घर लाएं सिनेमा हॉल! बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है 75 inch 4K Google TV, देखें Amazon ऑफर्स
Amazon Sale में 189 cm (75-inch) का दमदार 4K Ultra HD Smart Google TV इस समय भारी डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहा है। थिएटर जैसे विजुअल्स, बेजल-लेस डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स वाले इस बड़े टीवी को आप बेहद सस्ते दाम में अपना बना सकते हैं; पूरी डील और कीमत यहाँ देखें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर को सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। Amazon Offers के तहत 75-inch 4K Ultra HD Smart Google TV पर अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। प्रीमियम विजुअल्स और थिएटर जैसे दमदार साउंड वाले ये टीवी बेहद सस्ती और किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर टॉप-रेटेड ब्रांड्स के 75-इंच Google TV पर 50% से लेकर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इन स्मार्ट टीवी में 4K रिज़ॉल्यूशन, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपके होम एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।
दामों को और भी कम करने के लिए ग्राहकों को कई शानदार डील्स दी जा रही हैं,
- बैंक ऑफर्स: चुनिंदा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर भारी इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट।
- नो-कॉस्ट EMI: बिना किसी ब्याज के आसान मासिक किश्तों पर टीवी घर लाने की सुविधा।
- एक्सचेंज ऑफर: अपने पुराने टीवी को बदलकर अतिरिक्त बचत करने का शानदार मौका।
1. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6C (Black)
यह TCL का एक प्रीमियम और बड़े स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी है, जो आपके घर के लिविंग रूम को सीधे एक थिएटर (सिनेमा हॉल) में बदल देता है। इसमें Metallic Bezel-Less Design दिया गया है, यानी स्क्रीन के किनारे बेहद पतले हैं जिससे आपको बिना किसी रुकावट के देखने का शानदार अनुभव मिलता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसके कारण इस पर सभी मुख्य ऐप्स और कंटेंट को नेविगेट करना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक विजुअल्स
दमदार साउंड क्वालिटी
स्मार्ट और स्मूथ UI
आकर्षक लुक्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
सीमित ब्राइटनेस
2. Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)
यह Sony की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम और बड़े स्क्रीन साइज का AI स्मार्ट टीवी है। Sony BRAVIA 3 Series का यह मॉडल अपने दमदार 4K HDR Processor X1 और Triluminos PRO डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो स्क्रीन पर दिखने वाले हर एक विजुअल को बेहद जीवंत और असली जैसा बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, बेहतरीन गेमिंग फीचर्स और वॉयस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त विजुअल क्वालिटी
शानदार अपस्केलिंग
बेहतरीन कनेक्टिविटी
स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
केवल 1 साल की व्यापक वारंटी
3. Onida 189 cm (75 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75UIG-R
यह ऑनइडा का Nexg सीरीज स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है जो बिना बहुत अधिक खर्च किए अपने घर में एक बड़ा 75-इंच का थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो इसे यूजर-फ्रेंडली और ऐप्स के साथ इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें Pix Visual Engine का इस्तेमाल किया गया है, जो कलर और कंट्रास्ट को संतुलित करने का काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में बड़ी स्क्रीन
Google TV का लाभ
बेसिक साउंड एन्हांसमेंट
पैरेंटल कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
हाई-एंड गेमर्स के लिए नहीं
4. Panasonic 189cm (75 Inches) 4K Ultra HD Smart Google LED TV TH-75MX740DX (Black)
पैनासोनिक का यह 75-इंच का मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक भरोसेमंद जापानी ब्रांड की पिक्चर क्वालिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो आपको आपकी पसंद के अनुसार ऐप्स और कंटेंट ढूंढने में मदद करता है। इसका स्लीक और Flat डिज़ायन आपके लिविंग रूम की दीवारों को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद जापानी तकनीक
स्मार्ट Google TV UI
वॉल माउंट साथ में उपलब्ध
अच्छी बचत
क्यों खोजें विकल्प
कम डिस्काउंट प्रतिशत
60Hz रिफ्रेश रेट
5. Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25M2
सोनी ब्राविया का यह 75-इंच (189 सेमी) का बड़ा टीवी आपके घर को एक प्रीमियम सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिससे आपको अपनी पसंद का कंटेंट खोजना और स्ट्रीम करना बेहद आसान हो जाता है। 4K Ultra HD डिस्प्ले और शक्तिशाली 4K Processor X1 के साथ आने वाला यह मॉडल शानदार कलर, क्लेरिटी और इमर्सिव ऑडियो का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो बड़े स्क्रीन का शानदार अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल और इमर्सिव डिस्प्ले
शानदार साउंड टेक्नोलॉजी
गेमिंग के लिए बेहतर
पावरफुल प्रोसेसर और कलर्स
क्यों खोजें विकल्प
सालाना पावर कंजम्पशन (295.37 kWh) थोड़ा ज्यादा
20 वॉट का इन-बिल्ट साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए कम
केवल 60Hz का रिफ्रेश रेट
1. 75 इंच के टीवी के लिए कितनी जगह चाहिए?
75-इंच टीवी के वास्तविक आयाम और उसे देखने की सही दूरी इस प्रकार है:दीवार या स्टैंड पर जगह: एक सामान्य 75-इंच टीवी की चौड़ाई लगभग 5.5 फीट (167 सेमी) और ऊंचाई बिना स्टैंड के लगभग 3.2 फीट (97.5 सेमी) होती है। इसलिए आपकी दीवार या टीवी कैबिनेट कम से कम 6 फीट चौड़ा होना चाहिए।
देखने की दूरी : 4K रेजोल्यूशन का पूरा मजा लेने और आंखों को आराम देने के लिए टीवी और आपके बैठने की जगह (सोफे) के बीच कम से कम 9 से 11 फीट (लगभग 3 मीटर) की दूरी होनी चाहिए।
2. सोनी 75 इंच टीवी की कीमत कितनी है?
जैसा कि आपने ऊपर दिए विवरण में देखा, Sony BRAVIA 2M2 Series (K-75S25M2) मॉडल की मौजूदा ऑफर कीमत 1,26,990.00 रुपये है (जिसकी एमआरपी 2,39,990.00 रुपये है)।
(नोट: सोनी के अन्य प्रीमियम मॉडल्स जैसे Bravia 3, 7 या 9 सीरीज की कीमत फीचर्स के आधार पर 1.5 रुपये लाख से लेकर 3.5 रुपये लाख या उससे अधिक तक जा सकती है।)
3. 75 इंच के टीवी का वजन कितना होता है?
इस सोनी मॉडल के विशिष्ट वजन के आंकड़े निम्नलिखित हैं:
बिना स्टैंड के वजन: लगभग 28 किलोग्राम (kg)।
स्टैंड के साथ वजन: लगभग 29 किलोग्राम (kg)।
पैकेजिंग बॉक्स के साथ कुल वजन: लगभग 40 किलोग्राम।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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