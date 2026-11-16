तड़का लगाते वक्त अब नहीं आएगी खांसी! Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाली 75 cm किचन चिमनी देखें

अमेजन पर मिलने वाली 75 सेमी की ये बेस्ट किचन चिमनी किचन से धुआं और चिपचिपाहट तुरंत खींच लेती हैं। ऑटो-क्लीन और पावरफुल सक्शन फीचर्स के साथ ये खाना बनाते समय खांसी और धुएं से पूरी राहत देती हैं।

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रसोई के धुएं से पाना है छुटकारा? जानिए क्या है खास क्या आपके घर में भी तड़का लगते ही पूरा किचन धुएं से भर जाता है और खांसी आने लगती है? अगर हाँ, तो यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हर भारतीय घर की है। इस परेशानी से हमेशा के लिए राहत पाने के लिए 75 cm किचन चिमनी एक बेहतरीन समाधान साबित हो रही है। आजकल अमेजन पर इन चिमनियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

kitchen chimney

क्यों जरूरी है 75 cm किचन चिमनी? पारंपरिक चिमनियों के मुकाबले 75 सेमी साइज की चिमनियां 3 से 4 बर्नर वाले बड़े चूल्हों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। यह कुकिंग के दौरान निकलने वाले सारे तेल, ग्रीस और धुएं को बेहद आसानी से खींच लेती हैं, जिससे आपके किचन की दीवारें और टाइल्स चिपचिपी नहीं होतीं।

ऑटो-क्लीन और स्मार्ट फीचर्स की ताकत अमेज़न पर मिलने वाले इन लेटेस्ट मॉडल्स में ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और मोशन सेंसर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपको बार-बार फिल्टर साफ करने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है और आप सिर्फ हाथ के एक इशारे से चिमनी को कंट्रोल कर सकते हैं। पावरफुल सक्शन क्षमता के कारण अब खाना बनाते समय आंखों में जलन या दम घुटने की समस्या बिल्कुल नहीं होती। अगर आप अपने किचन को स्मोक-फ्री और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर इन डील्स को जरूर देखना चाहिए।

भारतीय रसोई में रोजमर्रा की हेवी कुकिंग और तड़के के धुएं से निपटने के लिए क्रॉम्पटन की यह 75 सेमी टी-शेप चिमनी एक शानदार विकल्प है। इसमें 1470 m³/hr की दमदार सक्शन पावर मिलती है, जो किचन से तेल और धुएं को तुरंत बाहर निकाल देती है। फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन फीचर की वजह से इसे साफ रखना बेहद आसान है। आधुनिक टच और मोशन सेंसर कंट्रोल इसे इस्तेमाल करने में और भी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications वारंटी मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल शोर का स्तर अधिकतम 55 dB कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल + मोशन सेंसर (3 स्पीड लेवल) मोटर टाइप AC मोटर (215 kWh वार्षिक ऊर्जा खपत) क्यों खरीदें 1470 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता फिल्टरलेस डिजाइन और हीट ऑटो-क्लीन के साथ इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर ट्रे बिना हाथ लगाए चलाने के लिए स्मार्ट मोशन सेंसर और डिजिटल डिस्प्ले मोटर पर 10 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

अगर आप कम बिजली खर्च करने वाली और बेहद शांत चिमनी की तलाश में हैं, तो Elica का यह BLDC मोटर वाला मॉडल बेस्ट है। 1500 m³/hr की हाई सक्शन पावर और 9 स्पीड कंट्रोल के साथ यह चिमनी हर तरह की कुकिंग को संभाल सकती है। इसका ब्लैक फिनिश और RPM डिस्प्ले आपके मॉड्यूलर किचन को एक प्रीमियम लुक देता है। सबसे खास बात यह है कि यह डक्टेड और डक्टलेस दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकती है।

Specifications कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल (RPM डिस्प्ले) + मोशन सेंसर शोर का स्तर 48 dB (लो नॉइज़) वारंटी मोटर पर 15 साल और प्रोडक्ट पर 5 साल मोटर टाइप BLDC मोटर क्यों खरीदें एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर 9 अलग-अलग स्पीड लेवल और स्मार्ट मोशन सेंसर कंट्रोल मोटर पर 15 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 5 साल की शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 1 LED लैंप कीमत थोड़ी अधिक

अपने किचन को क्लासी और मॉडर्न लुक देने के लिए Faber की यह कर्व्ड ग्लास (Curved Glass) चिमनी एक शानदार चॉइस है। ₹12,640 की आकर्षक कीमत में आने वाली यह चिमनी फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन फीचर से लैस है। इसमें टच, जेस्चर और मोशन सेंसर तीनों कंट्रोल मिलते हैं, जिससे इसे ऑपरेट करना बेहद आसान हो जाता है। 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हे के लिए इसका 75 सेमी साइज बिल्कुल फिट बैठता है।

Specifications कंट्रोल टाइप टच, जेस्चर और मोशन सेंसर (3 स्पीड) मोटर टाइप AC मोटर सक्शन पावर 1200 m³/hr शोर का स्तर 59 dB क्यों खरीदें कम कीमत में एक भरोसेमंद ब्रांड की 75 सेमी फिल्टरलेस चिमनी 4.6 स्टार की बेहतरीन यूज़र रेटिंगडक्टेड और डक्टलेस दोनों तरह के इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त आकर्षक ब्लैक कर्व्ड ग्लास डिजाइन क्यों खोजें विकल्प शोर का स्तर 59 dB बहुत ज्यादा हेवी फ्राइंग के लिए थोड़ी कम

Hindware Regina 75 cm चिमनी खासतौर पर भारतीय रसोई में होने वाली डीप फ्राइंग और ग्रिलिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसका टेपर्ड बॉडी (Taper Body) डिजाइन और मेटैलिक ब्लोअर इसे बेहद टिकाऊ बनाता है। इसमें थर्मल ऑटो-क्लीन फीचर दिया गया है, जो एक टच में मोटर के अंदर जमे तेल को साफ कर देता है। मैक्स साइलेंस तकनीक के साथ यह चिमनी शांति से अपना काम करती है।

Specifications साइज और शेप 75 सेमी, टेपर बॉडी वॉल माउंटेड सक्शन पावर 1300 m³/hr मोटर टाइप AC मोटर (मेटैलिक ब्लोअर के साथ) कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल + मोशन सेंसर क्यों खरीदें मजबूत मेटैलिक ब्लोअर थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी बजट फ्रेंडली कीमत टच कंट्रोल के साथ मोशन सेंसर की सुविधा। क्यों खोजें विकल्प केवल डक्टेड इंस्टॉलेशन ही संभव केवल 2 साल की वारंटी

अगर आपका बजट ₹10,000 के आसपास है और आप एक बड़ी 75 सेमी चिमनी चाहते हैं, तो Livpure Fenix Plus सबसे बेहतरीन डील है। 72% के भारी डिस्काउंट के साथ यह चिमनी 1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन पावर प्रदान करती है। इसमें फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन तकनीक और ऑयल कलेक्टर ट्रे दी गई है, जिससे सफाई की झंझट खत्म हो जाती है। टच और जेस्चर कंट्रोल इसे एक प्रीमियम अनुभव देते हैं।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस (ऑटो-क्लीन + ऑयल कलेक्टर ट्रे) वारंटी मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल कंट्रोल टाइप टच और जेस्चर कंट्रोल मोटर टाइप हाई-परफॉर्मेंस मोटर क्यों खरीदें बेहद किफायती कीमत फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और अलग से ऑयल कलेक्टर ट्रे मोटर पर 10 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प साधारण AC मोटर है, BLDC मोटर नहीं इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से डिस्प्ले पर RPM या स्पीड इंडिकेटर जैसी एडवांस स्क्रीन नहीं

अपने किचन को अल्ट्रा-मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए Glen की यह स्लैंट शेप (Slant Shape) चिमनी एक लाजवाब विकल्प है। 1600 m³/hr की एक्सट्रा पावरफुल सक्शन क्षमता के साथ यह 200 वर्ग फुट तक के बड़े किचन को भी मिनटों में धुआं-मुक्त कर देती है। इसमें इंटैलीक्लीन (Intelliclean) फीचर है, जो हर 15 घंटे के इस्तेमाल के बाद अपने आप चिमनी की सफाई शुरू कर देता है। एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर इसे बेहद खास बनाती है।

Specifications कंट्रोल टाइप टच सेंसर (डिजिटल डिस्प्ले) + मोशन सेंसर मोटर टाइप 180W BLDC मोटर वारंटी मोटर पर 15 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल शोर का स्तर अधिकतम 58 dB सक्शन पावर 1600 m³/hr क्यों खरीदें हेवी इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट ऑटो-क्लीन साइकिल एनर्जी-सेविंग खाना बनाते समय सिर टकराने का डर नहीं क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग शोर का स्तर 58 dB तक केवल 1 साल की ही कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

छोटे और मीडियम साइज के किचन के लिए KENT Enso T5 एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। इसका 4mm टफन्ड ग्लास कंट्रोल पैनल और टी-शेप डिजाइन रसोई को बेहद आकर्षक बनाता है। 1400 m³/hr की सक्शन पावर के साथ यह नियमित कुकिंग के धुएं और गंध को मिनटों में साफ कर देती है। इसमें आई-स्मार्ट ऑटो क्लीन और जेस्चर कंट्रोल जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications वारंटी मोटर पर 7 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल शोर का स्तर 58 dB से कम कंट्रोल टाइप जेस्चर और स्मार्ट टच कंट्रोल मोटर टाइप 242.5 W AC मोटर क्यों खरीदें 4mm टफन्ड ग्लास कंट्रोल पैनल टच से कंट्रोल करने की सुविधा आई-स्मार्ट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी 1400 m³/hr की अच्छी सक्शन पावर क्यों खोजें विकल्प BLDC मोटर की सुविधा नहीं यूज़र रिव्यूज़ कम

1. 75 cm किचन चिमनी किस तरह के चूल्हे के लिए सबसे सही रहती है? 75 सेमी साइज की किचन चिमनी 3 से 4 बर्नर वाले मीडियम और बड़े गैस चूल्हों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। यह पूरे कुकिंग एरिया को कवर करती है, जिससे तड़का या तलने के दौरान धुआं बाहर नहीं फैलता।

2. भारतीय रसोई के लिए किचन चिमनी की सक्शन पावर कितनी होनी चाहिए? भारतीय घरों में रोजाना मसालों का तड़का और डीप फ्राइंग होती है, इसलिए कम से कम 1200 m³/hr से 1600 m³/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी चुनना सबसे बेहतर रहता है।

3. फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन चिमनी के क्या फायदे हैं? फिल्टरलेस चिमनी में जाली साफ करने का झंझट नहीं होता। इसके हीट ऑटो-क्लीन फीचर का बटन दबाते ही अंदर जमा तेल पिघलकर नीचे लगी ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप आसानी से साफ कर सकते हैं।

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