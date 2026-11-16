तड़का लगाते वक्त अब नहीं आएगी खांसी! Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाली 75 cm किचन चिमनी देखें
अमेजन पर मिलने वाली 75 सेमी की ये बेस्ट किचन चिमनी किचन से धुआं और चिपचिपाहट तुरंत खींच लेती हैं। ऑटो-क्लीन और पावरफुल सक्शन फीचर्स के साथ ये खाना बनाते समय खांसी और धुएं से पूरी राहत देती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रसोई के धुएं से पाना है छुटकारा? जानिए क्या है खास
क्या आपके घर में भी तड़का लगते ही पूरा किचन धुएं से भर जाता है और खांसी आने लगती है? अगर हाँ, तो यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हर भारतीय घर की है। इस परेशानी से हमेशा के लिए राहत पाने के लिए 75 cm किचन चिमनी एक बेहतरीन समाधान साबित हो रही है। आजकल अमेजन पर इन चिमनियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
क्यों जरूरी है 75 cm किचन चिमनी?
पारंपरिक चिमनियों के मुकाबले 75 सेमी साइज की चिमनियां 3 से 4 बर्नर वाले बड़े चूल्हों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। यह कुकिंग के दौरान निकलने वाले सारे तेल, ग्रीस और धुएं को बेहद आसानी से खींच लेती हैं, जिससे आपके किचन की दीवारें और टाइल्स चिपचिपी नहीं होतीं।
ऑटो-क्लीन और स्मार्ट फीचर्स की ताकत
अमेज़न पर मिलने वाले इन लेटेस्ट मॉडल्स में ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और मोशन सेंसर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपको बार-बार फिल्टर साफ करने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है और आप सिर्फ हाथ के एक इशारे से चिमनी को कंट्रोल कर सकते हैं। पावरफुल सक्शन क्षमता के कारण अब खाना बनाते समय आंखों में जलन या दम घुटने की समस्या बिल्कुल नहीं होती। अगर आप अपने किचन को स्मोक-फ्री और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर इन डील्स को जरूर देखना चाहिए।
1. Crompton Intelli Sense 1470m3/hr 75cm Box Kitchen Chimney| Filterless Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+ Motion Sensor Control| 10 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
भारतीय रसोई में रोजमर्रा की हेवी कुकिंग और तड़के के धुएं से निपटने के लिए क्रॉम्पटन की यह 75 सेमी टी-शेप चिमनी एक शानदार विकल्प है। इसमें 1470 m³/hr की दमदार सक्शन पावर मिलती है, जो किचन से तेल और धुएं को तुरंत बाहर निकाल देती है। फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन फीचर की वजह से इसे साफ रखना बेहद आसान है। आधुनिक टच और मोशन सेंसर कंट्रोल इसे इस्तेमाल करने में और भी सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1470 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता
फिल्टरलेस डिजाइन और हीट ऑटो-क्लीन के साथ इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर ट्रे
बिना हाथ लगाए चलाने के लिए स्मार्ट मोशन सेंसर और डिजिटल डिस्प्ले
मोटर पर 10 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
2. Elica 75cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney | 15 Years Motor and 5 Years Comprehensive Warranty | FLAT FL 750 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | 9 Speed Touch Control + Motion Sensor
अगर आप कम बिजली खर्च करने वाली और बेहद शांत चिमनी की तलाश में हैं, तो Elica का यह BLDC मोटर वाला मॉडल बेस्ट है। 1500 m³/hr की हाई सक्शन पावर और 9 स्पीड कंट्रोल के साथ यह चिमनी हर तरह की कुकिंग को संभाल सकती है। इसका ब्लैक फिनिश और RPM डिस्प्ले आपके मॉड्यूलर किचन को एक प्रीमियम लुक देता है। सबसे खास बात यह है कि यह डक्टेड और डक्टलेस दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर
9 अलग-अलग स्पीड लेवल और स्मार्ट मोशन सेंसर कंट्रोल
मोटर पर 15 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 5 साल की शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 LED लैंप
कीमत थोड़ी अधिक
3. Faber Hood Venice 75 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 75
अपने किचन को क्लासी और मॉडर्न लुक देने के लिए Faber की यह कर्व्ड ग्लास (Curved Glass) चिमनी एक शानदार चॉइस है। ₹12,640 की आकर्षक कीमत में आने वाली यह चिमनी फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन फीचर से लैस है। इसमें टच, जेस्चर और मोशन सेंसर तीनों कंट्रोल मिलते हैं, जिससे इसे ऑपरेट करना बेहद आसान हो जाता है। 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हे के लिए इसका 75 सेमी साइज बिल्कुल फिट बैठता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में एक भरोसेमंद ब्रांड की 75 सेमी फिल्टरलेस चिमनी
4.6 स्टार की बेहतरीन यूज़र रेटिंगडक्टेड और डक्टलेस दोनों तरह के इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त
आकर्षक ब्लैक कर्व्ड ग्लास डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
शोर का स्तर 59 dB
बहुत ज्यादा हेवी फ्राइंग के लिए थोड़ी कम
