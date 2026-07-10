लिविंग रूम बनेगा आलीशान थिएटर! Amazon डील में बेहद सस्ते मिल रहे हैं 75 इंच के प्रीमियम 4K Mini LED TVs
अमेजन डील में 75 इंच के प्रीमियम 4K Mini LED TVs पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपके लिविंग रूम को आलीशान थिएटर में बदल देंगे। इन स्मार्ट टीवी में सिनेमाई अनुभव के लिए Google TV OS, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस साउंड जैसे होश उड़ाने वाले फीचर्स दिए गए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट का शौक रखने वालों के लिए एक धमाकेदार डील लाइव है, जहां 75 इंच (189 cm) जैसे बड़े स्क्रीन साइज वाले 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TVs भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। इन धांसू स्मार्ट टीवी की सबसे बड़ी खासियत इनकी Mini LED बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी है, जो पारंपरिक एलईडी के मुकाबले शानदार ब्राइटनेस, गहरा ब्लैक लेवल और सजीव 4K पिक्चर क्वालिटी देती है। साथ ही, Google TV OS पर चलने के कारण इनका इंटरफेस बेहद स्मूथ है और इनमें नेटफ्लिक्स व प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी ऐप्स का इन-बिल्ट सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, वॉयस कंट्रोल, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस साउंड और हाई रिफ्रेश रेट जैसे फ्लैगशिप फीचर्स इन टीवी को गेमर्स और मूवी लवर्स दोनों के लिए एक परफेक्ट और किफायती चॉइस बनाते हैं।
1. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6C (Black)
अगर आप अपने घर के लिविंग रूम को एक प्रीमियम थिएटर का रूप देना चाहते हैं, तो अमेज़न पर TCL 75V6C (75 इंच) 4K Ultra HD Smart LED Google TV एक बेहद आकर्षक डील के साथ उपलब्ध है। 1,79,990 रुपये की एमआरपी वाला यह जाइंट टीवी इस समय 64% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 64,990 रुपये में मिल रहा है। 'मैटेलिक बेज़ल-लेस' डिज़ाइन वाले इस टीवी में शानदार 4K विजुअल्स के साथ Google TV का स्मूथ सपोर्ट मिलता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बजट में बहुत बड़ी स्क्रीन का सिनेमाई अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल डील
सिनेमाई विजुअल्स
शानदार साउंड क्वालिटी
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
बड़ी स्पेस की जरूरत
2. PHILIPS 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 75MLED610/94
अगर आप अपने घर को एक अत्याधुनिक सिनेमाघर और हाई-एंड गेमिंग ज़ोन में बदलना चाहते हैं, तो अमेजन पर PHILIPS 75MLED610/94 (75 इंच) 4K QD-Mini LED Google TV पर एक अविश्वसनीय डील मिल रही है। 1,89,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम फ्लैगशिप टीवी इस समय 55% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 84,999 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी QD-Mini LED (क्वांटम डॉट + मिनी एलईडी) टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपको सामान्य एलईडी टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्राइट, कलरफुल और क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी देता है। गेमर्स और सिनेप्रेमियों के लिए यह इस बजट में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक विजुअल्स
ज्यादा स्टोरेज और दमदार साउंड
हैड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल
120Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत सामान्य छोटे टीवी से थोड़ी ज्यादा
3. Acer 189 cm (75 inches) M Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED Google TV AR75UDMGR2885AT (Black)
