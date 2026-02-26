7000mAh बैटरी वाले Motorola के इस सस्ते फोन को मिलेगा Android 17 अपडेट, पुराना फोन बनेगा सुपरफोन

Feb 26, 2026 12:16 pm IST

Motorola ने भारत में Moto G57 Power के लिए Android 17 Beta प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। यूजर्स अब बीटा टेस्टिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें नए Android 17 के फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस मिलेगा।

Motorola ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में Android 17 Beta प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है, और सबसे पहले इसका लाभ 7000mAh बैटरी वाले मिड-बजट फोन Moto G57 Power यूजर्स को मिलेगा। Moto G57 Power भारत में एक लोकप्रिय मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें 7000mAh बैटरी, Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 50MP कैमरा जैसी फीचर्स हैं। यह घोषणा Motorola ने अपने आधिकारिक फोरम और कम्युनिटी पोस्ट के जरिए की है, जिसमें बताया गया है कि कुछ यूजर्स Android 17 का बीटा वर्जन अपने फोन पर टेस्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि यह अपडेट पब्लिकली जारी हो।

आम तौर पर नए Android अपडेट सबसे पहले Google Pixel फोन में आते हैं। लेकिन Motorola ने इस बार मिड-बजट फोन Moto G57 Power के लिए Android 17 Beta प्रोग्राम खोल दिया है, ताकि यूजर्स नए फीचर्स और अपडेट को पहले अनुभव कर सकें। Android 17 में शानदार UI बदलाव, पावर एफिशिएंसी और परफॉरमेंस में सुधार जैसे फायदे दिए जा रहे हैं, इसलिए यह बीटा प्रोग्राम भारत के कई टेक-लवर्स के लिए खास है। हालांकि बीटा वर्जन में कुछ बग हो सकते हैं, इसलिए इसे पहले टेस्ट करने के इच्छुक लोग ही रजिस्टर करें।

Android 17 में क्या-क्या नया मिलेगा Android 17 में इस बार छोटे-छोटे लेकिन काम के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो रोजमर्रा इस्तेमाल को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो सिस्टम का लुक पहले से थोड़ा साफ और मॉडर्न महसूस होता है। नोटिफिकेशन पैनल और क्विक सेटिंग्स में हल्के बदलाव किए गए हैं, जिससे जरूरी टॉगल जल्दी मिल जाते हैं और स्क्रीन कम भरी-भरी लगती है।

परफॉर्मेंस के मामले में भी सुधार किया गया है। ऐप्स पहले से थोड़ा तेज खुलते हैं और बैकग्राउंड में चलने वाले काम बेहतर तरीके से मैनेज होते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि फोन कम हैंग होगा और मल्टीटास्किंग स्मूथ लगेगी। खासकर मिड-रेंज फोन में यह फर्क ज्यादा महसूस हो सकता है।

बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने पर भी फोकस किया गया है। Android 17 बैकग्राउंड ऐप्स की पावर खपत को कंट्रोल करने में ज्यादा सख्त है। अगर कोई ऐप बेवजह बैटरी खींच रहा है, तो सिस्टम उसे पहचानकर सीमित कर सकता है। इससे दिनभर की बैटरी थोड़ी लंबी चल सकती है।

प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी सुधार हुआ है। अब ऐप परमिशन को लेकर ज्यादा साफ जानकारी मिलती है कि कौन-सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है जैसे कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन। यूजर को ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश की गई है, ताकि वह अपनी जानकारी सुरक्षित रख सके।

बीटा प्रोग्राम में ऐसे शामिल हों

Android 17 Beta में शामिल होने के लिए उपयोगकर्ताओं को Motorola की कम्युनिटी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा:

Step 1: इसके लिए सबसे पहले Motorola कम्युनिटी वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाएं।

Step 2: अपने फोन का IMEI या सीरियल नंबर प्रोफाइल में अपडेट करें।

Step 3: MFN (Motorola Feedback Network) चुनें।