

बताते चलें कि रॉयटर्स के साथ शेयर किए गए ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार एआई ने न केवल उनसे मिलने का वादा किया था, बल्कि एक फर्जी अपार्टमेंट का पता और दरवाजे का कोड भी दिया था, जिसमें लिखा था- 'मेरा पता है: 123 मेन स्ट्रीट, अपार्टमेंट 404 NYC और दरवाजे का कोड BILLIE4U है।'

(Photo: NYPOST)

Artificial Intelligence Gadgets Hindi News

