1 लाख से ज्यादा के डिस्काउंट पर बिक रहा 75 इंच स्मार्ट टीवी, फटाफट लूट लें मौका
75 inch TV On Amazon Sale: 75 इंच टीवी बड़े स्क्रीन साइज और शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ घर में सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देता है। 4K रिजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स के चलते फिल्में, खेल और वेब सीरीज का मजा लिया जा सकता है। इनके कई ऑप्शन्स अमेजन पर उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
75 inch TV On Amazon Sale: 75 इंच टीवी बड़े और इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आज के समय का सबसे पसंदीदा विकल्प बन चुका है। 75 इंच टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, 4K रिजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जिससे मूवीज, गेम्स और शो शानदार दिखते हैं। ड़ी स्क्रीन सिनेमा जैसे एक्सपीरियंस के साथ घर के लिविंग रूम को एक डिजिटल एंटरटेनमेंट हब बनाती है। वाई-फाई, स्ट्रीमिंग ऐप्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे और भी स्मार्ट बनाती है। अमेजन पर कई टॉप ब्रांड्स के 75 इंच टीवी पर कमाल का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
1. Hisense 189 cm (75 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 75E7Q (Black)
इसकी कीमत 1,39,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट पर 67,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,391 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार फीचर्स के साथ आता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी के कारण कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक्शन और स्पोर्ट्स को स्मूद बनाता है। 30W स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस से सिनेमैटिक साउंड का अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस
डॉल्बी एटमस के साथ दमदार 30W साउंड
हिंदी वॉइस कंट्रोल और Alexa सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
120Hz सिर्फ HSR सपोर्ट तक सीमित
गेमिंग के लिए एडवांस फीचर्स सीमित
2. TCL 189 cm (75 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 75T6C
इसकी कीमत 1,79,990 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 68,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और QLED पैनल की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखाई देते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट और MEMC सपोर्ट के साथ मूविंग सीन स्मूद नजर आते हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ फास्ट परफॉर्मेंस देता है। 30W स्पीकर्स और Dolby Atmos से घर पर ही सिनेमाघर जैसा साउंड एक्सपीरियंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस
डॉल्बी एटमस के साथ पावरफुल 30W साउंड
गूगल टीवी और एलेक्सा सपोर्ट
प्रीमियम मेटैलिक बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
USB पोर्ट केवल 1
हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित
3. Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
इसकी कीमत 1,19,990 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह UHD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ बढ़िया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840x2160 रेज़ोल्यूशन और A+ ग्रेड DLED पैनल की वजह से फोटोज बेहद साफ, ब्राइट और नेचुरल दिखती हैं। 30W के पावरफुल स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस टेक्नोलॉजी से घर पर ही थिएटर जैसा साउंड मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले
HSR 120Hz से स्मूद विज़ुअल्स
डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड
क्रोमकास्ट और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
कई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अच्छे पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 120Hz पैनल नहीं
एडवांस गेमिंग फीचर्स सीमित
4. Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA75UE85AFULXL (Black)
इसकी एमआरपी 1,28,900 रुपये है। इस पर 38% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 79,990 रुपये हो जाती है। इसकी EMI 2,812 रुपये है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और एडवांस स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन की वजह से तस्वीरें ज्यादा शार्प, डिटेल्ड और नैचुरल दिखती हैं। 20W के पावरफुल स्पीकर्स के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी साउंड को और इमर्सिव बनाती है। बिल्ट-इन एलेक्सा और बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट से टीवी को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी
एलेक्सा और विक्सबी दोनों वॉइस असिस्टेंट
क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतर साउंड एक्सपीरियंस
सोलर चार्जिंग रिमोट, बैटरी की झंझट नहीं
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz
USB पोर्ट केवल 1
एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा
5. VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 57,999 रुपये हो गई है। इसके साथ ही 2,039 रुपये की ईएमआई पर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल साउंड और एडवांस गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। 3840x2160 रेज़ोल्यूशन और 10-बिट QLED पैनल दिया गया है। 48W का 2.1 चैनल साउंड सिस्टम सबवूफर के साथ दमदार ऑडियो देता है। Google TV, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल और HDR10+ सपोर्ट इसे एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले और 1 बिलियन कलर्स
सबवूफर के साथ पावरफुल 48W साउंड
गूगल टीवी
प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz ही है
प्रोफेशनल गेमर्स के लिए 120Hz की कमी
6. Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV
इसकी कीमत वैसे तो 1,00,000 रुपये है, लेकिन इस पर 39% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टीवी की कीमत 60,990 रुपये हो जाती है। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी उन यूज़र्स के लिए बना है जो शानदार पिक्चर के साथ जबरदस्त साउंड भी चाहते हैं। 3840x2160 रेजोल्यूशन और QLED डिस्प्ले से कलर ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखाई देते हैं। इसमें इन-बिल्ट साउंडबार के साथ 88W का दमदार साउंड और डॉल्बी एटमस सपोर्ट दिया गया है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट साउंडबार के साथ बहुत पावरफुल 88W साउंड
QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस
एचडीएमआई 2.1 के साथ बेहतर गेमिंग सपोर्ट
गूगल टीवी और वॉइस असिस्टेंट
प्रीमियम ऑल-इन-वन डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
7. Kodak 189 Cm (75 Inches) Matrix Series 4K Ultra Hd Smart QLED Google Tv 75Mt5044, Black
इसकी कीमत 1,34,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 75,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ प्रीमियम एंटरटेनमेंट अनुभव देता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन, QLED पैनल और AMO टेक्नोलॉजी दी गई है। डॉल्बी विजन, HDR10+ और MEMC सपोर्ट से मूवी, स्पोर्ट्स और गेमिंग ज्यादा स्मूद लगते हैं। 40W का पावरफुल साउंड Dolby Atmos और DTS-HD के साथ थिएटर जैसा एहसास देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED और AMO टेक्नोलॉजी से शानदार पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट
40W का दमदार और क्लियर साउंड
गूगल टीवी और वॉइस कंट्रोल की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
प्रोफेशनल गेमर्स के लिए 120Hz की कमी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।