1 लाख से ज्यादा के डिस्काउंट पर बिक रहा 75 इंच स्मार्ट टीवी, फटाफट लूट लें मौका

संक्षेप: 75 inch TV On Amazon Sale: 75 इंच टीवी बड़े स्क्रीन साइज और शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ घर में सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देता है। 4K रिजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स के चलते फिल्में, खेल और वेब सीरीज का मजा लिया जा सकता है। इनके कई ऑप्शन्स अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Jan 28, 2026 08:41 pm IST

75 inch TV On Amazon Sale: 75 इंच टीवी बड़े और इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आज के समय का सबसे पसंदीदा विकल्प बन चुका है। 75 इंच टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, 4K रिजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जिससे मूवीज, गेम्स और शो शानदार दिखते हैं। ड़ी स्क्रीन सिनेमा जैसे एक्सपीरियंस के साथ घर के लिविंग रूम को एक डिजिटल एंटरटेनमेंट हब बनाती है। वाई-फाई, स्ट्रीमिंग ऐप्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे और भी स्मार्ट बनाती है। अमेजन पर कई टॉप ब्रांड्स के 75 इंच टीवी पर कमाल का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इसकी कीमत 1,39,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट पर 67,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,391 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार फीचर्स के साथ आता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी के कारण कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक्शन और स्पोर्ट्स को स्मूद बनाता है। 30W स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस से सिनेमैटिक साउंड का अनुभव मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) QLED रिफ्रेश रेट 60Hz | HSR 120Hz कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 साउंड 30W स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस साउंड मोड्स स्टैंडर्ड, थिएटर, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, स्पीच, लेट नाइट ऐप सपोर्ट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार, सोनीलिव, जी5 आदि क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस डॉल्बी एटमस के साथ दमदार 30W साउंड हिंदी वॉइस कंट्रोल और Alexa सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 120Hz सिर्फ HSR सपोर्ट तक सीमित गेमिंग के लिए एडवांस फीचर्स सीमित

इसकी कीमत 1,79,990 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 68,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और QLED पैनल की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखाई देते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट और MEMC सपोर्ट के साथ मूविंग सीन स्मूद नजर आते हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ फास्ट परफॉर्मेंस देता है। 30W स्पीकर्स और Dolby Atmos से घर पर ही सिनेमाघर जैसा साउंड एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K QLED (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमस कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, एंटीना, सैटेलाइट, AV इन स्मार्ट प्लेटफॉर्म गूगल टीवी, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस डॉल्बी एटमस के साथ पावरफुल 30W साउंड गूगल टीवी और एलेक्सा सपोर्ट प्रीमियम मेटैलिक बेजल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प USB पोर्ट केवल 1 हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 1,19,990 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह UHD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ बढ़िया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840x2160 रेज़ोल्यूशन और A+ ग्रेड DLED पैनल की वजह से फोटोज बेहद साफ, ब्राइट और नेचुरल दिखती हैं। 30W के पावरफुल स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस टेक्नोलॉजी से घर पर ही थिएटर जैसा साउंड मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन UHD (3840x2160) रिफ्रेश रेट HSR 120Hz सपोर्ट साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमस कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, IR पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट स्मार्ट फीचर्स क्रोमकास्ट, गूगल वॉयस असिस्टेंट, ड्यूल बैंड वाई-फाई क्यों खरीदें अल्ट्रा ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले HSR 120Hz से स्मूद विज़ुअल्स डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड क्रोमकास्ट और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट कई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अच्छे पोर्ट्स क्यों खोजें विकल्प नेटिव 120Hz पैनल नहीं एडवांस गेमिंग फीचर्स सीमित

इसकी एमआरपी 1,28,900 रुपये है। इस पर 38% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 79,990 रुपये हो जाती है। इसकी EMI 2,812 रुपये है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और एडवांस स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन की वजह से तस्वीरें ज्यादा शार्प, डिटेल्ड और नैचुरल दिखती हैं। 20W के पावरफुल स्पीकर्स के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी साउंड को और इमर्सिव बनाती है। बिल्ट-इन एलेक्सा और बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट से टीवी को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50Hz कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, Q-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स बिल्ट-इन एलेक्सा और बिक्सबी, सैमसंग टीवी प्लस, स्मार्टथिंग्स हब क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी एलेक्सा और विक्सबी दोनों वॉइस असिस्टेंट क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतर साउंड एक्सपीरियंस सोलर चार्जिंग रिमोट, बैटरी की झंझट नहीं क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz USB पोर्ट केवल 1 एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 57,999 रुपये हो गई है। इसके साथ ही 2,039 रुपये की ईएमआई पर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल साउंड और एडवांस गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। 3840x2160 रेज़ोल्यूशन और 10-बिट QLED पैनल दिया गया है। 48W का 2.1 चैनल साउंड सिस्टम सबवूफर के साथ दमदार ऑडियो देता है। Google TV, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल और HDR10+ सपोर्ट इसे एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट टीवी बनाते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840x2160) रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 48W 2.1 चैनल परफॉर्मेंस प्रो प्रोसेसर, 2GB रैम + 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले और 1 बिलियन कलर्स सबवूफर के साथ पावरफुल 48W साउंड गूगल टीवी प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz ही है प्रोफेशनल गेमर्स के लिए 120Hz की कमी

इसकी कीमत वैसे तो 1,00,000 रुपये है, लेकिन इस पर 39% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टीवी की कीमत 60,990 रुपये हो जाती है। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी उन यूज़र्स के लिए बना है जो शानदार पिक्चर के साथ जबरदस्त साउंड भी चाहते हैं। 3840x2160 रेजोल्यूशन और QLED डिस्प्ले से कलर ब्राइट, शार्प और नैचुरल दिखाई देते हैं। इसमें इन-बिल्ट साउंडबार के साथ 88W का दमदार साउंड और डॉल्बी एटमस सपोर्ट दिया गया है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K QLED (3840x2160) रिफ्रेश रेट 60Hz कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3 साउंड इन-बिल्ट साउंडबार, 88W आउटपुट, डॉल्बी एटमस स्मार्ट टीवी गूगल टीवी, एआई प्रोसेसर, 2GB रैम + 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें इन-बिल्ट साउंडबार के साथ बहुत पावरफुल 88W साउंड QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस एचडीएमआई 2.1 के साथ बेहतर गेमिंग सपोर्ट गूगल टीवी और वॉइस असिस्टेंट प्रीमियम ऑल-इन-वन डिजाइन क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 1,34,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 75,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ प्रीमियम एंटरटेनमेंट अनुभव देता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन, QLED पैनल और AMO टेक्नोलॉजी दी गई है। डॉल्बी विजन, HDR10+ और MEMC सपोर्ट से मूवी, स्पोर्ट्स और गेमिंग ज्यादा स्मूद लगते हैं। 40W का पावरफुल साउंड Dolby Atmos और DTS-HD के साथ थिएटर जैसा एहसास देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz HDR सपोर्ट डॉल्बी विजन, HDR10+, HLG साउंड 40W आउटपुट, डॉल्बी एटमस, DTS-HD कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई (ईएआरसी), 2 यूएसबी, डुअल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट स्मार्ट टीवी गूगल टीवी, 2GB रैम + 16GB स्टोरेज, गूगल असिस्टेंट क्यों खरीदें QLED और AMO टेक्नोलॉजी से शानदार पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट 40W का दमदार और क्लियर साउंड गूगल टीवी और वॉइस कंट्रोल की सुविधा क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz प्रोफेशनल गेमर्स के लिए 120Hz की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।