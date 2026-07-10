घर लाएं सिनेमा हॉल! बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है 75 inch 4K Google TV, देखें Amazon ऑफर्स

Amazon Sale में 189 cm (75-inch) का दमदार 4K Ultra HD Smart Google TV इस समय भारी डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहा है। थिएटर जैसे विजुअल्स, बेजल-लेस डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स वाले इस बड़े टीवी को आप बेहद सस्ते दाम में अपना बना सकते हैं; पूरी डील और कीमत यहाँ देखें।

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अगर आप अपने घर को सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। Amazon Offers के तहत 75-inch 4K Ultra HD Smart Google TV पर अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। प्रीमियम विजुअल्स और थिएटर जैसे दमदार साउंड वाले ये टीवी बेहद सस्ती और किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।

इस अवसर पर टॉप-रेटेड ब्रांड्स के 75-इंच Google TV पर 50% से लेकर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इन स्मार्ट टीवी में 4K रिज़ॉल्यूशन, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपके होम एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।

दामों को और भी कम करने के लिए ग्राहकों को कई शानदार डील्स दी जा रही हैं,

बैंक ऑफर्स: चुनिंदा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर भारी इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट।

चुनिंदा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर भारी इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नो-कॉस्ट EMI: बिना किसी ब्याज के आसान मासिक किश्तों पर टीवी घर लाने की सुविधा।

बिना किसी ब्याज के आसान मासिक किश्तों पर टीवी घर लाने की सुविधा। एक्सचेंज ऑफर: अपने पुराने टीवी को बदलकर अतिरिक्त बचत करने का शानदार मौका।

यह TCL का एक प्रीमियम और बड़े स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी है, जो आपके घर के लिविंग रूम को सीधे एक थिएटर (सिनेमा हॉल) में बदल देता है। इसमें Metallic Bezel-Less Design दिया गया है, यानी स्क्रीन के किनारे बेहद पतले हैं जिससे आपको बिना किसी रुकावट के देखने का शानदार अनुभव मिलता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसके कारण इस पर सभी मुख्य ऐप्स और कंटेंट को नेविगेट करना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स Google Assistant, स्क्रीन मिररिंग, इन-बिल्ट ऐप्स कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual Band Wi-Fi 5, Ethernet प्रोसेसर और स्टोरेज 64-bit Quad Core प्रोसेसर, 2GB RAM, 16GB ROM साउंड आउटपुट 30 Watts क्यों खरीदें सिनेमैटिक विजुअल्स दमदार साउंड क्वालिटी स्मार्ट और स्मूथ UI आकर्षक लुक्स क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट सीमित ब्राइटनेस

यह Sony की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम और बड़े स्क्रीन साइज का AI स्मार्ट टीवी है। Sony BRAVIA 3 Series का यह मॉडल अपने दमदार 4K HDR Processor X1 और Triluminos PRO डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो स्क्रीन पर दिखने वाले हर एक विजुअल को बेहद जीवंत और असली जैसा बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, बेहतरीन गेमिंग फीचर्स और वॉयस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी गेमिंग फीचर्स Game Menu, ALLM (Auto Low Latency Mode) स्मार्ट फीचर्स Google TV, इन-बिल्ट माइक (हैंड्स-फ्री वॉयस), Apple Airplay, Apple Homekit, Alexa, Chromecast कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1 / eARC कम्पैटिबल), 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth क्यों खरीदें जबरदस्त विजुअल क्वालिटी शानदार अपस्केलिंग बेहतरीन कनेक्टिविटी स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट केवल 1 साल की व्यापक वारंटी

यह ऑनइडा का Nexg सीरीज स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है जो बिना बहुत अधिक खर्च किए अपने घर में एक बड़ा 75-इंच का थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो इसे यूजर-फ्रेंडली और ऐप्स के साथ इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें Pix Visual Engine का इस्तेमाल किया गया है, जो कलर और कंट्रास्ट को संतुलित करने का काम करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी स्मार्ट फीचर्स Google TV, वॉयस सर्च, Google Play, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, पैरेंटल कंट्रोल कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Ethernet, Wi-Fi साउंड आउटपुट 24 Watts क्यों खरीदें बजट में बड़ी स्क्रीन Google TV का लाभ बेसिक साउंड एन्हांसमेंट पैरेंटल कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट हाई-एंड गेमर्स के लिए नहीं

