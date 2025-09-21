घर में थिएटर का मजा, लाखों रुपये सस्ते मिल रहे 75 inch Smart TV, देखें अमेजन सेल की बेस्ट डील
घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए 75 inch Smart TV चाहिए, तो आज हम आपको Amazon Great Indian Festival Sale में मिल रहे सबसे सस्ते 75 इंच टीवी के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा
प्रोडक्ट्स के सुझाव
niGST की दरों में कटौती के बाद Smart TV सस्ते हो गए हैं और Amazon Great Indian Festival Sale में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इन्हें और भी ज्यादा कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप अपने घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आप 75 इंच साइज वाले ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो सेल में सबसे सस्ते मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...
Foxsky
1,70,000 एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी सेल में 53,593 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड यानी यह टीवी एमआरपी से पूरे 1,16,407 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी पैनल मिलता है। यह 30W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है।
Foxsky के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट
Vu
1,00,000 एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी सेल में 65,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड यानी यह टीवी एमआरपी से पूरे 34,010 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी में 75 इंच का 4K QLED पैनल मिलता है। यह 88W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है।
Vu के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट
TCL
2,54,990 एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी सेल में 61,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड यानी यह टीवी एमआरपी से पूरे 1,93,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। यह 30W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है।
TCL के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट
Hisense
1,39,999 एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी सेल में 72,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड यानी यह टीवी एमआरपी से पूरे 67,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। यह 30W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है।
Hisense के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट
TOSHIBA
1,99,999 एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी सेल में 79,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड यानी यह टीवी एमआरपी से पूरे 1,20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। यह 36W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है।
TOSHIBA के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट