7100mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OnePlus N6X का फर्स्ट लुक आया सामने, मिड रेंज में होगी फोन की कीमत
OnePlus N6X का डिजाइन लॉन्च से पहले टीज कर दिया गया है। फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा और इसमें 7100mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।
OnePlus अपने मिड रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक नया फोन लॉन्च होने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने अपकमिंग OnePlus N6X का डिजाइन आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। कंपनी ने फोन के रियर पैनल, कैमरा मॉड्यूल और कलर ऑप्शन की झलक दिखा दी है, जिससे इसके प्रीमियम डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लीक्स के मुताबिक OnePlus N6X को तीन आकर्षक रंगों में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा फोन में बड़ी 7100mAh बैटरी, 50MP का प्राइमरी कैमरा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर मिलने वाला है। हालांकि OnePlus ने अभी सभी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन टीजर और सामने आई जानकारी से फोन की कई जरूरी बातें साफ हो चुकी हैं। आइए जानते हैं OnePlus N6X के डिजाइन, कलर ऑप्शन, संभावित फीचर्स और लॉन्च से जुड़ी सभी जरूरी बातें।
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लॉन्च से पहले सामने आया OnePlus N6X का डिजाइन
OnePlus ने अपने आधिकारिक टीजर में OnePlus N6X का डिजाइन दिखाया है। फोन का रियर पैनल प्रीमियम फिनिश के साथ नजर आता है। पीछे की तरफ रेक्टंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिखाई देता है। फोन के किनारे फ्लैट डिजाइन के साथ दिखाए गए हैं, जिससे इसकी पकड़ बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर OnePlus ने इस बार डिजाइन को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है।
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तीन कलर ऑप्शन में आएगा फोन
कंपनी ने पुष्टि की है कि OnePlus N6X को तीन रंगों में पेश किया जाएगा। इनमें हल्के और डार्क दोनों तरह के फिनिश शामिल हैं, ताकि यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार ऑप्शन चुन सकें। हालांकि कंपनी ने सभी मार्केट्स के लिए कलर नामों की पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की है।
OnePlus N6X के फीचर्स (लीक)
OnePlus N6X की सबसे बड़ी चर्चा इसकी 7100mAh बैटरी को लेकर हो रही है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को सामान्य इस्तेमाल में दो दिन तक का बैकअप मिल सकता है। साथ ही फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की संभावना है। इसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा भी दिया जा सकता है, जो डेप्थ या मैक्रो फोटोग्राफी में मदद करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट कैमरा भी AI आधारित फीचर्स के साथ आ सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार OnePlus N6X में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। इससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद होगा। साथ ही हाई ब्राइटनेस और बेहतर कलर क्वालिटी मिलने की भी उम्मीद है। फोन में Qualcomm Snapdragon या MediaTek Dimensity सीरीज का नया प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 8GB या 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर होगा।
OnePlus N6X में Android 16 आधारित OxygenOS मिलने की संभावना है। यूजर्स को नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद इंटरफेस का अनुभव मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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