4. Hindware Smart Appliances Regina 75 cm Chimney| 1300 CMH | Filterless | Auto Clean | Maxx Silence | Touch Control, Motion Sensors | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product | Wall Mounted (Black)
Hindware Regina 75 cm चिमनी खासतौर पर भारतीय रसोई में होने वाली डीप फ्राइंग और ग्रिलिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसका टेपर्ड बॉडी (Taper Body) डिजाइन और मेटैलिक ब्लोअर इसे बेहद टिकाऊ बनाता है। इसमें थर्मल ऑटो-क्लीन फीचर दिया गया है, जो एक टच में मोटर के अंदर जमे तेल को साफ कर देता है। मैक्स साइलेंस तकनीक के साथ यह चिमनी शांति से अपना काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत मेटैलिक ब्लोअर
थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
बजट फ्रेंडली कीमत
टच कंट्रोल के साथ मोशन सेंसर की सुविधा।
क्यों खोजें विकल्प
केवल डक्टेड इंस्टॉलेशन ही संभव
केवल 2 साल की वारंटी
5. Livpure Fenix Plus 75 cm | T-Shape Chimney | 1500 m³/hr Suction | Filterless | Touch & Gesture Control | Low Noise | 10 Years Motor + 2 Years Comprehensive Warranty | Black
अगर आपका बजट ₹10,000 के आसपास है और आप एक बड़ी 75 सेमी चिमनी चाहते हैं, तो Livpure Fenix Plus सबसे बेहतरीन डील है। 72% के भारी डिस्काउंट के साथ यह चिमनी 1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन पावर प्रदान करती है। इसमें फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन तकनीक और ऑयल कलेक्टर ट्रे दी गई है, जिससे सफाई की झंझट खत्म हो जाती है। टच और जेस्चर कंट्रोल इसे एक प्रीमियम अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती कीमत
फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और अलग से ऑयल कलेक्टर ट्रे
मोटर पर 10 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
साधारण AC मोटर है, BLDC मोटर नहीं
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
डिस्प्ले पर RPM या स्पीड इंडिकेटर जैसी एडवांस स्क्रीन नहीं
6. Glen 75 cm 1600 m³/hr BLDC Slant Kitchen Chimney |Intelligent Auto Clean |Wider Suction Area|(Hood Play 75,Touch & Gesture Control,Black) 1year comprehensive & 15 Year on motor (75)
अपने किचन को अल्ट्रा-मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए Glen की यह स्लैंट शेप (Slant Shape) चिमनी एक लाजवाब विकल्प है। 1600 m³/hr की एक्सट्रा पावरफुल सक्शन क्षमता के साथ यह 200 वर्ग फुट तक के बड़े किचन को भी मिनटों में धुआं-मुक्त कर देती है। इसमें इंटैलीक्लीन (Intelliclean) फीचर है, जो हर 15 घंटे के इस्तेमाल के बाद अपने आप चिमनी की सफाई शुरू कर देता है। एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर इसे बेहद खास बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेवी इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट
ऑटो-क्लीन साइकिल
एनर्जी-सेविंग
खाना बनाते समय सिर टकराने का डर नहीं
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग
शोर का स्तर 58 dB तक
केवल 1 साल की ही कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
7. KENT Enso T5 60 cm T-Shape Design Kitchen Chimney | Powerful Suction 1400 m³/hr |Gesture&Touch Control | LED Light | I-Smart Auto Clean |4mm Toughened Glass |7 Yrs Motor + 2 Yrs Comprehensive Warranty
छोटे और मीडियम साइज के किचन के लिए KENT Enso T5 एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। इसका 4mm टफन्ड ग्लास कंट्रोल पैनल और टी-शेप डिजाइन रसोई को बेहद आकर्षक बनाता है। 1400 m³/hr की सक्शन पावर के साथ यह नियमित कुकिंग के धुएं और गंध को मिनटों में साफ कर देती है। इसमें आई-स्मार्ट ऑटो क्लीन और जेस्चर कंट्रोल जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4mm टफन्ड ग्लास कंट्रोल पैनल
टच से कंट्रोल करने की सुविधा
आई-स्मार्ट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी
1400 m³/hr की अच्छी सक्शन पावर
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मोटर की सुविधा नहीं
यूज़र रिव्यूज़ कम
1. 75 cm किचन चिमनी किस तरह के चूल्हे के लिए सबसे सही रहती है?
75 सेमी साइज की किचन चिमनी 3 से 4 बर्नर वाले मीडियम और बड़े गैस चूल्हों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। यह पूरे कुकिंग एरिया को कवर करती है, जिससे तड़का या तलने के दौरान धुआं बाहर नहीं फैलता।
2. भारतीय रसोई के लिए किचन चिमनी की सक्शन पावर कितनी होनी चाहिए?
भारतीय घरों में रोजाना मसालों का तड़का और डीप फ्राइंग होती है, इसलिए कम से कम 1200 m³/hr से 1600 m³/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी चुनना सबसे बेहतर रहता है।
3. फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन चिमनी के क्या फायदे हैं?
फिल्टरलेस चिमनी में जाली साफ करने का झंझट नहीं होता। इसके हीट ऑटो-क्लीन फीचर का बटन दबाते ही अंदर जमा तेल पिघलकर नीचे लगी ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप आसानी से साफ कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।