यदि आप बिना किसी समझौते के अल्टीमेट फ्लैगशिप होम थिएटर और नेक्स्ट-लेवल गेमिंग सेटअप की तलाश में हैं, तो अमेजन पर Acer M Series (75 इंच) 4K Ultra HD QLED Mini LED Google TV एक बेहतरीन विकल्प के रूप में मौजूद है। 2,49,999 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह सुपर प्रीमियम टीवी इस समय 46% की शानदार छूट के बाद 1,33,890 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी QLED और Mini LED दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। साथ ही, यह लेटेस्ट Android 14 OS और एआई-इनेबल्ड चिपसेट से लैस है, जो इसे इस सेगमेंट का सबसे फ्यूचर-प्रूफ टीवी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्मूथ 144Hz रिफ्रेश रेट
कमाल की ब्राइटनेस
थिएटर जैसा 60W साउंड
लेटेस्ट एआई चिपसेट व वीडियो कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा है
केवल 1 साल की ही कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
4. Xiaomi 189 cm (75 inches) 4K UHD Smart Quantum MagiQ S Mini LED Google TV L75MC-IN
अगर आप 1,00000 रुपये के बजट में एक ऐसा प्रीमियम स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जो लेटेस्ट फीचर्स और बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस हो, तो अमेजन पर Xiaomi 75-inch Quantum MagiQ S Mini LED TV एक हॉट डील है। 1,59,999 रुपये की एमआरपी वाला यह जाइंट टीवी इस समय 38% के डिस्काउंट के बाद 99,999 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी Quantum Dot + Mini LED डिस्प्ले के साथ आता है, जो आपको बेहद सटीक कलर्स और बेहतरीन ब्राइटनेस देता है। इसके अलावा, लेटेस्ट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम का होना इसे इस प्राइस रेंज में बेहद आधुनिक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Android 14 व Google TV
क्वांटम मैजिक S डिस्प्ले
ज्यादा इंटरनल स्टोरेज
सिनेमाई साउंड
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 60Hz पैनल
केवल 1 साल की ही वारंटी
5. Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 3II Ultra HD Smart LED Google TV K-75XR35M2
सोनी का यह 189 सेमी (75 इंच) ब्राविया 3II अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी गूगल टीवी होम एंटरटेनमेंट को एक प्रीमियम और थिएटर जैसा लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में 1,70,990 रुपये की आकर्षक कीमत (MRP पर 37% की छूट) पर उपलब्ध यह टीवी, सोनी के सबसे पावरफुल XR प्रोसेसर के साथ आता है। 120Hz रिफ्रेश रेट और अत्याधुनिक गेमिंग फीचर्स (HDMI 2.1) के साथ, यह न सिर्फ फिल्में देखने के शौकीनों के लिए, बल्कि गेमर्स (PS5/Xbox यूजर्स) के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें गूगल टीवी के साथ गूगल जेमिनी' का सपोर्ट भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल XR प्रोसेसर
शानदार गेमिंग
प्रीमियम HDR सपोर्ट
स्मार्ट फीचर्स और AI
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज और स्पेस
अलग से साउंडबार या होम थिएटर लगाना
1. 75-इंच Mini LED TV की कीमत
- भारत में 75-इंच Mini LED TV की कीमत ब्रांड और फीचर्स के आधार पर लगभग 1,15,000 रुपये से लेकर 2,50,000+ रुपये तक जाती है।
- Xiaomi / TCL (बजट/मिड-रेंज): 1,15,000 से 1,60,000 रुपये के बीच। (जैसे: Xiaomi S Series Mini LED 2026 मॉडल लगभग 1,59,999 रुपये में उपलब्ध है)।
- Samsung / Sony / LG (प्रीमियम रेंज): 1,60,000 से 2,50,000 रुपये या उससे अधिक। (जैसे: Samsung M70H/M80H AI Mini LED मॉडल्स की शुरुआती कीमत ऑफर के साथ लगभग 1,15,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के आसपास है)।
2. 75-इंच TV के लिए कितना स्पेस चाहिए?
75-इंच स्क्रीन का डायगोनल (कोने से कोना) नाप होता है। दीवार या कैबिनेट पर इसके लिए निम्नलिखित जगह होनी चाहिए:
चौड़ाई : लगभग 65.5 इंच (166 cm) — यानी आपके पास कम से कम 5.5 फीट चौड़ी जगह होनी चाहिए।
ऊंचाई : लगभग 37 से 38 इंच (95 cm) (बिना स्टैंड के)।
मोटाई/गहराई : लगभग 2.5 इंच (दीवार पर लगाने के लिए) और स्टैंड पर रखने के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा कैबिनेट चाहिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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