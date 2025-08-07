11 इंच स्क्रीन, 7040mAh बैटरी, जबरदस्त AI फीचर्स के साथ आया Lenovo का नया Tablet, ₹16999 से शुरू

Lenovo ने भारत में लॉन्च किए दो नए टैबलेट। इसमें Lenovo Idea Tab Pro 12.7 इंच, 10200mAh बैटरी होगी, वहीं Idea Tab 11 इंच की स्क्रीन, 7040mAh बैटरी के साथ आया है। जानें दोनों टैब की कीमत और फीचर्स:

Thu, 7 Aug 2025 12:41 PM

Lenovo ने अपनी नई टैब रेंज में दो नए टैब लॉन्च किए हैं। Idea Tab Pro और Idea Tab 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो प्रोफेशनल यूज और AI‑इनेबल काम के लिए उपयुक्त है। वहीं Idea Tab Pro एक प्रीमियम मिड‑रेंज ऑप्शन है, वहीं Lenovo Idea Tab पोर्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी के संग अच्छा ऑप्शन है। जानें कीमत और फीचर्स:

Lenovo Idea Tab Pro के फीचर्स Lenovo Idea Tab Pro में शानदार 12.7‑इंच की 3K रिज़ॉल्यूशन LCD स्क्रीन और MediaTek Dimensity 8300 SoC मौजूद है। यह टैब Pro AI टूल्स जैसे Google Circle to Search, Translate Without Switching Apps, और Gemini AI को सपोर्ट करता है। एक विशाल 10,200mAh बैटरी, Quad JBL स्पीकर्स, और 45W फास्ट चार्जिंग इसे मल्टीमीडिया के लिए बेहतरीन बनाते हैं। Quad JBL स्पीकर्स, Dolby Atmos। टैब में 10,200mAh, 45W फास्ट चार्जिंग 11 घंटे वीडियो बैक‑टू‑बैक प्ले संभव है। Side‑mounted फिंगरप्रिंट, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, ZUI 16 (Android 14), 2 OS और 4 साल सिक्योरिटी अपडेट्ज।

Lenovo Idea Tab Pro की कीमत और उपलब्धता - 8GB RAM + 128GB: ₹27,999

- 12GB RAM + 256GB: ₹30,999

Lenovo Idea Tab 5G के फीचर्स वहीं, Lenovo Idea Tab 5G में 11‑इंच 2.5K LCD, Dimensity 6300 5G चिपसेट, 7040mAh बैटरी और AI‑सक्षम फीचर्स मिलते हैं। यह ZUI 17 (Android 15) के साथ आता है और Lenovo का TurboSystem टेक्नोलॉजी बेहतर मल्टीटास्किंग करती है। दोनों टैब Lenovo की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon पर उपलब्ध हैं जहां कीमतें और भी आकर्षक हो सकती हैं। Dimensity 6300 5G SoC (4nm), बेसिक 5G नेटवर्किंग। यह टैब Lenovo AI Note, Circle to Search, TurboSystem तेज मल्टीऐप ओपनिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। टैब में 7040mAh, USB‑C, चार्जिंग रेट के साथ आता है। Android 15 + ZUI 17, 2 OS अपग्रेड और 4 साल सिक्योरिटी सपोर्ट है।