75 Inch QLED TV Deals : प्रीमियम फीचर्स वाला 4K Ultra HD Smart TV अब आपकी जेब के बजट में, देखें बेस्ट प्राइस
Amazon पर 75-इंच (189 cm) के प्रीमियम 4K Ultra HD QLED Smart TV पर मिल रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। Google TV सपोर्ट, Dolby Vision और सिनेमाई साउंड वाले इस महाबली टीवी को आप भारी बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ बेहद कम कीमत में अपना बना सकते हैं; देखें आज की बेस्ट डील्स।
बड़ी स्क्रीन के शौकीनों के लिए अमेजन पर एक धमाकेदार डील लाइव हो चुकी है! अगर आप भी अपने लिविंग रूम को एक आलीशान सिनेमाघर में बदलना चाहते हैं, तो 189 cm यानी 75-इंच का 4K Ultra HD Smart QLED TV इस समय सबसे बेस्ट और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बन गया है। प्रीमियम फीचर्स से लैस यह धांसू स्मार्ट टीवी अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
इस प्रीमियम QLED TV में आपको Quantum Dot Technology के साथ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी, 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है, जो हर एक विजुअल को बेहद जीवंत बना देता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण इसमें Netflix, Prime Video और YouTube जैसे हज़ारों ऐप्स का इस्तेमाल करना बेहद आसान है, साथ ही इसमें इन-बिल्ट Google Assistant और वॉइस कंट्रोल की सुविधा भी दी गई है।
ऑफर्स की बात करें तो, इस समय अमेजन पर बंपर फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर भारी इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके अलावा, आप इसे बेहद आसान नो-कॉस्ट EMI पर भी घर ला सकते हैं। अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स के महंगे टीवी पर लाखों खर्च नहीं करना चाहते, तो बजट रेंज में थिएटर जैसा विजुअल्स और दमदार साउंड देने वाली यह डील हाथ से जाने न दें। आज ही अमेजन पर जाकर बेस्ट प्राइस चेक करें।
1. TCL 189 cm (75 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 75T8D
अगर आप अपने घर को एक आलीशान थिएटर या गेमिंग ज़ोन में बदलना चाहते हैं, तो TCL 75T8D QLED Google TV एक बेहतरीन विकल्प है। 75 इंच (189 cm) के इस विशाल टीवी में प्रीमियम 4K QLED पैनल दिया गया है, जो बेहद शानदार और सजीव विजुअल्स देता है। खास बात यह है कि 1,79,990 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 52% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 86,990 रुपये में मिल रहा है। 144Hz के रिफ्रेश रेट और Google TV सपोर्ट के साथ आने वाला यह टीवी गेमर्स और सिनेमा प्रेमियों दोनों के लिए एक पावरहाउस है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल डील
सुपर स्मूथ 144Hz रिफ्रेश रेट
दमदार परफॉर्मेंस और स्टोरेज
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित USB पोर्ट
बड़ा साइज और स्पेस की जरूरत
2. PHILIPS 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 75MLED610/94
बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा जैसा असली मज़ा लेने के लिए Philips MLED610 Series एक प्रीमियम और दमदार विकल्प है। इस 75 इंच (189 cm) के टीवी में सामान्य LED या QLED के मुकाबले एडवांस QD-Mini LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपको गहरे काले रंग और बेहतरीन ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन देती है। 1,89,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी अमेजन पर 55% की भारी छूट के साथ मात्र 84,999 रुपयेमें मिल रहा है। Amazon's Choice टैग और 4.3-स्टार की मजबूत रेटिंग के साथ यह बड़ी स्क्रीन सेगमेंट में एक बेहद भरोसेमंद डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस QD-Mini LED और लोकल डिमिंग
ग्राहकों का भरोसा
स्मूथ 120Hz मोशन क्लैरिटी
हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
साउंड आउटपुट थोड़ा कम
3. Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV
अगर आप बेहद कम कीमत में सिनेमा जैसा दमदार साउंड और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो Vu Vibe Series (2025 Model) एक कमाल का विकल्प है। इस 75-इंच (189 cm) के टीवी में 4K QLED डिस्प्ले के साथ एक सबसे बड़ा हाइलाइट मिलता है—इसका 88-वॉट का इन-बिल्ट साउंडबार। 1,00,000 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी अमेजन पर 37% के डिस्काउंट के बाद मात्र 62,990 रुपये में मिल रहा है। लगभग 1,900 ग्राहकों द्वारा 4.3-स्टार की बेहतरीन रेटिंग के साथ यह बड़ी स्क्रीन और धांसू ऑडियो सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय डील्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
महाबली 88-वॉट साउंडबार
ब्राइट QLED डिस्प्ले
शानदार कस्टम मोड्स
गेमिंग और कनेक्टिविटी फीचर्स
4-Star एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
सिर्फ 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
4. Acer 189 cm (75 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR75QDXGU2875AT (Black) 2024 Model
बड़ी स्क्रीन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए Acer Super Series एक बेहद आधुनिक और एडवांस विकल्प है। इस 75-इंच (189 cm) के टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लेटेस्ट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम और एआई-इनेबल्ड 2875 चिपसेट के साथ आता है। 1,79,990 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 4K QLED टीवी अमेजन पर 44% के डिस्काउंट के बाद 1,00,999 रुपये में मिल रहा है। अपने बेजल-लेस फ्रेमलेस डिज़ाइन, पावरफुल साउंड और नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कारण यह इस बजट रेंज में एक फ्यूचर-प्रूफ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
धांसू 60-वॉट साउंड
एडवांस डिस्प्ले और आई केयर
वीडियो कॉलिंग सपोर्ट
कनेक्टिविटी के लिए USB 3.0
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
केवल 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
1. सबसे बेस्ट 75-इंच स्मार्ट टीवी कौन सा है?
बाजार में आपकी पसंद और बजट के हिसाब से तीन बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं,
- ओवरऑल बेस्ट : Sony Brave-X Series (4K LED/OLED) या Samsung Neo QLED। अगर आपका बजट अच्छा है, तो पिक्चर क्वालिटी, नेचुरल कलर्स और टिकाऊपन के मामले में सोनी और सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं है।
- बेस्ट मिनी-एलईडी : Philips QD-Mini LED (MLED610 Series)। इसमें Mini-LED टेक्नोलॉजी मिलती है, जो सामान्य QLED से बेहतर ब्राइटनेस और गहरा काला रंग देती है।
बेस्ट बजट और वैल्यू-फॉर-मनी : TCL (V6C या T8D Series) और Vu। कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स (जैसे Vu में इन-बिल्ट 88W साउंडबार और TCL में 144Hz गेमिंग रिफ्रेश रेट) के साथ ये सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं।
2. 75-इंच टीवी के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
सोनी : यदि आपको बेहतरीन विजुअल प्रोसेसिंग (X1 या XR कॉग्निटिव प्रोसेसर) और सिनेमा जैसा ओरिजिनल कलर टोन पसंद है।
सैमसंग : यदि आपको स्लिम डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले और आधुनिक स्मार्ट फीचर्स पसंद हैं।
टीसीएल और एसर : यदि आप लेटेस्ट फीचर्स जैसे Google TV (Android 14), हाई रिफ्रेश रेट (144Hz) और बड़ी स्क्रीन बेहद आक्रामक या किफायती कीमत पर चाहते हैं।
3. भारत में 75-इंच स्मार्ट टीवी की कीमत क्या है?
75-इंच सेगमेंट की कीमतें ब्रांड और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर काफी बदलती हैं,
बजट रेंज (Entry-Level 4K LED/QLED): ₹60,000 से ₹75,000
(उदाहरण: TCL 75V6C या Vu Vibe Series जो अमेज़न पर ₹62,000 - ₹65,000 के आसपास मिल जाते हैं)
मिड-रेंज (Premium QLED / QD-Mini LED): 80,000 रुपये से 1,100,000 रुपये
(उदाहरण: Philips QD-Mini LED, TCL T8D या Acer Super Series)
प्रीमियम रेंज (High-End Sony / Samsung / LG): 1,30,000 से 2,50,000+ रुपये
4. 75-इंच का स्मार्ट टीवी कितना बड़ा होता है?
75-इंच का आकार टीवी के स्क्रीन के तिरछे कोने से कोने की लंबाई को दर्शाता है। सेंटीमीटर में यह लगभग 189 cm होता है।
इसकी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा आप इस प्रकार लगा सकते हैं,
चौड़ाई : लगभग 65 से 66 इंच (लगभग 5.5 फीट चौड़ा)
ऊँचाई (Height - बिना स्टैंड के): लगभग 37 से 38 इंच (लगभग 3.1 फीट ऊँचा)
जरूरी सलाह : 75-इंच का टीवी बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे लगाने के लिए आपके कमरे में टीवी और आपके बैठने की जगह के बीच कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी होनी चाहिए, तभी आपको देखने में सबसे बेहतरीन मज़ा आएगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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