पैनासोनिक का यह 75-इंच का मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक भरोसेमंद जापानी ब्रांड की पिक्चर क्वालिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो आपको आपकी पसंद के अनुसार ऐप्स और कंटेंट ढूंढने में मदद करता है। इसका स्लीक और Flat डिज़ायन आपके लिविंग रूम की दीवारों को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी इन-द-बॉक्स कंटेंट्स 1 TV यूनिट, रिमोट, वॉल माउंट (दीवार पर टांगने के लिए स्टैंड), टेबल टॉप स्टैंड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड आस्पेक्ट रेशियो 16:9 कनेक्टिविटी Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet क्यों खरीदें भरोसेमंद जापानी तकनीक स्मार्ट Google TV UI वॉल माउंट साथ में उपलब्ध अच्छी बचत क्यों खोजें विकल्प कम डिस्काउंट प्रतिशत 60Hz रिफ्रेश रेट

सोनी ब्राविया का यह 75-इंच (189 सेमी) का बड़ा टीवी आपके घर को एक प्रीमियम सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिससे आपको अपनी पसंद का कंटेंट खोजना और स्ट्रीम करना बेहद आसान हो जाता है। 4K Ultra HD डिस्प्ले और शक्तिशाली 4K Processor X1 के साथ आने वाला यह मॉडल शानदार कलर, क्लेरिटी और इमर्सिव ऑडियो का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो बड़े स्क्रीन का शानदार अनुभव देता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (ALLM/eARC), 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet स्मार्ट फीचर्स Google TV, Google Assistant, Google Cast, Apple Airplay 2, Alexa ऑडियो आउटपुट 20 वॉट क्यों खरीदें विशाल और इमर्सिव डिस्प्ले शानदार साउंड टेक्नोलॉजी गेमिंग के लिए बेहतर पावरफुल प्रोसेसर और कलर्स क्यों खोजें विकल्प सालाना पावर कंजम्पशन (295.37 kWh) थोड़ा ज्यादा 20 वॉट का इन-बिल्ट साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए कम केवल 60Hz का रिफ्रेश रेट

1. 75 इंच के टीवी के लिए कितनी जगह चाहिए? 75-इंच टीवी के वास्तविक आयाम और उसे देखने की सही दूरी इस प्रकार है:दीवार या स्टैंड पर जगह: एक सामान्य 75-इंच टीवी की चौड़ाई लगभग 5.5 फीट (167 सेमी) और ऊंचाई बिना स्टैंड के लगभग 3.2 फीट (97.5 सेमी) होती है। इसलिए आपकी दीवार या टीवी कैबिनेट कम से कम 6 फीट चौड़ा होना चाहिए।

देखने की दूरी : 4K रेजोल्यूशन का पूरा मजा लेने और आंखों को आराम देने के लिए टीवी और आपके बैठने की जगह (सोफे) के बीच कम से कम 9 से 11 फीट (लगभग 3 मीटर) की दूरी होनी चाहिए।

2. सोनी 75 इंच टीवी की कीमत कितनी है? जैसा कि आपने ऊपर दिए विवरण में देखा, Sony BRAVIA 2M2 Series (K-75S25M2) मॉडल की मौजूदा ऑफर कीमत 1,26,990.00 रुपये है (जिसकी एमआरपी 2,39,990.00 रुपये है)।

(नोट: सोनी के अन्य प्रीमियम मॉडल्स जैसे Bravia 3, 7 या 9 सीरीज की कीमत फीचर्स के आधार पर 1.5 रुपये लाख से लेकर 3.5 रुपये लाख या उससे अधिक तक जा सकती है।)

3. 75 इंच के टीवी का वजन कितना होता है?

इस सोनी मॉडल के विशिष्ट वजन के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

बिना स्टैंड के वजन: लगभग 28 किलोग्राम (kg)।

स्टैंड के साथ वजन: लगभग 29 किलोग्राम (kg)।

पैकेजिंग बॉक्स के साथ कुल वजन: लगभग 40 किलोग्राम।

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